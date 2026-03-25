Aun así, esta resiliencia no implica independencia. El mercado sigue condicionado por el apetito por riesgo global, consolidando la narrativa de que el valor del bitcoin responde principalmente a factores macro.

Alivio geopolítico vs inflación: el equilibrio que condiciona BTCUSD

Las señales recientes de distensión geopolítica han reducido las primas de riesgo globales, generando un impacto directo en múltiples activos. La caída del precio del petróleo desde niveles elevados, junto con el descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una estabilización del dólar, han contribuido a mejorar las condiciones financieras.

Para el precio de Bitcoin, este entorno es relevante porque reduce el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento y relaja uno de los principales vientos en contra observados en semanas previas.

Sin embargo, el trasfondo macro sigue siendo restrictivo. El reciente shock energético ha reactivado preocupaciones inflacionarias, lo que ha llevado al mercado a ajustar expectativas respecto a la política monetaria. Los datos de precios de importación en Estados Unidos —que mostraron repuntes incluso excluyendo energía— refuerzan la idea de que la inflación subyacente sigue presente.

Este contexto limita la capacidad de la Reserva Federal para adoptar una postura más flexible, manteniendo tasas reales elevadas que continúan presionando a los activos de riesgo, incluyendo las criptomonedas.

Flujos institucionales y niveles técnicos: un mercado en espera

Desde la perspectiva de flujos, el mercado muestra una dinámica mixta. En el corto plazo se han observado salidas en ETFs de Bitcoin, reflejando cautela táctica por parte de inversionistas institucionales. No obstante, el balance mensual continúa siendo positivo, lo que sugiere que la demanda estructural no se ha deteriorado de forma significativa.