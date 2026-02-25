¿Qué está impulsando el rebote del Bitcoin en el entorno macro actual?

La dinámica reciente del bitcoin usd ha respondido mucho más al contexto macro global que a noticias propias del ecosistema cripto. El catalizador inmediato fue el repunte del apetito por riesgo tras declaraciones del presidente Donald Trump, donde la renta variable —especialmente el sector tecnológico— lideró las subidas y arrastró a activos de mayor beta, entre ellos las criptomonedas.

El movimiento en el precio bitcoin dólar se interpreta como un rebote táctico más que como un cambio estructural en el valor bitcoin. El mercado continúa dependiendo de compras en retrocesos y no de una mejora fundamental profunda.

En paralelo, la incertidumbre de política económica en EE.UU., tras el fallo de la Corte Suprema que anuló aranceles aplicados bajo el IEEPA, reintrodujo volatilidad vía dólar y tasas reales. Estas variables siguen siendo determinantes para el valor bitcoin, que actualmente opera como activo sensible a condiciones financieras globales más que como refugio.

Flujos, derivados y presión estructural en el mercado cripto

Más allá del entorno macro, el funcionamiento interno del mercado de criptomonedas continúa siendo clave. La denominada “break-even trap” implica que una parte relevante del suministro de Bitcoin mantiene pérdidas latentes, incentivando ventas en cada rebote cuando inversores buscan salir cerca de su precio de entrada.

Los flujos hacia ETFs han pasado de actuar como soporte estructural a mostrar debilitamiento, reduciendo la capacidad del mercado para sostener avances. En paralelo, el mercado de derivados evidencia fuerte demanda de protección a la baja, con coberturas concentradas en strikes inferiores al spot, lo que refleja falta de convicción en la continuidad alcista.