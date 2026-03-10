La geopolítica y el dólar mantienen el soporte del precio del oro

El movimiento reciente del precio del oro refleja un mercado que intenta recalibrar dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, los temores más extremos sobre un shock energético en Medio Oriente se han moderado. Por otro, el trasfondo macroeconómico y geopolítico sigue favoreciendo la demanda estratégica por activos de refugio.

El impulso inmediato provino de un dólar más débil y de la caída del petróleo, después de que el presidente Donald Trump señalara que el conflicto con Irán podría acercarse a una resolución. Este escenario alivió temporalmente las preocupaciones inflacionarias asociadas al encarecimiento de la energía y redujo la presión sobre los rendimientos del Tesoro estadounidense.

La depreciación del dólar vuelve más atractivo el oro para compradores fuera de Estados Unidos, mientras que un petróleo más bajo reduce el riesgo de que la Reserva Federal deba mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Sin embargo, la prima geopolítica no ha desaparecido. Los bombardeos en Teherán continúan incluso cuando los mercados energéticos han comenzado a estabilizarse, lo que mantiene una capa de demanda preventiva por oro. Aunque el mercado ya no descuenta un shock energético inmediato, la incertidumbre regional sigue siendo un factor de soporte para el metal.

Flujos hacia ETF y demanda asiática sostienen el mercado del oro

Desde la perspectiva de flujos y posicionamiento, el trasfondo del oro continúa siendo constructivo.

Las entradas netas hacia ETF respaldados físicamente por oro y otros metales preciosos se extendieron por noveno mes consecutivo al cierre de febrero, con Estados Unidos liderando las suscripciones. Este comportamiento refleja una demanda institucional persistente por exposición estratégica al metal.