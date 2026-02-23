¿Por qué sube el precio del oro?

El oro opera con un tono claramente más firme mientras el mercado incorpora una nueva capa de ambigüedad política y riesgos geopolíticos que refuerzan la demanda por activos defensivos.

El catalizador inmediato fue la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular los aranceles impuestos bajo el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), seguida casi de inmediato por la introducción de un arancel temporal y generalizado del 15%. Este giro reintroduce incertidumbre en la política comercial estadounidense, presiona al dólar y reactiva los flujos hacia refugios como el oro.

Se instala así una prima por “incertidumbre institucional”, obligando al mercado a descontar no solo impactos en crecimiento e inflación, sino también riesgos sobre la sostenibilidad legal de las medidas, eventuales devoluciones de ingresos aduaneros, su impacto fiscal, dudas sobre la solidez de acuerdos comerciales existentes y posibles represalias.

En paralelo, los inversionistas continúan monitoreando focos de riesgo en Medio Oriente, incluyendo la evolución de la relación EE.UU.–Irán y las negociaciones nucleares. En este contexto, donde múltiples riesgos han incrementado su probabilidad, el oro vuelve a posicionarse como cobertura frente a volatilidad política y geopolítica.