¿Por qué el precio del petróleo prioriza Ormuz sobre los inventarios?

El inicio de la semana muestra al WTI dominado por la geopolítica más que por factores macroeconómicos tradicionales. Los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y la represalia iraní han desplazado el debate desde un escenario de excedentes globales hacia la fragilidad de puntos logísticos clave para la cadena de suministro de petróleo crudo, especialmente el Estrecho de Ormuz.

Esta vía concentra cerca de una quinta parte del comercio marítimo mundial de crudo y una proporción significativa de gas natural. Reportes de buques afectados, interrupciones operativas y encarecimiento de coberturas de riesgo han restringido la disponibilidad efectiva de barriles incluso antes de que se materialicen pérdidas sostenidas de producción. Cuando la logística se tensiona, el mercado deja de mirar exclusivamente el nivel de stocks y comienza a valorar la inmediatez del suministro.

En términos fundamentales, el punto de partida previo al conflicto no era de escasez. El último reporte semanal de la EIA mostraba una acumulación relevante de inventarios comerciales en EE.UU., sugiriendo un balance inclinado hacia el superávit, acompañado por mayores existencias en Asia. Sin embargo, en episodios de tensión extrema, la narrativa cambia desde la cantidad disponible hacia la accesibilidad real.