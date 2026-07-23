SpaceX (Nasdaq: SPCX), conocida por sus cohetes reutilizables y la red de satélites Starlink, es una de las empresas que más interés despiertan en todo el mundo. Con Pepperstone, puedes tomar una posición sobre el precio de sus acciones a través de tres símbolos: SPCX.US, SPCX.US-24 y SPCX.US-PERP.
Los tres son contratos por diferencia (CFD), lo que significa que puedes tomar una posición larga o corta respecto de las fluctuaciones del precio de SpaceX con apalancamiento, sin tener acciones subyacentes. Lo que los distingue es cuándo se pueden negociar y cómo se calculan los costos de mantener una posición. En esta guía, te explicaremos cómo funciona cada uno, cuáles son sus diferencias, cuál podría ser la más adecuada para ti y cómo empezar.
Cada símbolo te ofrece exposición a lo mismo: el precio de las acciones de SpaceX a través de un CFD. Ninguno de ellos corresponde a la acción en sí, por lo que no tendrás acciones de SpaceX. En cambio, operas con los movimientos de su precio.
Se diferencian por la disponibilidad y el costo de mantenimiento:
La manera más sencilla de entender estas diferencias consiste en observar cómo se negocia cada símbolo día a día. Por ello, los analizaremos uno por uno.
SPCX.US, el CFD sobre acciones estándar: En el día a día, se comporta como cualquier otro CFD sobre acciones. Abres una posición y tus ganancias o pérdidas dependen de cuánto se mueva SPCX con respecto a tu precio de entrada. Se negocia durante el horario habitual del mercado estadounidense, y las posiciones que mantengas durante la noche están sujetas a un swap nocturno estándar, al igual que los demás CFD sobre acciones de Pepperstone.
SPCX.US-24, el CFD sobre acciones disponible las 24 horas: Se trata de un CFD sobre las mismas acciones, pero con un plazo de trading más amplio. SPCX.US-24 opera las 24 horas del día y 5 días a la semana, por lo que puedes reaccionar ante un movimiento en cualquier momento de la semana, y no solo mientras el mercado estadounidense esté abierto. El financiamiento funciona de la misma manera que en el CFD estándar: se aplica un swap nocturno estándar sobre las posiciones que mantengas durante la noche.
SPCX.US-PERP, el CFD perpetuo: SPCX.US-PERP es un CFD perpetuo que incorpora la mecánica de un mercado de futuros perpetuos al conocido modelo de los CFD de Pepperstone, y toma como referencia el precio de SPCX en tiempo real. Lo distinguen tres características:
Un aspecto que debes tener en cuenta es que el mercado estadounidense cierra los fines de semana. Por eso, cuando solo se negocia el contrato perpetuo, su precio refleja la oferta y la demanda del mercado de contratos perpetuos y puede desviarse del último precio de cierre de SPCX. Cualquier brecha puede manifestarse cuando se vuelva a abrir el mercado de acciones.
Tienen mucho en común: todos ofrecen exposición al precio de las acciones de SpaceX que cotizan en bolsa, y todos permiten abrir posiciones largas o cortas con apalancamiento. Ninguno implica tener acciones, y todos se ejecutan en las mismas plataformas y desde la misma cuenta. Así es como se comparan*:
|Característica
|SPCX.US
|SPCX.US-24
|SPCX.US-PERP
|Qué sigue
|Acciones cotizadas de SPCX
|Acciones cotizadas de SPCX
|Precio de SPCX en tiempo real (perpetuo)
|Horario de trading
|Horario habitual del mercado estadounidense
|24 horas, 5 días a la semana
|24/7, fines de semana incluidos
|Costo de mantenimiento
|Swap nocturno estándar
|Swap nocturno estándar
|Swap semanal, programado con antelación y publicado diariamente
|Vencimiento
|Ninguno
|Ninguno
|Ninguno
|Propiedad de las acciones
|No
|No
|No
|Apalancamiento en largos y cortos
|Sí
|Sí
|Sí
|Plataformas
|MT5, cTrader, TradingView, la plataforma Pepperstone
|MT5, cTrader, TradingView, la plataforma Pepperstone
|MT5, cTrader, TradingView, la plataforma Pepperstone
|Más adecuado para
|Operadores activos durante la sesión estadounidense
|Operadores que desean reaccionar en cualquier momento de lunes a viernes
|Operadores disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana y operadores de perpetuos
*Los spreads son dinámicos: consulta los valores en tiempo real en la plataforma.
