El movimiento reciente del precio del petróleo crudo refleja una compresión abrupta de la prima geopolítica, tras la decisión de EE.UU. de pausar temporalmente los ataques a infraestructura energética iraní y sugerir avances en conversaciones diplomáticas. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente desmentidas por Irán, evidenciando la fragilidad del escenario.
El resultado es un mercado dominado por titulares, donde la cotización WTI reacciona más a cambios en la percepción de riesgo que a variaciones reales en la oferta. La volatilidad observada refuerza que los participantes siguen altamente sensibles a cualquier novedad relacionada con el Estrecho de Ormuz.
Pese a la caída reciente, los fundamentos del mercado energético permanecen tensionados. La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha calificado este episodio como la mayor disrupción de oferta registrada, estimando pérdidas de hasta 8 millones de barriles diarios en el mes.
El cierre del Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal cuello de botella del sistema energético global. Incluso en un escenario de tregua, la normalización del flujo marítimo y logístico será gradual, lo que limita una caída sostenida en el precio del petróleo hoy.
Las medidas adoptadas —como la liberación coordinada de 400 millones de barriles desde reservas estratégicas y la flexibilización temporal de sanciones— funcionan como mitigantes, pero no reemplazan la reapertura efectiva de las rutas clave. En este contexto, el mercado continúa operando bajo un desbalance relevante entre oferta disponible y capacidad de distribución.
Desde el punto de vista técnico, el precio WTI se aproxima a la zona de $89–$93, un rango que coincide con soportes relevantes y medias móviles ascendentes, configurando un punto de decisión clave para el mercado.
Mientras el precio se mantenga por encima de $88, la estructura alcista permanece intacta, favoreciendo un movimiento de continuidad hacia $100 o niveles superiores. Por el contrario, una ruptura por debajo de ese umbral aumentaría la probabilidad de una corrección más profunda hacia $83 o incluso $75.
Los indicadores de momentum muestran un enfriamiento tras condiciones de sobrecompra, lo que sugiere una fase de consolidación en el corto plazo. Aun así, el sesgo general sigue siendo alcista, condicionado a la evolución del frente geopolítico.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.