La corrección del precio del petróleo WTI responde principalmente a una rápida descompresión de la prima de riesgo geopolítico, más que a un deterioro repentino de los fundamentos de demanda. El catalizador inmediato fue la decisión de Washington de pausar sus ataques contra Irán para dar espacio a una nueva instancia diplomática. Aunque el presidente Donald Trump sostuvo que existen conversaciones profundas en curso, Teherán ha señalado que no hay negociaciones formales, sin un marco firmado, un mecanismo de verificación ni un calendario acordado. El mercado reduce así la probabilidad de una escalada inmediata, aunque todavía no descuenta una solución definitiva.
Esta mejora política, sin embargo, todavía no se traduce en una normalización equivalente de la oferta física. El tráfico por el Estrecho de Ormuz continúa muy por debajo de sus niveles previos al conflicto: durante el fin de semana cruzaron menos de diez buques de materias primas por día, una fracción reducida de su ritmo habitual. Irán, además, continúa condicionando el tránsito de embarcaciones y mantiene su pretensión de controlar el paso por el estrecho, por lo que la pausa militar reduce el riesgo de nuevas pérdidas de suministro sin incorporar de inmediato barriles adicionales al mercado.
Los riesgos tampoco se limitan a Ormuz. Los hutíes han mantenido sus amenazas contra instalaciones y rutas vinculadas a las exportaciones saudíes en el Mar Rojo, mientras Arabia Saudita informó haber interceptado drones dirigidos hacia objetivos dentro del reino. Esto mantiene bajo presión tanto el corredor de Bab el-Mandeb como la infraestructura que conecta la producción del este saudí con la terminal occidental de Yanbu, lo que impide eliminar por completo la prima geopolítica pese a la tregua táctica entre Washington y Teherán.
La caída del crudo también alivia, de forma parcial, la presión sobre los rendimientos de bonos y las expectativas de endurecimiento monetario, un factor que la Reserva Federal evaluará en su reunión de esta semana. El choque energético de los últimos meses reabrió el debate sobre una eventual subida de tasas, aunque la mayoría de los grandes bancos continúa esperando que la Fed mantenga su política sin cambios.
Este trasfondo ayuda a explicar por qué la corrección del precio del petróleo WTI no equivale necesariamente a la formación inmediata de un exceso de oferta. En Estados Unidos, los últimos datos de la EIA mostraron un aumento de los inventarios comerciales de crudo, gasolina y destilados. Sin embargo, las existencias de los principales productos permanecen por debajo de sus promedios estacionales, mientras las refinerías continúan operando con una utilización elevada, un dato que ofrece un argumento moderadamente bajista en el corto plazo sin confirmar un mercado ampliamente abastecido.
Por el lado de la demanda, el panorama es menos favorable de lo que sugeriría una simple reapertura de las rutas marítimas. La IEA prevé que el consumo mundial de petróleo disminuya en torno a un millón de barriles diarios durante 2026, antes de recuperarse en 2027, un ajuste que atribuye al impacto acumulado de los precios elevados, la menor disponibilidad de combustibles y el debilitamiento de la actividad económica.
Las implicancias internacionales son asimétricas. Una reducción sostenida del petróleo favorecería a las economías importadoras mediante menores costos de transporte, producción y consumo, además de otorgar mayor margen de maniobra a los bancos centrales. Para los exportadores, en cambio, implicaría menores ingresos fiscales y externos, aunque países como Canadá pueden absorber parte del impacto gracias a los beneficios que los precios elevados generan sobre su sector energético.
Técnicamente, el precio del petróleo WTI mantiene un sesgo de corto plazo neutro a bajista tras el fuerte rechazo en 93,70 dólares y el cierre en 83,69 dólares, por debajo de la media móvil exponencial de 10 días (84,46) y ligeramente bajo la media móvil simple de 50 (83,84). El soporte decisivo se ubica entre 81,66 y 80,88 dólares: una reacción alcista en esa zona representaría una lectura táctica, con niveles de referencia en 86,22, 88,03 y 93,70 dólares. En cambio, un cierre diario bajo 80,88 dólares abriría paso hacia 75,77 y 71,07 dólares.
El RSI de 14 periodos se ubica en 53, lo que refleja una pérdida de impulso sin confirmar aún condiciones de sobreventa, mientras el ADX en 33 apunta a una tendencia con fuerza relevante. El principal riesgo para este escenario es un rebote técnico brusco tras la corrección reciente.
Hacia adelante, el sesgo inmediato del precio del petróleo WTI se ha desplazado hacia una fase de consolidación por debajo de los máximos recientes, siempre que la pausa militar se mantenga, continúen las conversaciones indirectas y los flujos marítimos operen con normalidad. La sostenibilidad de esta corrección dependerá menos de las señales políticas que de la evidencia observable en los flujos físicos: un aumento persistente del número de tanqueros que atraviesan el Estrecho de Ormuz confirmaría una reducción adicional de la prima de riesgo y reforzaría la posibilidad de un mercado más holgado hacia fin de año. Mientras esa evidencia no se consolide, el mercado seguirá tratando la tregua entre Washington y Teherán como un alivio táctico, no como una solución estructural.
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