Los CFD de SpaceX son productos apalancados, lo que implica riesgos. Antes de operar, considera lo siguiente:
No existe una única respuesta correcta: el mejor símbolo es el que se adapta a tu forma de operar y a tus horarios. Los tres ofrecen la misma exposición, por lo que la decisión depende de dos factores: cuándo deseas operar y cuánto cuesta mantener una posición.
¿Operas durante la sesión estadounidense y sueles cerrar tus posiciones el mismo día?
SPCX.US podría ser adecuado para ti. Funciona como cualquier CFD sobre acciones con el que quizás ya hayas operado y aplica un swap nocturno estándar para todo lo que mantengas después del cierre. Si rara vez mantienes posiciones abiertas durante la noche, ese costo tendrá poca relevancia. Durante la sesión estadounidense, se negocia en el mismo mercado que el símbolo de 24 horas. Por ello, si no necesitas operar fuera de ese horario, es la opción predeterminada más sencilla.
¿Te resulta frustrante que las noticias se publiquen después del cierre del mercado estadounidense?
SPCX.US-24 puede darte más margen para actuar. Realiza un seguimiento de las mismas acciones, pero opera las 24 horas del día de lunes a viernes, por lo que puede reaccionar a una actualización de ganancias o a una noticia sobre Starlink en el momento en que se publique, en lugar de esperar a la apertura del mercado. El financiamiento funciona exactamente igual que en el CFD estándar, por lo que la principal diferencia es que dispones de un horario de negociación más amplio. La desventaja es que, fuera de la sesión principal de EE. UU., la liquidez puede ser menor y los spreads pueden ampliarse, por lo que operar durante esas horas adicionales puede ser más costoso que hacerlo durante la sesión principal.
¿Has operado con perpetuos en una plataforma nativa? ¿Quieres operar los fines de semana y mantener posiciones a largo plazo?
SPCX.US-PERP podría ser una buena opción para ti. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, en lugar de un financiamiento que fluctúa a lo largo del día, se aplica una única tasa de swap semanal que se establece con antelación. De este modo, podrás conocer el costo de mantenimiento incluso antes de que empiece la semana. La desventaja es que, cuando el mercado de acciones está cerrado, el precio del contrato perpetuo puede alejarse del último precio negociado de SPCX, y cualquier brecha puede manifestarse cuando el mercado vuelva a abrir.
Muchos operadores tienen las tres opciones a mano y eligen la que mejor se adapta a la operación que desean realizar. Pueden emplear el CFD estándar para una posición rápida durante la sesión estadounidense, el símbolo disponible las 24 horas cuando se publican noticias a mitad de semana y el perpetuo para mantener la posición durante el fin de semana. La exposición nunca cambia; lo que cambia es cuándo puedes operar y cuánto cuesta permanecer en la operación.
Comenzar es muy similar a operar con cualquier otro CFD.
¿Adquiero acciones de SpaceX cuando opero con estos símbolos?
No. Los tres son CFD que te ofrecen exposición al precio. Operas con los movimientos de SPCX, no compras las acciones, por lo que no adquieres la propiedad de ninguna acción.
¿Cuál es la principal diferencia entre los tres?
Los horarios en los que puedes operar y la forma en que se calculan los costos de mantenimiento. Puedes operar con SPCX.US durante el horario habitual del mercado estadounidense. Puedes operar con SPCX.US-24 durante las 24 horas del día, 5 días a la semana. Puedes operar con SPCX.US-PERP las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana, con una tasa de swap semanal establecida con antelación.
¿Puedo operar con SpaceX los fines de semana?
Sí, con SPCX.US-PERP, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los CFD sobre acciones estándar y de 24 horas siguen la semana de negociación del mercado estadounidense, por lo que cierran los fines de semana.
¿Alguno de ellos tiene vencimiento?
No. Los tres son CFD sin fecha de vencimiento, por lo que puedes mantener una posición abierta mientras dispongas de margen suficiente y sigas cubriendo los costos de mantenimiento.
¿Cómo se calcula el costo de mantenimiento de SPCX.US-PERP?
El financiamiento en el mercado perpetuo subyacente se calcula de forma continua y varía a lo largo del día. Pepperstone lo convierte en una única tasa de swap semanal, establecida con antelación para la semana siguiente y se recalibra cada semana. La tasa se registra mediante cargos diarios a las 5:00 p. m., hora de Nueva York. De este modo, puedes conocer los costos de financiamiento antes de que empiece la semana.
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