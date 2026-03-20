¿Por qué el precio de Bitcoin depende del shock inflacionario global?

El mercado de criptomonedas ha entrado en una fase más defensiva tras el repunte de tensiones en Medio Oriente, que ha reactivado el riesgo inflacionario a través del encarecimiento energético. Este shock ha elevado las expectativas de tasas de interés a nivel global, reduciendo la probabilidad de recortes en el corto plazo.

Para el btc usd, este ajuste es especialmente relevante. Un entorno de tasas reales más altas implica menor liquidez y un costo de oportunidad mayor para activos sin rendimiento como Bitcoin. En consecuencia, el apetito por riesgo se contrae, afectando directamente el valor bitcoin y su capacidad de sostener tendencias alcistas.

A diferencia de otros ciclos, este ajuste no es exclusivo de la Reserva Federal, sino que responde a un fenómeno global, lo que ha limitado movimientos más extremos en el dólar, pero sin eliminar la presión estructural sobre los activos de riesgo.

Flujos institucionales y ETFs: ¿se debilita el soporte del mercado?

Uno de los pilares recientes del avance del precio de bitcoin hoy ha sido la demanda institucional canalizada a través de ETFs. Sin embargo, este soporte ha comenzado a deteriorarse.

Se han observado salidas netas en estos instrumentos, junto con un retroceso significativo en los indicadores de sentimiento hacia zonas de “miedo extremo”. Este cambio sugiere una pérdida de tracción en la demanda estructural, dejando al mercado más expuesto a shocks macro y geopolíticos.