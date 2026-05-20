¿Hasta cuándo aguanta la demanda los precios actuales del crudo?

El mercado empieza a internalizar una paradoja estructural: los mismos precios que reflejan escasez de oferta generan las condiciones para su propia corrección. La Agencia Internacional de Energía ha reducido sus proyecciones de demanda global para 2026, advirtiendo que los elevados precios energéticos están produciendo destrucción de demanda en sectores industriales y petroquímicos. Europa, con una factura energética en alza, y las economías asiáticas importadoras netas, aparecen especialmente expuestas a un shock de oferta prolongado que deteriora sus condiciones financieras y frena el crecimiento.

Las implicancias para la política monetaria han adquirido una dimensión nueva. El alza del crudo se está transmitiendo a inflación de bienes, transporte y alimentos, dificultando el proceso de desinflación que perseguían los principales bancos centrales. El BCE ya ha advertido que un petróleo persistentemente elevado podría justificar mantener tasas restrictivas durante más tiempo o incluso considerar nuevas subidas, reforzando el vínculo entre precio del crudo, expectativas de inflación y condiciones financieras globales. Este entorno explica la creciente correlación entre los movimientos del WTI y la evolución de los mercados de bonos soberanos.

Por el lado de la oferta, la capacidad de respuesta de la OPEP+ permanece limitada: la producción adicional prevista en su hoja de ruta queda en gran medida bloqueada por las propias disrupciones logísticas y geopolíticas en el Golfo. El crecimiento de productores fuera del cartel —EE.UU., Brasil, Guyana— no puede acelerarse lo suficiente en el corto plazo para compensar una interrupción prolongada de exportaciones desde Oriente Medio, lo que explica por qué múltiples instituciones mantienen escenarios de precios considerablemente más altos si las disrupciones persisten en el segundo semestre.

WTI en compresión técnica: $108 define la próxima dirección

Desde la perspectiva técnica, el WTI consolida dentro de un triángulo simétrico formado tras el rally desde la zona de $65, una estructura que anticipa un movimiento direccional de magnitud. La estructura de precio se mantiene moderadamente alcista mientras el contado opere sobre los $100 —nivel psicológico y técnico clave— y especialmente mientras se preserve el soporte de medio plazo en $93,70.