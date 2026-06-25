La actividad e interés de los clientes en XAUUSD ha sido excepcionalmente fuerte, con alertas de trading activadas tras la ruptura por debajo del mínimo del 11 de junio en $4.023 y nuevamente cuando el precio cayó por debajo del psicológicamente importante nivel de $4.000.Actualmente, el 68% de las posiciones abiertas en XAU/USD de los clientes de Pepperstone son largas, esperando un posible rebote. Si bien esto refleja una amplia gama de estilos de trading, horizontes de inversión y visiones del mercado, deja claro que muchos traders siguen creyendo que la caída reciente será temporal y que el oro puede recuperar niveles por encima de $4.000.

Sin embargo, la acción del precio y la tendencia sugieren que el riesgo de una caída adicional aun es posible.

Los traders de momentum confían cada vez más en la tendencia bajista de corto y mediano plazo, y el panorama técnico sigue favoreciendo a los vendedores. Un cierre sostenido por debajo del mínimo del miércoles en $3.959 probablemente añadiría mayor convicción de que el XAUUSD puede extenderse hacia $3.900 y potencialmente más abajo.

El precio es el fundamento definitivo

No hay driver más poderoso de la psicología del mercado que el precio mismo.

En el oro, la acción del precio suele convertirse en el fundamental dominante porque influye directamente en el posicionamiento, el sentimiento y el comportamiento de los inversores sistemáticos. A medida que los precios caen, los fondos de seguimiento de tendencias aumentan su exposición corta, los dealers de opciones cubren dinámicamente sus libros vendiendo futuros de oro en corto, y los inversores discrecionales se muestran cada vez más reacios a ir en contra del movimiento prevaleciente. Estos flujos pueden volverse autorreforzantes y acelerar la tendencia.

La pregunta que muchos traders se hacen es por qué el oro ha perdido tanto atractivo

Por qué los gestores de fondos buscan oportunidades en otro lado

Si bien siempre hay múltiples factores detrás del oro, un tema destaca cada vez más: el argumento de inversión para que los gestores de fondos aumenten significativamente su exposición al oro simplemente no está ahi.

El oro históricamente ha tenido su mejor desempeño cuando ofrece diversificación de cartera a través de una correlación baja o negativa con otras clases de activos principales. Con la correlación con los futuros del NAS100 y S&P500 en terreno positivo y manteniéndose en niveles estadísticamente relevantes, ese beneficio de diversificación se ha reducido en las últimas semanas.

Durante el conflicto entre EE.UU. e Irán, el oro no logró actuar como cobertura geopolítica efectiva. A pesar de los fuertes movimientos en el crudo, la demanda de oro cayó con fuerza, como lo evidenciaron las salidas de los ETFs GLD y GDX, reflejando que la demanda institucional se ha debilitado y dejando a los vendedores sistemáticos con poco interés comprador para absorber la oferta.

El costo de oportunidad de mantener oro

Otro obstáculo importante ha sido el creciente costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimiento.

El tema de inversión en IA continúa generando retornos excepcionales en partes del sector tecnológico, atrayendo flujos significativos que de otro modo podrían haberse destinado a activos defensivos como el oro.

Al mismo tiempo, los rendimientos reales de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años (rendimientos ajustados por expectativas de inflación) han subido hasta 2.28%, alcanzando sus niveles más altos desde abril de 2025. El aumento de los rendimientos reales incrementa el atractivo relativo de los activos que generan intereses, mientras reduce el de mantener oro, que no genera ningún ingreso.

Los rendimientos reales más altos también han sido un impulso importante de la ruptura reciente del dólar estadounidense. Si bien el oro se ha debilitado frente a la mayoría de las principales divisas, lo que sugiere que esto es fundamentalmente una historia del oro más que simplemente del dólar, la apreciación del dólar ha sumado otro obstáculo significativo.

Una Fed más restrictiva cambia el panorama

La política monetaria también ha cambiado de manera significativa.

Bajo la presidencia de Kevin Warsh, la función de reacción de la Reserva Federal parece volverse cada vez más restrictiva (hawkish). El último dot plot mostró que nueve de los dieciocho miembros del FOMC esperan nuevas subidas de tasas este año, con seis proyectando un ajuste acumulado de 50 puntos básicos o más.

La Fed también está revisando cómo comunica su política, con menor dependencia de la orientación futura y mayor énfasis en los datos entrantes. Ese cambio probablemente inyectará mayor volatilidad en los mercados de tasas de corto plazo y reducirá la certeza en torno al resultado de las próximas reuniones de la Fed.

El mercado ya no debate cuándo llegará el primer recorte de tasas.

La atención se ha desplazado hacia cuándo podría producirse la próxima subida y cuán agresivo podría volverse ese ciclo de ajuste.

Eso representa un cambio significativo para los mercados.

Mayores expectativas de política monetaria, rendimientos reales en alza y un dólar más fuerte son una combinación difícil para el oro, y han contribuido al desmantelamiento de muchas de las operaciones de debasement que respaldaron al metal en los últimos años.

¿Qué podría dar soporte al oro?

Hay razones para creer que los riesgos a la baja podrían volverse más acotados con el tiempo.

El posicionamiento en los mercados de futuros se ha vuelto considerablemente más limpio tras la corrección reciente, reduciendo parte del exceso de exposición larga especulativa que se había acumulado.

Al mismo tiempo, la demanda de los bancos centrales globales sigue siendo constructiva. Encuestas recientes muestran que los gestores de reservas continúan viendo el oro favorablemente a medida que diversifican sus reservas fuera del dólar, mientras que el banco central de China ha retomado y acelerado sus compras de oro en los últimos meses.

Las compras de los bancos centrales han sido uno de los pilares estructurales más importantes de soporte para el oro durante los últimos cinco años, y deberían continuar siendo una fuente de demanda a largo plazo.

Panorama técnico

Por ahora, el panorama técnico sigue claramente a favor de los bajistas.

El precio continúa operando por debajo de las medias móviles clave y por debajo de niveles de soporte importantes. Hasta que el XAU/USD pueda recuperar $4,115, los indicadores de momentum sugieren que los vendedores siguen en control y que los rebotes probablemente atraerán nuevo interés vendedor en lugar de compras sostenidas.

En última instancia, el precio sigue siendo el mejor fundamental sintetiza cada opinión, cada visión macro y cada decisión de posicionamiento en una sola señal.

Por ahora, esa señal continúa favoreciendo la baja, aunque el posicionamiento general ya se ha reducido considerablemente y los bancos centrales están haciendo cada vez más ruido sobre el aumento de sus compras de oro en los próximos 12 meses.

Si el dólar continúa fortaleciéndose y los rendimientos reales siguen subiendo, un movimiento hacia $3.900 parece cada vez más probable antes de que pueda establecerse una base más sólida.