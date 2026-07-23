SpaceX (Nasdaq: SPCX), conocida por sus cohetes reutilizables y la red de satélites Starlink, es una de las empresas que más interés despiertan en todo el mundo. Con Pepperstone, puedes tomar una posición sobre el precio de sus acciones a través de tres símbolos: SPCX.US, SPCX.US-24 y SPCX.US-PERP.

Los tres son contratos por diferencia (CFD), lo que significa que puedes tomar una posición larga o corta respecto de las fluctuaciones del precio de SpaceX con apalancamiento, sin tener acciones subyacentes. Lo que los distingue es cuándo se pueden negociar y cómo se calculan los costos de mantener una posición. En esta guía, te explicaremos cómo funciona cada uno, cuáles son sus diferencias, cuál podría ser la más adecuada para ti y cómo empezar.

¿Cuáles son los tres símbolos de CFD de SpaceX?

Cada símbolo te ofrece exposición a lo mismo: el precio de las acciones de SpaceX a través de un CFD. Ninguno de ellos corresponde a la acción en sí, por lo que no tendrás acciones de SpaceX. En cambio, operas con los movimientos de su precio.

Se diferencian por la disponibilidad y el costo de mantenimiento:

•SPCX.US es el CFD sobre acciones estándar y se negocia durante el horario habitual del mercado estadounidense.

•SPCX.US-24 sigue las mismas acciones, pero opera las 24 horas del día, 5 días a la semana.

•SPCX.US-PERP es el CFD perpetuo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana (incluidos los fines de semana), y emplea un mecanismo de financiamiento diferente.

La manera más sencilla de entender estas diferencias consiste en observar cómo se negocia cada símbolo día a día. Por ello, los analizaremos uno por uno.

¿Cómo funciona cada uno?

SPCX.US, el CFD sobre acciones estándar: En el día a día, se comporta como cualquier otro CFD sobre acciones. Abres una posición y tus ganancias o pérdidas dependen de cuánto se mueva SPCX con respecto a tu precio de entrada. Se negocia durante el horario habitual del mercado estadounidense, y las posiciones que mantengas durante la noche están sujetas a un swap nocturno estándar, al igual que los demás CFD sobre acciones de Pepperstone.

SPCX.US-24, el CFD sobre acciones disponible las 24 horas: Se trata de un CFD sobre las mismas acciones, pero con un plazo de trading más amplio. SPCX.US-24 opera las 24 horas del día y 5 días a la semana, por lo que puedes reaccionar ante un movimiento en cualquier momento de la semana, y no solo mientras el mercado estadounidense esté abierto. El financiamiento funciona de la misma manera que en el CFD estándar: se aplica un swap nocturno estándar sobre las posiciones que mantengas durante la noche.

SPCX.US-PERP, el CFD perpetuo: SPCX.US-PERP es un CFD perpetuo que incorpora la mecánica de un mercado de futuros perpetuos al conocido modelo de los CFD de Pepperstone, y toma como referencia el precio de SPCX en tiempo real. Lo distinguen tres características:

1. Está siempre disponible: se negocia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos fines de semana y días festivos. 2. El financiamiento funciona de manera diferente: en lugar del financiamiento variable de los mercados perpetuos nativos, que se liquida cada 6 u 8 horas, Pepperstone establece una única tasa de swap semanal por adelantado y la registra mediante entradas diarias a las 5:00 p. m., hora de Nueva York. Así, conoces el costo de mantenimiento antes de que empiece la semana. 3. Se trata como cualquier otro CFD: si una posición alcanza el nivel de riesgo, se aplica la margin call y el stop out habituales de Pepperstone, en lugar de las medidas más estrictas que utilizan las plataformas nativas de contratos perpetuos. No existe el desapalancamiento automático (un mecanismo mediante el cual una plataforma de contratos perpetuos cierra por la fuerza las posiciones rentables de operadores para cubrir las pérdidas de otros cuyas posiciones se liquidaron en el lado opuesto) ni las comisiones de liquidación propias de este tipo de contratos.

