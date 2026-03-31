Presión macro y dólar limitan el avance

Bitcoin continúa navegando un entorno complejo, donde su comportamiento refleja la interacción entre riesgo geopolítico, expectativas de política monetaria y condiciones de liquidez global. Tras meses de alta volatilidad, el activo ha entrado en una fase de estabilización en niveles intermedios, evidenciando la falta de convicción direccional.

El conflicto en Medio Oriente ha sido el principal catalizador reciente. La evolución de la guerra con Irán ha condicionado el apetito por riesgo global, llevando a Bitcoin a alternar entre activo de refugio y activo de riesgo. Los reportes sobre una posible desescalada han permitido cierta estabilización, aunque insuficiente para cambiar la tendencia de fondo.

En paralelo, el shock energético ha elevado las presiones inflacionarias, forzando al mercado a recalibrar expectativas de tasas. Esto ha mantenido al dólar en niveles elevados, generando un viento en contra estructural para el BTCUSD, al aumentar el costo de oportunidad de activos sin rendimiento.

Flujos hacia ETFs de Bitcoin reflejan cautela institucional

Desde la perspectiva de posicionamiento, los flujos hacia ETFs de Bitcoin continúan mostrando una señal mixta. Aunque se han observado entradas puntuales que han dado soporte al precio, el balance agregado sigue reflejando cautela por parte de inversionistas institucionales.