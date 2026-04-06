Oferta restringida y desequilibrios en el mercado global de crudo

Desde la perspectiva de oferta, el ajuste sigue condicionado por restricciones logísticas más que por capacidad productiva. Aunque la OPEP+ ha anunciado incrementos en producción, su impacto es limitado mientras el flujo desde el Golfo permanezca comprometido.

El mercado enfrenta una pérdida efectiva de hasta 14 millones de barriles diarios, mientras los inventarios comerciales de la OCDE se acercan a niveles operativos mínimos, reduciendo significativamente la capacidad de amortiguar el shock.

En paralelo, los flujos comerciales globales se están reconfigurando. Economías altamente dependientes del Golfo, como India, han incrementado sus importaciones desde Rusia. Sin embargo, este proceso no elimina los cuellos de botella, sino que redistribuye las tensiones dentro del sistema.

En EE.UU., los datos muestran acumulación de crudo pero caídas en inventarios de productos refinados, lo que confirma que la estrechez se ha desplazado hacia el segmento downstream.