La dinámica reciente del bitcoin usd ha respondido mucho más al contexto macro global que a noticias propias del ecosistema cripto. El catalizador inmediato fue el repunte del apetito por riesgo tras declaraciones del presidente Donald Trump, donde la renta variable —especialmente el sector tecnológico— lideró las subidas y arrastró a activos de mayor beta, entre ellos las criptomonedas.
El movimiento en el precio bitcoin dólar se interpreta como un rebote táctico más que como un cambio estructural en el valor bitcoin. El mercado continúa dependiendo de compras en retrocesos y no de una mejora fundamental profunda.
En paralelo, la incertidumbre de política económica en EE.UU., tras el fallo de la Corte Suprema que anuló aranceles aplicados bajo el IEEPA, reintrodujo volatilidad vía dólar y tasas reales. Estas variables siguen siendo determinantes para el valor bitcoin, que actualmente opera como activo sensible a condiciones financieras globales más que como refugio.
Más allá del entorno macro, el funcionamiento interno del mercado de criptomonedas continúa siendo clave. La denominada “break-even trap” implica que una parte relevante del suministro de Bitcoin mantiene pérdidas latentes, incentivando ventas en cada rebote cuando inversores buscan salir cerca de su precio de entrada.
Los flujos hacia ETFs han pasado de actuar como soporte estructural a mostrar debilitamiento, reduciendo la capacidad del mercado para sostener avances. En paralelo, el mercado de derivados evidencia fuerte demanda de protección a la baja, con coberturas concentradas en strikes inferiores al spot, lo que refleja falta de convicción en la continuidad alcista.
Mientras el apetito por riesgo global y el comportamiento del sector tecnológico se mantengan favorables, el btc usd podría seguir reaccionando como activo de alto beta. No obstante, la persistencia de ventas de grandes tenedores y la necesidad de estabilización en flujos institucionales sugieren que las subidas podrían seguir utilizándose para reducir exposición.
Desde la perspectiva técnica, Bitcoin cotiza cerca de la resistencia en torno a 67,110 y logra situarse marginalmente por encima de la EMA 10 (~66,985), mostrando cierta mejora en el impulso de corto plazo. El RSI asciende hacia 41, reflejando moderación en el momentum bajista, mientras que el ADX permanece elevado cerca de 56, señal de que la tendencia dominante sigue siendo fuerte.
Sin embargo, el precio se mantiene por debajo de la EMA 21 (~69,560) y muy por debajo de la SMA 50 (~79,670), lo que confirma que la estructura diaria principal continúa siendo bajista pese al rebote reciente.
La resistencia inmediata se ubica en 69,500, seguida por 72,800. En el lado inferior, el soporte clave permanece en 62,000, con una zona intermedia en 67,000.
Un cierre sostenido por encima de 69,500 abriría la puerta hacia 72,000–72,800. En cambio, un rechazo en esa zona aumentaría el riesgo de una recaída hacia 62,000.
El precio de Bitcoin continúa determinado principalmente por la liquidez global y el comportamiento del riesgo en mercados tradicionales. Aunque el rebote reciente refleja mejora táctica en el sentimiento, la estructura técnica diaria sigue siendo bajista mientras no se consolide por encima de 69,500.
En consecuencia, el mercado permanece dependiente del entorno macro y de los flujos institucionales más que de una tendencia estructural consolidada. La evolución del dólar, las tasas reales y los flujos hacia ETFs serán variables críticas para evaluar si el movimiento actual puede transformarse en algo más que un rebote dentro de una tendencia mayor bajista.
