La temporada de resultados comienza la próxima semana y, como siempre, los grandes bancos estadounidenses serán los primeros en dar a conocer sus resultados. Seis de los principales bancos de Estados Unidos tienen programadas las publicaciones de sus resultados entre el 14 y el 15 de julio, todas antes de que abra el mercado estadounidense.
Los bancos entran a la temporada de resultados con un fuerte impulso. Cinco de los seis han cotizado cerca de máximos históricos en las últimas dos semanas. Una rotación de sectores, los vientos a favor de la desregulación y un ciclo récord de fusiones y adquisiciones impulsaron estos números. Los seis superaron la prueba de estrés anual de la Reserva Federal y, desde entonces, cada uno de ellos ha recompensado a sus accionistas mediante dividendos o recompras de acciones.
Las expectativas son altas, pero esto puede ser un arma de doble filo. Cuando el precio de una acción se basa en buenas noticias, incluso un resultado sólido puede decepcionar si no supera las expectativas elevadas, y un resultado débil puede provocar una caída brusca del precio. Eso es lo que hace que valga la pena seguir de cerca esta semana y por qué el riesgo de perder dinero es tan real como la oportunidad de ganar.
Las ganancias por acción (EPS) y los ingresos atraerán la atención, pero algunas métricas pueden aportar una perspectiva adicional sobre el rendimiento de cada banco. Esto es lo que vamos a estar observando en cada caso y por qué suele influir en el precio de las acciones. El comentario de abajo constituye información general del mercado, no una recomendación ni un consejo.
Compañía | Símbolo de cotización | Fecha | Porcentaje de rendimiento en el año | Porcentaje de movimiento implícito¹
1 Datos al cierre del mercado del 6 de julio del 2026.
2 Todas las fechas están en la hora del este (ET).
A qué prestar atención: Ingresos por operaciones de FICC
Goldman llega a la presentación de resultados del segundo trimestre en una situación única: un flujo de operaciones que bate récords, pero con una cotización que ha retrocedido significativamente respecto a sus máximos de junio.
El banco acaba de superar el billón de dólares en volumen de asesoría de fusiones y adquisiciones (M&A) en la primera mitad del 2026, el ritmo más rápido en que cualquier banco alcanzó ese hito. Goldman también se beneficia de una exitosa actividad de ofertas públicas iniciales (IPO), ya que lideró la salida a bolsa de SpaceX y se mantiene como un asesor clave en la próxima IPO de OpenAI, un portafolio de acuerdos que podría respaldar otro trimestre sólido.
Pero aquí está el problema. El trimestre pasado, la renta fija, divisas y materias primas (FICC) representó el único punto débil, con una caída del 10 % cuando todo lo demás subía con fuerza. Si FICC decepciona otra vez, la acción no esperará.
El precio retrocede actualmente desde su máximo de mediados de junio y pone a prueba el límite inferior de la brecha del 26 de junio cerca de los 1055 dólares, un nivel que vale la pena seguir de cerca hasta que se publiquen los datos.
A qué prestar atención: Los ingresos netos por intereses (NII) frente a la proyección de 50 000 millones de dólares para todo el año
WFC tiene algo que demostrar. El trimestre pasado, los ingresos netos por intereses no alcanzaron las estimaciones y la acción cayó casi un 5 % en una sola sesión. El problema no fue el crecimiento de los préstamos (que, de hecho, aumentó), sino que esto no se tradujo en mayores márgenes de ganancia. Este es el trimestre de la segunda oportunidad.
El mercado necesita ver que esa brecha se cierre. Si el banco vuelve a fallar, pondrá en riesgo el objetivo de 50 000 millones de dólares para todo el año. Si supera las expectativas, WFC retomará el rumbo; y en el gráfico, el precio ya superó el máximo de abril de 86,7 dólares, por lo tanto, un resultado positivo podría abrir la puerta al máximo de febrero cerca de los 95 dólares.
A qué prestar atención: Ingresos netos por intereses (NII)
BAC se encuentra entre los grandes bancos más sensibles a las tasas de interés; cuando las tasas se mueven, lo siente más que cualquier otro. Ahora que la Reserva Federal está hablando abiertamente de subidas de tasas, el contexto es, en teoría, ideal para la expansión de los ingresos netos por intereses.
La gerencia elevó su proyección para todo el año el trimestre pasado y la acción cotiza actualmente en niveles récord. Sin embargo, ningún resultado está garantizado.
A qué prestar atención: Índice de eficiencia
Citi es la excepción en este grupo: todavía representa una historia de reestructuración. Años de reorganización, cambios de liderazgo y recortes de costos finalmente comenzaron a convencer al mercado.
Pero la historia cambia este trimestre. Con el 90 % de la transformación ya completada, al mercado ya no le interesa escuchar sobre reestructuraciones. Quiere pruebas en los números. Específicamente: ¿está mejorando realmente el índice de eficiencia? Si es así, el descuento de Citi respecto a sus pares se vuelve más difícil de justificar y se pone en marcha la tendencia de revaluación.
En el gráfico, un movimiento posterior a los resultados por debajo de los 138 dólares o por encima de los 148 dólares podría activar una tendencia direccional más fuerte.*
*Fuente de TradingView al 7 de julio del 2026.
A qué prestar atención: Comisiones de banca de inversión
El trimestre pasado, las comisiones de banca de inversión aumentaron un 28 % interanual; la actividad de fusiones y adquisiciones estaba en pleno auge y JPM se encontraba en el centro de ella. La vara ahora está alta. Si el impulso en la concreción de acuerdos se mantiene en el segundo trimestre, el mercado seguirá adelante. Si se desacelera, la acción lo sentirá de inmediato.
En el gráfico, el precio pone a prueba el máximo de enero en los 337,25 dólares; una ruptura clara por encima de ese nivel podría indicar una continuación de la tendencia alcista.*
*Fuente de TradingView al 7 de julio del 2026.
A qué prestar atención: Nuevos activos netos en gestión de patrimonio
Morgan Stanley cotiza con una prima frente a todos los demás bancos de este grupo y la subida del 27 % de sus acciones en el segundo trimestre lo convirtió en el de mejor rendimiento de los seis.
Esa prima se basa en una cosa por encima de todo lo demás: cuánto dinero nuevo fluye hacia la gestión de patrimonio. El trimestre pasado, los nuevos activos netos alcanzaron un récord de 118 000 millones de dólares. Si esa cifra se desacelera, también lo hará la historia de su valoración.
En el gráfico, el precio superó el máximo de principios de junio de 219,2 dólares, con los 230,5 dólares como objetivo alcista y los 205,7 dólares como el nivel a mantener ante cualquier retroceso.*
*Fuente de TradingView al 7 de julio del 2026.
Los resultados bancarios no se tratan solo de los bancos. Representan la primera lectura real del mercado sobre la economía de Estados Unidos en este trimestre: el gasto de los consumidores, el endeudamiento corporativo y la actividad de acuerdos.
Si cumplen con las expectativas, el mercado alcista podría ampliarse. Si decepcionan, la volatilidad podría extenderse más allá del sector financiero. De cualquier manera, la temporada de resultados suele traer una mayor volatilidad y movimientos en el mercado.
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Nota: Todas las cifras de este artículo son correctas al 7 de julio del 2026; el rendimiento pasado no es un indicador confiable de los resultados futuros.
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