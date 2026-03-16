La reunión de la Fed de marzo llega con un balance de riesgos más complejo

La reunión del FOMC de marzo se produce en un momento particularmente desafiante para la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. El escenario combina un shock energético derivado de tensiones geopolíticas, un mercado laboral que comienza a perder dinamismo y una inflación que aún no converge completamente al objetivo del 2%.

El consenso del mercado descuenta ampliamente que la Fed mantendrá la tasa de política monetaria en el rango de 3,50%–3,75%, por lo que la atención de los inversionistas estará centrada en el comunicado, la actualización de las proyecciones macroeconómicas y el tono del presidente de la Fed, Jerome Powell. En este contexto, la reunión parece más una actualización del balance de riesgos que un punto de inflexión inmediato en la política monetaria.

En el frente macroeconómico, los datos recientes muestran señales mixtas. Las nóminas no agrícolas de febrero registraron una caída cercana a 92 mil puestos, mientras que la tasa de desempleo subió a 4,4%, reflejando una moderación en la demanda laboral. Al mismo tiempo, los salarios promedio por hora crecieron 0,4% mensual y 3,8% interanual, lo que sugiere que las presiones salariales aún no han desaparecido completamente.

Este entorno ha comenzado a reflejarse también en los mercados de tasas, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han estado presionados al alza durante gran parte de marzo, incorporando un mayor riesgo de estanflación asociado al shock energético.