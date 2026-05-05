Este fenómeno transforma un evento geopolítico regional en un shock sistémico, con impacto directo en benchmarks como el WTI, cuya cotización ahora refleja restricciones físicas más que disponibilidad teórica de crudo.

Restricciones de oferta y demanda resiliente: un equilibrio inestable

Por el lado de la oferta, el margen de ajuste es limitado. Aunque OPEC+ ha sugerido incrementos de producción, estos resultan poco efectivos en un entorno donde la restricción clave no es productiva, sino logística. La incapacidad de transportar crudo eficientemente limita cualquier expansión real de suministro.

En paralelo, medidas como la liberación de reservas estratégicas de EE.UU. han aportado liquidez en el corto plazo, pero refuerzan la dependencia del mercado en intervenciones extraordinarias, debilitando la percepción de un equilibrio sostenible.

Desde la demanda, los ajustes comienzan a materializarse, pero de forma gradual. A pesar de revisiones a la baja en proyecciones globales, las economías desarrolladas muestran resiliencia incluso con precios del petróleo cercanos o superiores a los 100 dólares por barril. Esto mantiene el mercado en tensión, ya que la destrucción de demanda no compensa completamente el shock de oferta.