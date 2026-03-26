El dólar mantiene soporte en un entorno de shock energético

El comportamiento reciente de las monedas desarrolladas refleja un cambio relevante: el mercado ha dejado de responder a dinámicas tradicionales de refugio y ahora está dominado por cómo cada banco central enfrenta el mismo shock de precios energéticos, que simultáneamente presiona la inflación al alza y deteriora las perspectivas de crecimiento.

En este contexto, el dólar mantiene soporte en el corto plazo, impulsado por la persistente incertidumbre geopolítica, un entorno de mayor aversión al riesgo y la menor exposición relativa de la economía estadounidense al shock energético al ser un exportador neto. Sin embargo, este soporte ya no es unidireccional.

Parte importante de la prima positiva del dólar se ha normalizado. Hacia adelante, factores como una eventual compresión de diferenciales de tasas o un aumento en la cobertura cambiaria por parte de inversionistas extranjeros en activos estadounidenses podrían convertirse en un lastre, particularmente si el foco del mercado se desplaza desde la inflación hacia el crecimiento.

¿Puede el euro sostenerse solo por diferenciales de tasas?

El euro ha mostrado resiliencia reciente, aunque no por una mejora en el trasfondo macro, sino por una reevaluación del riesgo de política monetaria del Banco Central Europeo.