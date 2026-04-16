La reciente dinámica de bitcoin refleja su condición de activo sensible al ciclo macro y al apetito por riesgo internacional. Las expectativas de una eventual desescalada entre EE.UU. e Irán favorecieron a los activos de mayor beta, reduciendo parcialmente la demanda por refugios tradicionales y mejorando el tono para las criptomonedas.
Aun así, el impulso no es lineal. La persistencia de riesgos en el mercado físico del petróleo, especialmente en torno al Estrecho de Ormuz, mantiene abierta la posibilidad de nuevas disrupciones en la oferta energética global. Esa divergencia entre optimismo financiero y fragilidad subyacente modera la convicción compradora.
Desde la óptica macroeconómica, tasas más contenidas en EE.UU. suelen favorecer al precio de bitcoin al reducir el costo de oportunidad y aliviar condiciones financieras. No obstante, la reciente estabilización del dólar introduce un contrapeso que limita la magnitud del avance.
En términos de posicionamiento, los volúmenes en mercados spot y derivados han mostrado recuperación, apuntando a un retorno gradual del interés institucional. Al mismo tiempo, los ETF spot listados en EE.UU. registran una reaceleración de entradas, todavía acotada, pero consistente con una mejora de la demanda.
Más allá del corto plazo, la institucionalización sigue siendo un soporte estructural para el valor bitcoin. El crecimiento de vehículos regulados como ETF y futuros sugiere migración de tenencias hacia participantes con horizontes más largos, lo que tiende a generar una base de demanda más estable durante correcciones.
Además, a medida que madura el mercado de criptomonedas, una mayor liquidez y profundidad han contribuido a moderar movimientos extremos y acercar ciertos patrones de retorno a otras clases de activos más tradicionales.
La evolución de la volatilidad resulta coherente con una mayor participación institucional y con una estructura de mercado más profunda, aunque bitcoin sigue reaccionando de forma sensible a cambios bruscos en el entorno macro.
Desde la perspectiva técnica, BTCUSD transita desde una tendencia bajista previa hacia una fase lateral con sesgo alcista incipiente. El precio se mueve dentro de un rango entre 62,000 y 76,900, con mínimos crecientes que sugieren acumulación.
Una ruptura confirmada sobre 76,900 podría habilitar un movimiento hacia 84,000 y posteriormente 94,000. En contraste, rechazos en esa zona podrían devolver al precio hacia 69,000–69,500, mientras 65,000 y 62,000 operan como soportes inferiores.
El RSI cercano a 60 respalda el impulso actual, aunque un ADX bajo 25 indica ausencia de una tendencia fuerte definida. Esto mantiene vigente un escenario de consolidación hasta que el mercado valide una salida del rango.
El sesgo de fondo continúa respaldado por mejores flujos, institucionalización creciente y condiciones financieras menos restrictivas. Sin embargo, mientras BTCUSD no supere con claridad 76,900, el escenario principal sigue siendo lateral con episodios de volatilidad vinculados al dólar, energía y apetito global por riesgo.
Si el mercado confirma ruptura, el foco pasará a 84,000 y 94,000. Si falla nuevamente, los soportes de 69,000 y 65,000 volverán al centro de atención del mercado.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.