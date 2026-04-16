Bitcoin dólar mejora con el riesgo, pero sin tendencia limpia

La reciente dinámica de bitcoin refleja su condición de activo sensible al ciclo macro y al apetito por riesgo internacional. Las expectativas de una eventual desescalada entre EE.UU. e Irán favorecieron a los activos de mayor beta, reduciendo parcialmente la demanda por refugios tradicionales y mejorando el tono para las criptomonedas.

Aun así, el impulso no es lineal. La persistencia de riesgos en el mercado físico del petróleo, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, mantiene abierta la posibilidad de nuevas disrupciones en la oferta energética global. Esa divergencia entre optimismo financiero y fragilidad subyacente modera la convicción compradora.

Desde la óptica macroeconómica, tasas más contenidas en EE.UU. suelen favorecer al precio de bitcoin al reducir el costo de oportunidad y aliviar condiciones financieras. No obstante, la reciente estabilización del dólar introduce un contrapeso que limita la magnitud del avance.

Flujos institucionales sostienen el valor bitcoin

En términos de posicionamiento, los volúmenes en mercados spot y derivados han mostrado recuperación, apuntando a un retorno gradual del interés institucional. Al mismo tiempo, los ETF spot listados en EE.UU. registran una reaceleración de entradas, todavía acotada, pero consistente con una mejora de la demanda.