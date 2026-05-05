El petróleo crudo enfrenta un cambio estructural en su formación de precios. Aunque el alto al fuego entre EE.UU. e Irán ha reducido el riesgo inmediato de escalada, la disrupción operativa en el Estrecho de Ormuz persiste como el principal factor dominante. Esto limita el tránsito marítimo y mantiene restringido un nodo crítico del comercio energético global.
Este fenómeno transforma un evento geopolítico regional en un shock sistémico, con impacto directo en benchmarks como el WTI, cuya cotización ahora refleja restricciones físicas más que disponibilidad teórica de crudo.
Por el lado de la oferta, el margen de ajuste es limitado. Aunque OPEC+ ha sugerido incrementos de producción, estos resultan poco efectivos en un entorno donde la restricción clave no es productiva, sino logística. La incapacidad de transportar crudo eficientemente limita cualquier expansión real de suministro.
En paralelo, medidas como la liberación de reservas estratégicas de EE.UU. han aportado liquidez en el corto plazo, pero refuerzan la dependencia del mercado en intervenciones extraordinarias, debilitando la percepción de un equilibrio sostenible.
Desde la demanda, los ajustes comienzan a materializarse, pero de forma gradual. A pesar de revisiones a la baja en proyecciones globales, las economías desarrolladas muestran resiliencia incluso con precios del petróleo cercanos o superiores a los 100 dólares por barril. Esto mantiene el mercado en tensión, ya que la destrucción de demanda no compensa completamente el shock de oferta.
El impacto macroeconómico es relevante: el encarecimiento del petróleo reintroduce presiones inflacionarias, mientras el crecimiento global pierde tracción, elevando el riesgo de un entorno de estanflación. Este canal ya se refleja en tasas de interés más elevadas y en presiones sobre monedas de países importadores de energía.
Desde el punto de vista técnico, el WTI mantiene una tendencia alcista de fondo, aunque ha entrado en una fase de consolidación tras el fuerte impulso desde la zona de 66 hasta máximos cercanos a 113.
Actualmente, el precio del petróleo WTI oscila dentro de un rango bien definido:
Las medias móviles continúan respaldando el sesgo alcista, pero la pérdida de momentum refleja indecisión en el corto plazo. Un rebote desde la zona de soporte podría habilitar movimientos hacia 105 y eventualmente 112, mientras que una ruptura por debajo de 100 abriría espacio para caídas hacia 93.
En este contexto, el mercado favorece un comportamiento lateral con sesgo ligeramente alcista, condicionado por la evolución geopolítica y la estabilidad en las rutas de transporte.
El petróleo crudo continúa definido por factores no tradicionales, donde la logística y la geopolítica pesan más que los fundamentos cíclicos. Mientras persistan las restricciones en el Estrecho de Ormuz y los inventarios enfrenten limitaciones operativas, el precio del petróleo WTI debería encontrar soporte estructural.
La reciente moderación luce más como un ajuste táctico que como el inicio de una corrección sostenida, en un mercado que sigue expuesto a disrupciones y donde cualquier deterioro adicional podría reactivar presiones alcistas.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.