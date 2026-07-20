La crisis actual debe entenderse dentro de un choque de oferta que comenzó varios meses atrás y que alteró profundamente la arquitectura del mercado petrolero. El cierre efectivo de Ormuz durante la fase inicial del conflicto obligó a los productores del Golfo a reducir la extracción, no necesariamente por falta de capacidad productiva, sino por restricciones de almacenamiento y exportación. Esto creó una divergencia entre las cuotas anunciadas por la OPEP+ y los volúmenes que sus integrantes podían colocar físicamente en el mercado. La reapertura parcial de junio permitió una recuperación inicial y llevó a varios bancos de inversión a moderar sus proyecciones de precios; sin embargo, la reanudación de las hostilidades amenaza con retrasar nuevamente la normalización de la oferta regional.

Inventarios ajustados y Fed presionan al petróleo WTI

El papel de la oferta no perteneciente a la OPEP ha ayudado a amortiguar el shock, aunque sin reemplazar completamente los barriles del Golfo. La producción estadounidense ha mantenido una resiliencia estructural importante, pero el descenso previo de los inventarios comerciales y de productos refinados redujo la capacidad del país para actuar como proveedor de emergencia sin presionar su propio mercado doméstico.

Precisamente, una parte importante de la tensión se concentra en los productos refinados. La utilización elevada de las refinerías estadounidenses, los bajos inventarios estacionales de gasolina y destilados y la recuperación incompleta de la capacidad de refinación en Medio Oriente han sostenido los márgenes de procesamiento. Por ello, el efecto económico no depende únicamente del nivel del barril, sino también de cuánto aumentan los precios de la gasolina, el diésel y el combustible aéreo. Cuando estos productos se encarecen, el shock se transmite con mayor rapidez a los hogares, las cadenas logísticas y los costos corporativos.