Aunque es poco probable que la decisión de política monetaria en sí misma traiga grandes sorpresas, el grado de desacuerdo entre los miembros del Consejo de Gobierno generará cierto interés. Aunque el BCE no publica un registro formal de votaciones, convendrá seguir de cerca los comentarios de la presidenta Lagarde en la rueda de prensa posterior a la reunión, así como cualquier información procedente de “fuentes”, especialmente después de que figuras como Nagel, Wunsch, Kazimir, Muller y Sleijpen hayan planteado abiertamente en las últimas semanas la posibilidad de un endurecimiento monetario.

Se repetirá la orientación actual

En cuanto al comunicado de política monetaria que acompañará la decisión, es probable que el Consejo de Gobierno repita la guía con la que los participantes del mercado ya están muy familiarizados. Es decir, que seguirá aplicando un enfoque “dependiente de los datos” y “reunión por reunión”, y que no existe ningún “compromiso previo” con una trayectoria concreta de tipos.

Respecto a la situación geopolítica, también es probable que se repitan los mensajes utilizados en marzo, señalando que la postura actual de política monetaria está “bien posicionada” para afrontar el impacto del conflicto en Oriente Medio, y que la política seguirá ajustándose “según sea apropiado”. Aunque los responsables monetarios podrían hacer alguna referencia a posibles subidas de tipos en el comunicado, parece relativamente poco probable, dado que el Consejo de Gobierno no querrá verse condicionado hacia una trayectoria concreta, especialmente con seis semanas por delante hasta la próxima reunión de junio y con unas perspectivas económicas todavía muy cambiantes.

Los escenarios serán la clave a partir de ahora

En la reunión de marzo, dada la volatilidad del entorno actual, el BCE publicó no solo sus habituales proyecciones macroeconómicas del equipo técnico, sino también dos escenarios adicionales, uno “adverso” y otro “severo”, para reflejar distintas formas en las que podría materializarse el impacto del fuerte repunte de los precios energéticos.

En el momento de redactar este informe, parece que la economía de la eurozona se encuentra en un punto intermedio entre el escenario “base” y el “adverso” planteados hace aproximadamente un mes. Naturalmente, el principal factor determinante de cuál escenario se materializa son los precios de la energía.

Actualmente, los futuros front-month del Brent cotizan alrededor de los 95 dólares por barril, tras haber caído cerca de un 15% desde la reunión de marzo, mientras que el futuro de diciembre ronda los 81 dólares por barril. Al mismo tiempo, los futuros del TTF se sitúan en torno a los 40 euros desde el contrato más próximo (mayo) hasta diciembre de 2026.

En conjunto, y teniendo en cuenta el importante repunte registrado en ambos contratos frontales a finales del mes pasado que posteriormente se corrigió, esto probablemente deja a la economía de la eurozona entre los escenarios “base” y “adverso”. Esta visión coincide con la valoración reciente de la presidenta Lagarde, quien señaló que el BCE “todavía no” se encuentra en el escenario adverso.