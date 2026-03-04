¿Por qué el precio de Bitcoin rebota tras el shock geopolítico?

El reciente movimiento del bitcoin dólar se produce en un contexto de alta tensión geopolítica tras la escalada entre EE. UU., Israel e Irán, que inicialmente generó ventas generalizadas y un fuerte aumento de la aversión al riesgo.

El rebote actual responde a dos factores principales. Primero, el retorno de entradas netas a los ETFs spot de Bitcoin en EE. UU., que habían registrado semanas previas de salidas significativas. Segundo, un giro parcial en el sentimiento de mercado ante la percepción de que el conflicto no derivaría, al menos por ahora, en un shock energético prolongado.

A esto se suman cifras sólidas del sector servicios en EE. UU., que alcanzaron su nivel más alto desde 2022, mientras que los componentes de precios mostraron moderación hasta mínimos de un año. En paralelo, el retroceso marginal del petróleo alivió presiones inflacionarias inmediatas, favoreciendo la toma táctica de riesgo en criptomonedas.

No obstante, el equilibrio sigue siendo inestable. La fortaleza del dólar y las tasas elevadas continúan actuando como freno estructural para activos de riesgo como el valor bitcoin.

Flujos institucionales: ¿soporte real o rebote táctico?

Uno de los catalizadores más relevantes para el precio de bitcoin hoy ha sido el comportamiento de los ETFs spot en EE. UU., que registraron entradas cercanas a USD 451 millones en una sola sesión, sin salidas en el conjunto de vehículos.

Este dato sugiere un reposicionamiento institucional tras varias semanas de liquidaciones. En un mercado donde los flujos han adquirido creciente relevancia como termómetro de demanda estructural, la estabilización de estas entradas puede amortiguar episodios de volatilidad macro.