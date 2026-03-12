El mercado del petróleo crudo atraviesa uno de los episodios de tensión más relevantes de las últimas décadas, impulsado por un shock de oferta de naturaleza geopolítica. El epicentro se ubica en el Golfo Pérsico, donde la escalada del conflicto en Medio Oriente ha provocado una disrupción logística significativa en el transporte marítimo de crudo.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha señalado que el episodio representa la mayor interrupción de suministro en el mercado petrolero moderno. El colapso parcial de los flujos a través del Estrecho de Ormuz se produce tras ataques a embarcaciones, cierres preventivos de terminales y restricciones en la navegación comercial.
Las estimaciones de la AIE apuntan a pérdidas de producción cercanas a 8 millones de barriles diarios durante marzo, con riesgos adicionales derivados de interrupciones en la capacidad de refinación regional. Este deterioro se ve amplificado por episodios de seguridad en la región, incluyendo ataques a buques petroleros en aguas iraquíes, evacuaciones de terminales en Omán y incidentes con drones cerca de Dubái.
El resultado ha sido una fuerte reducción del tránsito marítimo y la suspensión intermitente de operaciones portuarias, factores que han consolidado una prima de riesgo geopolítico que el mercado incorpora casi en tiempo real en el precio del petróleo.
Ante las restricciones en el Estrecho de Ormuz, algunos productores del Golfo han intentado redirigir exportaciones mediante oleoductos alternativos. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han buscado utilizar rutas que evitan el estrecho, aunque estas soluciones solo compensan parcialmente el bloqueo.
Las limitaciones de capacidad implican que cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo que normalmente transita por Ormuz no puede ser sustituido de forma eficiente. En este contexto, el precio del WTI y del petróleo en general está siendo determinado no solo por fundamentos tradicionales de oferta y demanda, sino también por restricciones físicas en la logística energética global.
Al mismo tiempo, los fundamentales de corto plazo se deterioran por dos canales adicionales: restricciones en la producción regional —producto de la imposibilidad de exportar— y disrupciones en el mercado de productos refinados.
Aunque los inventarios de crudo en Estados Unidos registraron recientemente un aumento semanal superior a su promedio de cinco años, las existencias de gasolina y destilados han mostrado caídas. Esto sugiere que el ajuste se está concentrando en productos refinados como diésel y jet fuel, reduciendo el margen de amortiguación frente a un shock prolongado en el Golfo.
El shock energético también está teniendo efectos sobre las expectativas macroeconómicas. El encarecimiento del precio del petróleo crudo presiona las expectativas de inflación global, mantiene elevados los premios por plazo en los mercados de deuda y reduce el espacio para políticas monetarias más expansivas.
De hecho, el mercado ya no descuenta dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, internalizando actualmente solo una baja hacia finales de año.
Si el shock energético se mantiene y comienza a generar efectos de segunda vuelta sobre la inflación, las expectativas de relajación monetaria podrían moderarse aún más.
Escenarios de referencia sugieren que un Brent cercano a 100 dólares por barril durante varios meses restaría algunas décimas al crecimiento global, mientras que episodios cercanos a 140 dólares podrían generar contracciones leves en economías avanzadas. En combinación con inflación elevada y condiciones financieras más restrictivas, esto comenzaría a configurar un entorno de riesgo de estanflación.
La trayectoria del precio del petróleo y del WTI dependerá menos de movimientos intradía y más de tres factores estructurales.
El primero es una eventual reapertura —aunque sea parcial— del Estrecho de Ormuz. Cualquier señal creíble de normalización del tránsito marítimo podría comprimir rápidamente la prima geopolítica incorporada en los precios.
El segundo factor es la capacidad efectiva de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para sostener desvíos de exportaciones mediante oleoductos sin comprometer su infraestructura energética.
El tercero es la eficacia de la liberación coordinada de hasta 400 millones de barriles desde reservas estratégicas, cuya capacidad de influir en el mercado dependerá del calendario de inyección, la calidad del crudo liberado y, sobre todo, de la capacidad del sistema para transportarlo y refinarlo en un entorno logístico todavía tensionado.
Mientras estas variables sigan sin resolverse, el mercado del petróleo continuará operando con una elevada sensibilidad a titulares geopolíticos y a la evolución de los flujos físicos de crudo.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.