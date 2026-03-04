El reciente movimiento del bitcoin dólar se produce en un contexto de alta tensión geopolítica tras la escalada entre EE. UU., Israel e Irán, que inicialmente generó ventas generalizadas y un fuerte aumento de la aversión al riesgo.
El rebote actual responde a dos factores principales. Primero, el retorno de entradas netas a los ETFs spot de Bitcoin en EE. UU., que habían registrado semanas previas de salidas significativas. Segundo, un giro parcial en el sentimiento de mercado ante la percepción de que el conflicto no derivaría, al menos por ahora, en un shock energético prolongado.
A esto se suman cifras sólidas del sector servicios en EE. UU., que alcanzaron su nivel más alto desde 2022, mientras que los componentes de precios mostraron moderación hasta mínimos de un año. En paralelo, el retroceso marginal del petróleo alivió presiones inflacionarias inmediatas, favoreciendo la toma táctica de riesgo en criptomonedas.
No obstante, el equilibrio sigue siendo inestable. La fortaleza del dólar y las tasas elevadas continúan actuando como freno estructural para activos de riesgo como el valor bitcoin.
Uno de los catalizadores más relevantes para el precio de bitcoin hoy ha sido el comportamiento de los ETFs spot en EE. UU., que registraron entradas cercanas a USD 451 millones en una sola sesión, sin salidas en el conjunto de vehículos.
Este dato sugiere un reposicionamiento institucional tras varias semanas de liquidaciones. En un mercado donde los flujos han adquirido creciente relevancia como termómetro de demanda estructural, la estabilización de estas entradas puede amortiguar episodios de volatilidad macro.
Gráfico que muestra las entradas y salidas diarias en ETFs spot de Bitcoin en EE. UU., destacando la sesión reciente con aproximadamente USD 451 millones en entradas netas y ausencia de salidas agregadas.
Sin embargo, mientras el riesgo geopolítico persista y la curva de rendimientos en EE. UU. mantenga presión al alza por expectativas de inflación, el sesgo constructivo podría verse limitado. La correlación con activos de riesgo sigue siendo un factor dominante.
Desde el punto de vista técnico, el btc usd mantiene una estructura bajista tras haber marcado un máximo relevante cerca de 120.000. Desde ese nivel, el precio ha desarrollado una secuencia consistente de máximos y mínimos descendentes.
La caída se aceleró desde la zona de 95.000 hasta 62.000, nivel que ahora actúa como soporte crítico. Actualmente, el precio continúa cotizando por debajo de la media móvil simple de 50 días, mientras que las medias móviles exponenciales de 10 y 21 días permanecen por debajo de ella, manteniendo alineación bajista.
No obstante, en el corto plazo se observan señales de estabilización. Las últimas velas empujan el precio por encima de las medias más cortas, el RSI se ubica en torno a la zona media de 50 —indicando recuperación del impulso sin condiciones de sobrecompra— y el ADX muestra disminución, lo que sugiere debilitamiento del impulso bajista previo y posible fase de consolidación.
Los niveles técnicos relevantes son:
Una ruptura sostenida por encima de 76.000 podría habilitar un movimiento hacia 84.000. Por el contrario, perder 69.000 aumentaría la probabilidad de una nueva prueba de 62.000.
El rebote reciente del precio de bitcoin se apoya en flujos institucionales renovados y en una mejora táctica del sentimiento global. Sin embargo, la estructura técnica dominante continúa siendo bajista mientras el mercado permanezca por debajo de 76.000.
En el corto plazo, la evolución del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento del dólar y la dinámica de tasas en EE. UU. serán determinantes para definir si este movimiento se consolida como recuperación sostenida o queda como un rebote dentro de una tendencia mayor aún descendente.
