La economía global atraviesa un ciclo de inversión tecnológica sin precedentes, comparable en magnitud al auge de internet de los noventa pero con características estructurales distintas. El gasto ligado a inteligencia artificial en las cuentas nacionales de EE.UU. ya supera en $360.000 millones el nivel de 2022, representando el 1,1% del PIB, mientras los grandes operadores de infraestructura digital han comprometido más de $500.000 millones en construcción de centros de datos y equipamiento relacionado durante el año en curso.
Aunque el boom apenas alcanza tres años frente a los seis y medio del ciclo de internet, su magnitud ya es comparable a etapas equivalentes de aquel período. La distinción clave es que los retornos sobre capital de los principales operadores de infraestructura digital se mantienen extraordinariamente elevados sin señales evidentes de desaceleración, contraste nítido con finales de los noventa, cuando la rentabilidad corporativa comenzó a erosionarse mucho antes del colapso bursátil.
Eso explica por qué los semiconductores y equipamiento relacionado representan actualmente el 17% de la capitalización del MSCI USA y el 16% de sus utilidades, niveles sin precedentes históricos que superan ampliamente los registrados durante la burbuja puntocom. Y a diferencia de aquel ciclo, donde el rally fue impulsado por expansión de múltiplos, el actual ha sido sustentado en crecimiento efectivo de ganancias.
La adopción empresarial avanza, aunque con matices que determinan su impacto económico real. El 19,8% de las compañías estadounidenses utiliza actualmente IA en funciones habituales, con expectativa de alcanzar el 23% en seis meses. Sin embargo, más de dos tercios de los adoptantes la utilizan en apenas unas pocas funciones, principalmente ventas, marketing y estrategia. La profundidad sigue siendo limitada, lo que modera el impacto observable sobre productividad, márgenes y mercado laboral.
La señal técnica más inmediata proviene del propio índice sectorial. El Philadelphia Semiconductor Index (SOX) cotiza un 25% por encima de su media móvil de diez semanas y un 45% sobre la de cuarenta semanas, niveles de sobrecompra solo comparables al período puntocom, mientras las expectativas de utilidades del sector continúan siendo revisadas al alza desde bases ya históricamente elevadas.
Los movimientos parabólicos de esta naturaleza históricamente no terminan en consolidaciones laterales. Dado el peso sin precedentes del subsector en los índices, una corrección podría generar efectos de contagio relevantes sobre el conjunto del mercado. Más allá de la señal técnica, convergen tres riesgos adicionales de naturaleza distinta.
El primero es cíclico: los semiconductores están sujetos a episodios de exceso de inventario y compresión severa de márgenes con escasa anticipación. El segundo es monetario: si bien la menor posibilidad de estímulos ha impedido hasta ahora la formación de una burbuja en sentido estricto, un ciclo sostenido de caída en tasas de largo plazo podría desencadenar una expansión de múltiplos de carácter especulativo en activos vinculados a IA. El tercero es geopolítico: la concentración de producción de semiconductores avanzados en Taiwán, combinada con restricciones de exportación en el marco de la rivalidad tecnológica EE.UU.-China y la dependencia de exenciones arancelarias vigentes, configura un vector de vulnerabilidad en cadena de suministro que puede afectar ingresos y decisiones de inversión con escaso margen de anticipación.
El riesgo central no es que el tema de inteligencia artificial sea estructuralmente inválido, la evidencia de fundamentos sólidos es robusta. El riesgo es que las expectativas financieras se adelanten demasiado a la monetización efectiva. Mientras las utilidades acompañen el ritmo del gasto en infraestructura, la narrativa puede sostenerse. Si emergen señales de sobreinversión, cuellos de botella energéticos persistentes o decepción en la dinámica de ganancias, la misma concentración sectorial que hoy potencia al mercado podría transformarse en su principal fuente de volatilidad sistémica.
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