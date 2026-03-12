Las estimaciones de la AIE apuntan a pérdidas de producción cercanas a 8 millones de barriles diarios durante marzo, con riesgos adicionales derivados de interrupciones en la capacidad de refinación regional. Este deterioro se ve amplificado por episodios de seguridad en la región, incluyendo ataques a buques petroleros en aguas iraquíes, evacuaciones de terminales en Omán y incidentes con drones cerca de Dubái.

El resultado ha sido una fuerte reducción del tránsito marítimo y la suspensión intermitente de operaciones portuarias, factores que han consolidado una prima de riesgo geopolítico que el mercado incorpora casi en tiempo real en el precio del petróleo.

Logística, inventarios y producción: los factores que están moviendo el WTI

Ante las restricciones en el Estrecho de Ormuz, algunos productores del Golfo han intentado redirigir exportaciones mediante oleoductos alternativos. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han buscado utilizar rutas que evitan el estrecho, aunque estas soluciones solo compensan parcialmente el bloqueo.

Las limitaciones de capacidad implican que cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo que normalmente transita por Ormuz no puede ser sustituido de forma eficiente. En este contexto, el precio del WTI y del petróleo en general está siendo determinado no solo por fundamentos tradicionales de oferta y demanda, sino también por restricciones físicas en la logística energética global.

Al mismo tiempo, los fundamentales de corto plazo se deterioran por dos canales adicionales: restricciones en la producción regional —producto de la imposibilidad de exportar— y disrupciones en el mercado de productos refinados.