Un aspecto que debes tener en cuenta es que el mercado estadounidense cierra los fines de semana. Por eso, cuando solo se negocia el contrato perpetuo, su precio refleja la oferta y la demanda del mercado de contratos perpetuos y puede desviarse del último precio de cierre de SPCX. Cualquier brecha puede manifestarse cuando se vuelva a abrir el mercado de acciones.

¿Cómo se comparan los tres?

Tienen mucho en común: todos ofrecen exposición al precio de las acciones de SpaceX que cotizan en bolsa, y todos permiten abrir posiciones largas o cortas con apalancamiento. Ninguno implica tener acciones, y todos se ejecutan en las mismas plataformas y desde la misma cuenta. Así es como se comparan*:

Característica SPCX.US SPCX.US-24 SPCX.US-PERP Qué sigue Acciones cotizadas de SPCX Acciones cotizadas de SPCX Precio de SPCX en tiempo real (perpetuo) Horario de trading Horario habitual del mercado estadounidense 24 horas, 5 días a la semana 24/7, fines de semana incluidos Costo de mantenimiento Swap nocturno estándar Swap nocturno estándar Swap semanal, programado con antelación y publicado diariamente Vencimiento Ninguno Ninguno Ninguno Propiedad de las acciones No No No Apalancamiento en largos y cortos Sí Sí Sí Plataformas MT5, cTrader, TradingView, la plataforma Pepperstone MT5, cTrader, TradingView, la plataforma Pepperstone MT5, cTrader, TradingView, la plataforma Pepperstone Más adecuado para Operadores activos durante la sesión estadounidense Operadores que desean reaccionar en cualquier momento de lunes a viernes Operadores disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana y operadores de perpetuos

*Los spreads son dinámicos: consulta los valores en tiempo real en la plataforma.

¿Cuáles son los riesgos de operar CFD de SpaceX?

Los CFD de SpaceX son productos apalancados, lo que implica riesgos. Antes de operar, considera lo siguiente:

•Los precios pueden moverse de forma rápida y brusca.

•El apalancamiento magnifica tanto las pérdidas como las ganancias.

•Los costos de mantenimiento se acumulan con el tiempo.

•En el caso de SPCX.US-PERP, el precio puede alejarse del precio de las acciones, en especial los fines de semana, momento en el que el mercado estadounidense está cerrado.

•Puedes perder parte o la totalidad del dinero que respalda una posición. Como no hay vencimiento, una posición con pérdidas permanece abierta y sigue generando costos hasta que la cierres o se agote tu margen.

¿Qué símbolo de SpaceX es el más adecuado para ti?

No existe una única respuesta correcta: el mejor símbolo es el que se adapta a tu forma de operar y a tus horarios. Los tres ofrecen la misma exposición, por lo que la decisión depende de dos factores: cuándo deseas operar y cuánto cuesta mantener una posición.

¿Operas durante la sesión estadounidense y sueles cerrar tus posiciones el mismo día?

SPCX.US podría ser adecuado para ti. Funciona como cualquier CFD sobre acciones con el que quizás ya hayas operado y aplica un swap nocturno estándar para todo lo que mantengas después del cierre. Si rara vez mantienes posiciones abiertas durante la noche, ese costo tendrá poca relevancia. Durante la sesión estadounidense, se negocia en el mismo mercado que el símbolo de 24 horas. Por ello, si no necesitas operar fuera de ese horario, es la opción predeterminada más sencilla.

¿Te resulta frustrante que las noticias se publiquen después del cierre del mercado estadounidense?

SPCX.US-24 puede darte más margen para actuar. Realiza un seguimiento de las mismas acciones, pero opera las 24 horas del día de lunes a viernes, por lo que puede reaccionar a una actualización de ganancias o a una noticia sobre Starlink en el momento en que se publique, en lugar de esperar a la apertura del mercado. El financiamiento funciona exactamente igual que en el CFD estándar, por lo que la principal diferencia es que dispones de un horario de negociación más amplio. La desventaja es que, fuera de la sesión principal de EE. UU., la liquidez puede ser menor y los spreads pueden ampliarse, por lo que operar durante esas horas adicionales puede ser más costoso que hacerlo durante la sesión principal.

