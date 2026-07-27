Los riesgos tampoco se limitan a Ormuz. Los hutíes han mantenido sus amenazas contra instalaciones y rutas vinculadas a las exportaciones saudíes en el Mar Rojo, mientras Arabia Saudita informó haber interceptado drones dirigidos hacia objetivos dentro del reino. Esto mantiene bajo presión tanto el corredor de Bab el-Mandeb como la infraestructura que conecta la producción del este saudí con la terminal occidental de Yanbu, lo que impide eliminar por completo la prima geopolítica pese a la tregua táctica entre Washington y Teherán.

La caída del crudo también alivia, de forma parcial, la presión sobre los rendimientos de bonos y las expectativas de endurecimiento monetario, un factor que la Reserva Federal evaluará en su reunión de esta semana. El choque energético de los últimos meses reabrió el debate sobre una eventual subida de tasas, aunque la mayoría de los grandes bancos continúa esperando que la Fed mantenga su política sin cambios.

Inventarios y demanda global: fuerzas que se compensan

Este trasfondo ayuda a explicar por qué la corrección del precio del petróleo WTI no equivale necesariamente a la formación inmediata de un exceso de oferta. En Estados Unidos, los últimos datos de la EIA mostraron un aumento de los inventarios comerciales de crudo, gasolina y destilados. Sin embargo, las existencias de los principales productos permanecen por debajo de sus promedios estacionales, mientras las refinerías continúan operando con una utilización elevada, un dato que ofrece un argumento moderadamente bajista en el corto plazo sin confirmar un mercado ampliamente abastecido.