Bitcoin continúa navegando un entorno complejo, donde su comportamiento refleja la interacción entre riesgo geopolítico, expectativas de política monetaria y condiciones de liquidez global. Tras meses de alta volatilidad, el activo ha entrado en una fase de estabilización en niveles intermedios, evidenciando la falta de convicción direccional.
El conflicto en Medio Oriente ha sido el principal catalizador reciente. La evolución de la guerra con Irán ha condicionado el apetito por riesgo global, llevando a Bitcoin a alternar entre activo de refugio y activo de riesgo. Los reportes sobre una posible desescalada han permitido cierta estabilización, aunque insuficiente para cambiar la tendencia de fondo.
En paralelo, el shock energético ha elevado las presiones inflacionarias, forzando al mercado a recalibrar expectativas de tasas. Esto ha mantenido al dólar en niveles elevados, generando un viento en contra estructural para el BTCUSD, al aumentar el costo de oportunidad de activos sin rendimiento.
Desde la perspectiva de posicionamiento, los flujos hacia ETFs de Bitcoin continúan mostrando una señal mixta. Aunque se han observado entradas puntuales que han dado soporte al precio, el balance agregado sigue reflejando cautela por parte de inversionistas institucionales.
Esta dinámica refuerza la idea de que el mercado aún no cuenta con un catalizador de demanda sostenida. Sin una recuperación consistente en los flujos, cualquier avance en el precio tiende a ser táctico y no estructural.
Desde el punto de vista técnico, Bitcoin ha transitado desde una tendencia bajista hacia una consolidación lateral, con el precio moviéndose principalmente entre el soporte de 67k y una zona de resistencia entre 72.8k y 76.9k.
La falta de dirección se confirma con indicadores de tendencia debilitados, reflejando un mercado sin impulso claro. Si el precio logra recuperar y sostener niveles sobre 73k, podría habilitar un movimiento hacia 76.9k e incluso 84k.
Sin embargo, el escenario ligeramente más probable sigue siendo vulnerable, dado los repetidos test del soporte. Una ruptura por debajo de 67k podría acelerar caídas hacia 62k o incluso 59k, reforzando el sesgo de fragilidad en el corto plazo.
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