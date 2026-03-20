El mercado de criptomonedas ha entrado en una fase más defensiva tras el repunte de tensiones en Medio Oriente, que ha reactivado el riesgo inflacionario a través del encarecimiento energético. Este shock ha elevado las expectativas de tasas de interés a nivel global, reduciendo la probabilidad de recortes en el corto plazo.
Para el btc usd, este ajuste es especialmente relevante. Un entorno de tasas reales más altas implica menor liquidez y un costo de oportunidad mayor para activos sin rendimiento como Bitcoin. En consecuencia, el apetito por riesgo se contrae, afectando directamente el valor bitcoin y su capacidad de sostener tendencias alcistas.
A diferencia de otros ciclos, este ajuste no es exclusivo de la Reserva Federal, sino que responde a un fenómeno global, lo que ha limitado movimientos más extremos en el dólar, pero sin eliminar la presión estructural sobre los activos de riesgo.
Uno de los pilares recientes del avance del precio de bitcoin hoy ha sido la demanda institucional canalizada a través de ETFs. Sin embargo, este soporte ha comenzado a deteriorarse.
Se han observado salidas netas en estos instrumentos, junto con un retroceso significativo en los indicadores de sentimiento hacia zonas de “miedo extremo”. Este cambio sugiere una pérdida de tracción en la demanda estructural, dejando al mercado más expuesto a shocks macro y geopolíticos.
No obstante, existe un factor compensatorio: avances regulatorios en Estados Unidos han reducido parcialmente la prima de riesgo del sector. La mayor claridad por parte de la SEC sobre el tratamiento de activos digitales ha sido interpretada como un paso hacia la normalización del ecosistema cripto, evitando caídas más profundas en el corto plazo.
Desde el punto de vista técnico, el bitcoin dólar mantiene una estructura bajista tras la reciente corrección, aunque comienza a estabilizarse dentro de un rango relevante.
El nivel de 69.000 actúa como soporte inmediato y punto crítico de validación. Una ruptura clara por debajo podría activar una nueva fase bajista, con un rápido movimiento hacia la zona de 62.000–64.000. En caso de perder este rango, el siguiente objetivo se ubica en torno a 59.000.
Por el lado superior, 73.000 se consolida como resistencia clave. Un quiebre sostenido por encima de este nivel podría habilitar un movimiento hacia 76.000 e incluso 84.000, cambiando la estructura hacia un sesgo más neutral o alcista.
Aun así, mientras el precio se mantenga por debajo de sus medias móviles relevantes, el riesgo dominante sigue siendo de continuación bajista.
El escenario para el precio de bitcoin continúa definido por fuerzas opuestas. Por un lado, la presión macro derivada de tasas más altas y riesgos inflacionarios limita el apetito por riesgo. Por otro, los avances regulatorios y una eventual estabilización en los flujos institucionales podrían ofrecer cierto soporte.
En el corto plazo, la trayectoria del activo seguirá altamente dependiente del entorno macro y la evolución geopolítica. Hacia adelante, la consolidación del marco institucional y regulatorio será determinante para definir si Bitcoin logra recuperar una tendencia alcista más sostenible.
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