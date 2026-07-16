La temporada de resultados comienza la próxima semana y, como siempre, los grandes bancos estadounidenses serán los primeros en dar a conocer sus resultados. Seis de los principales bancos de Estados Unidos tienen programadas las publicaciones de sus resultados entre el 14 y el 15 de julio, todas antes de que abra el mercado estadounidense.

Los bancos entran a la temporada de resultados con un fuerte impulso. Cinco de los seis han cotizado cerca de máximos históricos en las últimas dos semanas. Una rotación de sectores, los vientos a favor de la desregulación y un ciclo récord de fusiones y adquisiciones impulsaron estos números. Los seis superaron la prueba de estrés anual de la Reserva Federal y, desde entonces, cada uno de ellos ha recompensado a sus accionistas mediante dividendos o recompras de acciones.

Las expectativas son altas, pero esto puede ser un arma de doble filo. Cuando el precio de una acción se basa en buenas noticias, incluso un resultado sólido puede decepcionar si no supera las expectativas elevadas, y un resultado débil puede provocar una caída brusca del precio. Eso es lo que hace que valga la pena seguir de cerca esta semana y por qué el riesgo de perder dinero es tan real como la oportunidad de ganar.

Las ganancias por acción (EPS) y los ingresos atraerán la atención, pero algunas métricas pueden aportar una perspectiva adicional sobre el rendimiento de cada banco. Esto es lo que vamos a estar observando en cada caso y por qué suele influir en el precio de las acciones. El comentario de abajo constituye información general del mercado, no una recomendación ni un consejo.

Compañía | Símbolo de cotización | Fecha | Porcentaje de rendimiento en el año | Porcentaje de movimiento implícito¹

1 Datos al cierre del mercado del 6 de julio del 2026.

2 Todas las fechas están en la hora del este (ET).

Goldman Sachs (GS) · Antes de la apertura del mercado

A qué prestar atención: Ingresos por operaciones de FICC