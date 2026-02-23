El oro opera con un tono claramente más firme mientras el mercado incorpora una nueva capa de ambigüedad política y riesgos geopolíticos que refuerzan la demanda por activos defensivos.
El catalizador inmediato fue la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular los aranceles impuestos bajo el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), seguida casi de inmediato por la introducción de un arancel temporal y generalizado del 15%. Este giro reintroduce incertidumbre en la política comercial estadounidense, presiona al dólar y reactiva los flujos hacia refugios como el oro.
Se instala así una prima por “incertidumbre institucional”, obligando al mercado a descontar no solo impactos en crecimiento e inflación, sino también riesgos sobre la sostenibilidad legal de las medidas, eventuales devoluciones de ingresos aduaneros, su impacto fiscal, dudas sobre la solidez de acuerdos comerciales existentes y posibles represalias.
En paralelo, los inversionistas continúan monitoreando focos de riesgo en Medio Oriente, incluyendo la evolución de la relación EE.UU.–Irán y las negociaciones nucleares. En este contexto, donde múltiples riesgos han incrementado su probabilidad, el oro vuelve a posicionarse como cobertura frente a volatilidad política y geopolítica.
El canal del dólar ha sido determinante en el reciente movimiento del oro precio. La volatilidad asociada al fallo judicial y la incertidumbre arancelaria ha presionado a la divisa estadounidense, mejorando las condiciones financieras para compradores no estadounidenses y reforzando el atractivo relativo del metal como reserva de valor.
No obstante, la interacción entre tasas de interés, inflación y la trayectoria de la Reserva Federal añade matices al escenario. Los datos recientes mostraron una inflación subyacente más firme de lo previsto, lo que ha moderado las expectativas de recortes de tasas de política monetaria.
En condiciones normales, este entorno limitaría el atractivo de un activo sin devengo como el oro. Sin embargo, por ahora la incertidumbre política ha opacado parcialmente ese impulso negativo. El mercado continúa anticipando al menos dos recortes en 2026, aunque con menor convicción que anteriormente.
Más allá del impulso geopolítico, los fundamentos del oro siguen siendo sólidos. Las últimas cifras muestran que en 2025 la demanda alcanzó valores récord, impulsada por fuertes flujos de inversión, sólidos ingresos hacia ETFs y compras de bancos centrales.
Si bien estas últimas se ubicaron algo por debajo de los volúmenes excepcionales de años anteriores, se mantienen en niveles históricamente elevados, confirmando la persistente preferencia de las autoridades monetarias por diversificar reservas hacia oro.
Estos factores aportan un ancla relevante para los niveles actuales del precio spot del oro en USD, especialmente en un entorno de incertidumbre macro y geopolítica.
Desde el punto de vista técnico, el oro mantiene una estructura claramente alcista. Cotiza en 5,195 tras un avance del 1,81% y opera por encima de las medias móviles de 10, 21 y 50 periodos, lo que confirma una tendencia positiva en el corto y mediano plazo.
El RSI en 60 respalda un sesgo alcista sin condiciones de sobrecompra, mientras que el ADX en 18 sugiere debilitamiento en la fuerza tendencial. Este último elemento aumenta el riesgo de una fase de consolidación o retroceso técnico en el corto plazo, aun cuando la estructura general permanece constructiva.
El sesgo para el XAUUSD continúa siendo alcista en términos estructurales, respaldado por fundamentos sólidos y una prima de riesgo político aún vigente. La debilidad del dólar y la demanda institucional refuerzan el soporte del mercado.
No obstante, el debilitamiento en la fuerza tendencial sugiere que el avance podría enfrentar episodios de consolidación en el corto plazo, especialmente si el mercado recalibra expectativas de tasas ante nuevos datos de inflación.
En este entorno, el oro mantiene su rol como cobertura frente a incertidumbre política y geopolítica, con fundamentos que continúan anclando el precio en niveles elevados.
