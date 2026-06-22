¿Por qué el oro dólar no rebota pese a la incertidumbre global?

El oro enfrenta hoy una paradoja que pocos activos exhiben con tanta claridad: el mismo conflicto geopolítico que lo impulsó inicialmente como activo de refugio terminó alimentando las expectativas inflacionarias que ahora lo perjudican. Las tensiones en Medio Oriente elevaron los precios energéticos durante los últimos meses, lo que trasladó las preocupaciones hacia la trayectoria de la política monetaria estadounidense. A medida que los mercados incorporaron mayores riesgos de inflación estructural, la demanda de protección geopolítica cedió paso a la preocupación por tasas más altas por más tiempo.

Los avances en las conversaciones celebradas en Suiza entre EE.UU. e Irán, junto con los esfuerzos diplomáticos para garantizar la libre navegación a través del Estrecho de Ormuz, han contribuido a descomprimir parte de esa prima de riesgo tanto en el petróleo como en activos sensibles a la estabilidad energética global. El resultado para el oro es neto y negativo: menos refugio, más presión monetaria.