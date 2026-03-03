En lo que respecta al empleo gubernamental, el impacto del programa de renuncias diferidas del año pasado probablemente ya se haya reflejado por completo en los datos de nóminas, mientras que el cierre del Department of Homeland Security (DHS) a mediados de febrero se produjo después del final de la semana de referencia. Aun así, la actual congelación de contrataciones federales debería seguir actuando como un lastre para el empleo en este segmento.

Los indicadores adelantados apuntan en sentido contrario

Aunque esos factores señalan riesgos a la baja, los indicadores adelantados para la cifra principal de nóminas cuentan una historia diferente.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantuvieron prácticamente sin cambios entre las semanas de encuesta de enero y febrero, mientras que las solicitudes continuas aumentaron modestamente en +14.000 durante el mismo periodo. Por otro lado, la encuesta de la National Federation of Independent Business (NFIB) apuntó a un repunte en las intenciones de contratación y la métrica semanal de Automatic Data Processing (ADP), aunque correspondiente a la semana previa a la de referencia, sugiere una creación de +51.000 empleos, tras haberse acelerado en las últimas semanas.

Los PMI también dibujan un panorama algo más favorable, con el subíndice de empleo del sector manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) alcanzando el mes pasado su nivel más alto en más de un año (48,8), aunque el indicador equivalente del sector servicios aún no se había publicado al momento de redactar este informe.

Las presiones salariales se mantienen contenidas

Siguiendo con la encuesta a empresas, se espera que el informe de empleo muestre que las presiones salariales continúan moderadas, con unas ganancias medias por hora que habrían caído 0,1 puntos porcentuales hasta el 0,3% mensual en febrero, manteniendo la tasa anual sin cambios en el 3,7% interanual. También se prevé que la semana laboral permanezca estable, en 34,3 horas.

Datos de este tipo, claramente, deberían generar poca preocupación para el Federal Open Market Committee (FOMC), ya que las presiones salariales no amenazan por ahora el logro sostenible del objetivo de inflación del 2% a medio plazo.