¿Has operado con perpetuos en una plataforma nativa? ¿Quieres operar los fines de semana y mantener posiciones a largo plazo?

SPCX.US-PERP podría ser una buena opción para ti. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, en lugar de un financiamiento que fluctúa a lo largo del día, se aplica una única tasa de swap semanal que se establece con antelación. De este modo, podrás conocer el costo de mantenimiento incluso antes de que empiece la semana. La desventaja es que, cuando el mercado de acciones está cerrado, el precio del contrato perpetuo puede alejarse del último precio negociado de SPCX, y cualquier brecha puede manifestarse cuando el mercado vuelva a abrir.

No tienes que limitarte solo a una opción

Muchos operadores tienen las tres opciones a mano y eligen la que mejor se adapta a la operación que desean realizar. Pueden emplear el CFD estándar para una posición rápida durante la sesión estadounidense, el símbolo disponible las 24 horas cuando se publican noticias a mitad de semana y el perpetuo para mantener la posición durante el fin de semana. La exposición nunca cambia; lo que cambia es cuándo puedes operar y cuánto cuesta permanecer en la operación.

Cómo comenzar a hacer trading con SpaceX

Comenzar es muy similar a operar con cualquier otro CFD.

•Abre una cuenta y deposita fondos: Regístrate en Pepperstone y completa el proceso de apertura de cuenta.

•Elige el símbolo: Decide cuál de las tres opciones se adapta mejor a tu estilo. Consulta la comparación anterior y revisa los horarios de negociación, los requisitos de margen y los costos de mantenimiento de cada uno. Los encontrarás como SPCX.US, SPCX.US-24 y SPCX.US-PERP.

•Decide si comprar o vender: Abre una posición larga si esperas que el precio suba, o una corta si esperas que baje.

•Gestiona tu riesgo: Utiliza herramientas como el stop-loss y ajusta el tamaño de tu posición para que se adapte a tu cuenta y tolerancia al riesgo; ten en cuenta que un stop no siempre se activará a tu precio exacto si el mercado presenta gaps o se mueve rápido.

•Monitorea tu posición: Vigila el mercado, tu margen y los costos de mantenimiento durante todo el tiempo que la operación permanezca abierta, y ciérrala cuando quieras.

Preguntas frecuentes

¿Adquiero acciones de SpaceX cuando opero con estos símbolos?

No. Los tres son CFD que te ofrecen exposición al precio. Operas con los movimientos de SPCX, no compras las acciones, por lo que no adquieres la propiedad de ninguna acción.

¿Cuál es la principal diferencia entre los tres?

Los horarios en los que puedes operar y la forma en que se calculan los costos de mantenimiento. Puedes operar con SPCX.US durante el horario habitual del mercado estadounidense. Puedes operar con SPCX.US-24 durante las 24 horas del día, 5 días a la semana. Puedes operar con SPCX.US-PERP las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana, con una tasa de swap semanal establecida con antelación.

¿Puedo operar con SpaceX los fines de semana?

Sí, con SPCX.US-PERP, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los CFD sobre acciones estándar y de 24 horas siguen la semana de negociación del mercado estadounidense, por lo que cierran los fines de semana.

¿Alguno de ellos tiene vencimiento?

No. Los tres son CFD sin fecha de vencimiento, por lo que puedes mantener una posición abierta mientras dispongas de margen suficiente y sigas cubriendo los costos de mantenimiento.

¿Cómo se calcula el costo de mantenimiento de SPCX.US-PERP?

El financiamiento en el mercado perpetuo subyacente se calcula de forma continua y varía a lo largo del día. Pepperstone lo convierte en una única tasa de swap semanal, establecida con antelación para la semana siguiente y se recalibra cada semana. La tasa se registra mediante cargos diarios a las 5:00 p. m., hora de Nueva York. De este modo, puedes conocer los costos de financiamiento antes de que empiece la semana.