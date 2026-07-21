Para los traders, sin embargo, el foco real probablemente no son los números en sí, sino las perspectivas de la dirección para el segundo semestre. Incluso si el crecimiento de las ganancias llega según lo esperado, unas perspectivas futuras cautelosas podrían desencadenar una reacción negativa del mercado.

También vale la pena señalar que, aunque el consenso espera ampliamente una mejora continua este trimestre, Tesla no ha alcanzado las estimaciones de BPA e ingresos en más de la mitad de los últimos ocho trimestres, lo que significa que la acción podría registrar un movimiento brusco una vez que salgan los números, independientemente de hacia dónde apunten las expectativas.

En el plano del negocio, a medida que más traders ven a Tesla como una empresa de IA más que como un fabricante de autos, el foco de este informe se ha desplazado desde "cuántos autos vendió" hacia la calidad de las ganancias automotrices, el desempeño del flujo de caja y si los negocios relacionados con la IA —Robotaxi, FSD y Optimus— pueden empezar a convertir la narrativa de largo plazo en avances comerciales verificables.

Volatilidad implícita por debajo del promedio histórico: el mercado podría estar subestimando el riesgo de los resultados

El mercado de opciones está valorando actualmente un movimiento implícito de un día de aproximadamente el 5,5% tras la publicación de resultados de Tesla, por debajo del promedio de movimiento real de alrededor del 7,5% observado tras sus últimos informes. En otras palabras, la "prima de seguro" que cobran las opciones en este momento es más barata de lo que esta acción ha entregado históricamente post-resultados.

Eso significa que si el informe y las perspectivas de la gerencia llegan sin grandes sorpresas, las estrategias de venta de volatilidad podrían tener ventaja. Por el contrario, si los márgenes, el flujo de caja libre o los negocios de IA/Robotaxi/Optimus entregan una señal más sólida de lo esperado, la volatilidad real podría seguir superando lo descontado en el precio, favoreciendo el posicionamiento largo en volatilidad.

Al momento de escribir este artículo, las calificaciones de los analistas de Bloomberg se distribuyen en 29 de compra, 25 de mantener y 9 de venta, con un precio objetivo mediano de $423,31, aproximadamente un 13% por encima del precio actual de la acción. El sentimiento general es moderadamente alcista, pero la división entre alcistas y bajistas sigue siendo significativa.

Tres cosas a monitorear: márgenes, flujo de caja y el ritmo de entrega de la IA

La solidez del lado de las entregas ya es historia conocida. El mercado ya ha descontado las entregas récord del Q2 del trimestre, que también ayudaron a reducir parte de la acumulación de inventario. El riesgo real esta temporada de resultados se concentra en tres áreas:

Primero, si la rentabilidad automotriz sigue mejorando.

En el primer trimestre, el margen bruto automotriz excluyendo créditos regulatorios se ubicó en torno al 19,2%, pero esa cifra incluía aproximadamente $230 millones en ganancias puntuales relacionadas con garantías y aranceles.

Si los márgenes del segundo trimestre pueden mantenerse cerca de ese nivel sin esos vientos favorables extraordinarios, y el flujo de caja libre sigue mejorando, ayudaría a confirmar que el negocio automotriz central se está recuperando genuinamente. Si no, reforzaría los temores de que el negocio central está perdiendo impulso.

Segundo, si los negocios de IA y robótica pueden entregar avances verificables.

Tesla ya elevó sus perspectivas de capex para 2026 de $20.000 millones a $25.000 millones, uno de los ciclos de inversión más agresivos en la historia de la empresa.

Con el gasto de capital en aumento, el mercado busca algo más concreto que una gran visión: específicamente, el ritmo de expansión del Robotaxi, un calendario de producción de Optimus y datos actualizados sobre la comercialización del FSD.

Esta información determinará directamente si los traders siguen dispuestos a otorgarle a Tesla una prima de valoración muy por encima de los fabricantes de autos tradicionales. El P/E forward de la acción supera actualmente las 175 veces, y un múltiplo tan alto necesita una entrega sostenida de las expectativas de crecimiento para mantenerse.

Tercero, cómo equilibra management el gasto con el flujo de caja.

El aumento del capex también significa que el flujo de caja seguirá bajo presión.

Si management puede demostrar que la inversión a gran escala en IA no está erosionando materialmente el flujo de caja libre, y trazar un camino más claro hacia el retorno de la inversión para los próximos años, la confianza en la historia de crecimiento a largo plazo podría fortalecerse. Si no, podrían resurgir las preocupaciones sobre un gasto elevado con poco retorno en el corto plazo.

Panorama técnico: $369 es un nivel psicológico clave

En el gráfico diario, Tesla ha venido bajando gradualmente desde mediados de mayo, formando un triángulo descendente bastante claro. Al momento de escribir este artículo, la acción está probando el soporte cerca de $369, próximo al mínimo de finales de junio, un nivel que será una línea psicológica importante a monitorear tras los resultados.