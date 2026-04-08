Los mercados globales reaccionan con un marcado sesgo “risk-on” tras el acuerdo temporal entre EE.UU. e Irán, que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz. La disrupción logística —principal catalizador del reciente repunte energético— se disipa, provocando un ajuste violento en los precios del crudo.
El Brent retrocede hacia los 92 USD por barril y el WTI cae a la zona de 93 USD, registrando su mayor corrección en casi seis años. Este movimiento reduce de forma directa las presiones inflacionarias de corto plazo, uno de los principales riesgos que enfrentaban los bancos centrales.
La moderación en expectativas inflacionarias se traduce en un reposicionamiento en renta fija, con compresión de rendimientos y ajuste en las curvas. Sin embargo, este alivio no ha sido suficiente para reconfigurar de manera estructural la trayectoria de política monetaria, especialmente en EE.UU., donde el mercado aún no internaliza recortes de tasas en el corto plazo.
La caída del petróleo ha generado un efecto dominó en los mercados financieros. El dólar retrocede más de 1% frente a divisas del G10, mientras monedas como el euro y la libra esterlina rompen niveles técnicos relevantes, reflejando un claro cambio en el apetito por riesgo.
En paralelo, la volatilidad implícita muestra una contracción significativa. El índice VIX cae hasta 20.18 —mínimos desde finales de febrero— mientras que el índice MOVE, que mide volatilidad en tasas, también retrocede con fuerza.
Esta dinámica evidencia una reducción en la demanda por coberturas y favorece el desempeño de la renta variable global, particularmente en mercados emergentes. Economías importadoras de energía, como Corea del Sur y Taiwán, lideran el rebote, beneficiadas por menores costos energéticos y un dólar más débil.
No obstante, la velocidad del ajuste sugiere que parte del movimiento responde a cierre de posiciones defensivas más que a una convicción estructural sobre el entorno macro.
A pesar del alivio inflacionario, el mercado mantiene una postura prudente respecto a la política monetaria. Las expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal no se han reactivado de forma significativa, reflejando que el sesgo restrictivo sigue vigente.
En Europa, si bien se moderan las expectativas de alzas agresivas, aún se descuentan aproximadamente dos incrementos adicionales antes de fin de año. Este contexto limita el potencial alcista en renta fija y actúa como freno para una extensión sostenida del rally en activos de riesgo.
La atención del mercado se desplaza ahora hacia la comunicación de los bancos centrales, particularmente en torno a cómo evalúan el impacto de la caída del petróleo sobre la trayectoria inflacionaria.
El repunte actual se sostiene sobre una premisa frágil: la continuidad del alto al fuego. Si el acuerdo evoluciona hacia una resolución más duradera, el entorno macro podría favorecer una relajación progresiva en las condiciones financieras, especialmente en economías emergentes.
Sin embargo, la naturaleza temporal del pacto introduce un riesgo binario. Un deterioro en las negociaciones podría revertir rápidamente la compresión de volatilidad, reactivar el petróleo y reinstalar presiones inflacionarias.
En este contexto, el mercado transita desde un escenario de estrés energético hacia uno de alivio táctico, pero sin validar aún un cambio estructural en el ciclo macro.
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