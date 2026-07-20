La dinámica del petróleo WTI está dominada por una tensión cada vez más evidente entre el deterioro de las condiciones físicas de suministro en Medio Oriente y los intentos diplomáticos por contener una nueva escalada entre EE.UU. e Irán. El precio alternó avances y retrocesos a medida que el mercado procesó, por un lado, nuevos ataques contra buques y una reducción extrema del tránsito por el Estrecho de Ormuz y, por otro, versiones sobre una propuesta de tregua temporal para reactivar el acuerdo provisional alcanzado en junio. El movimiento no responde a un cambio en las perspectivas de consumo mundial, sino a una reevaluación continua de la probabilidad y duración de las interrupciones logísticas.
La prima geopolítica está siendo validada por señales concretas en los flujos comerciales. Los ataques contra embarcaciones reforzaron la percepción de que ningún corredor de navegación ofrece protección completa: el tráfico visible por Ormuz se encuentra cerca de paralizarse y el número de superpetroleros que cruza el estrecho regresó a niveles similares a los de las etapas más severas del conflicto.
La preocupación tampoco se limita a Ormuz. La amenaza de algunos movimientos insurgentes de restringir el tráfico marítimo saudí introduce un riesgo adicional sobre las rutas del Mar Rojo y sobre la infraestructura que permite a Arabia Saudita exportar evitando el estrecho. Su capacidad efectiva para sostener un bloqueo sigue siendo incierta, pero el anuncio eleva el riesgo de que dos corredores estratégicos —Ormuz y Bab el-Mandeb— enfrenten simultáneamente problemas de seguridad, reduciendo la efectividad de las rutas alternativas y elevando los costos de seguros, transporte y protección militar.
Aun así, la dimensión diplomática impide que el mercado adopte una trayectoria alcista lineal. Irán reconoció haber recibido propuestas de mediadores, incluyendo una eventual suspensión temporal de los ataques para reconstruir el entendimiento alcanzado el mes pasado. Por ahora no existe evidencia de una negociación formal ni de un compromiso verificable por parte de Washington o Teherán, pero la sola expectativa de una tregua impacta significativamente los precios: un acuerdo creíble permitiría reactivar el tránsito, liberar cargamentos acumulados y facilitar que las compañías navieras y aseguradoras recuperen gradualmente su disposición a operar en la zona. Esa sensibilidad explica por qué las noticias de escalada y distensión generan oscilaciones tan abruptas durante la sesión.
La crisis actual debe entenderse dentro de un choque de oferta que comenzó varios meses atrás y que alteró profundamente la arquitectura del mercado petrolero. El cierre efectivo de Ormuz durante la fase inicial del conflicto obligó a los productores del Golfo a reducir la extracción, no necesariamente por falta de capacidad productiva, sino por restricciones de almacenamiento y exportación. Esto creó una divergencia entre las cuotas anunciadas por la OPEP+ y los volúmenes que sus integrantes podían colocar físicamente en el mercado. La reapertura parcial de junio permitió una recuperación inicial y llevó a varios bancos de inversión a moderar sus proyecciones de precios; sin embargo, la reanudación de las hostilidades amenaza con retrasar nuevamente la normalización de la oferta regional.
El papel de la oferta no perteneciente a la OPEP ha ayudado a amortiguar el shock, aunque sin reemplazar completamente los barriles del Golfo. La producción estadounidense ha mantenido una resiliencia estructural importante, pero el descenso previo de los inventarios comerciales y de productos refinados redujo la capacidad del país para actuar como proveedor de emergencia sin presionar su propio mercado doméstico.
Precisamente, una parte importante de la tensión se concentra en los productos refinados. La utilización elevada de las refinerías estadounidenses, los bajos inventarios estacionales de gasolina y destilados y la recuperación incompleta de la capacidad de refinación en Medio Oriente han sostenido los márgenes de procesamiento. Por ello, el efecto económico no depende únicamente del nivel del barril, sino también de cuánto aumentan los precios de la gasolina, el diésel y el combustible aéreo. Cuando estos productos se encarecen, el shock se transmite con mayor rapidez a los hogares, las cadenas logísticas y los costos corporativos.
El impacto sobre la economía global opera a través de varios canales. El primero es inflacionario: el encarecimiento de la energía puede frenar la desinflación, deteriorar el ingreso real de los hogares y obligar a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas por más tiempo. El segundo es financiero: mayores rendimientos soberanos y un dólar más firme elevan el costo del petróleo WTI para los importadores que utilizan otras monedas. El tercero es real: si los costos de transporte y producción permanecen altos, las empresas pueden reducir márgenes, inversión y contratación, mientras los consumidores ajustan su gasto discrecional.
Este entorno resulta especialmente adverso para Europa y las economías asiáticas importadoras, que enfrentan simultáneamente mayores costos energéticos, presión sobre sus balanzas comerciales y menor espacio para una flexibilización monetaria. Para los países exportadores, el beneficio de precios más altos puede verse parcialmente compensado por una mayor volatilidad, interrupciones logísticas y un eventual debilitamiento de la demanda mundial. La crisis petrolera, por tanto, no constituye simplemente un shock de inflación: también puede transformarse en un freno para el crecimiento global.
La posición de los inversionistas está amplificando estos movimientos. El repunte desde niveles de posicionamiento previamente bajistas ha obligado a cerrar posiciones cortas y ha incentivado el regreso de estrategias sistemáticas. Cuando los precios se acercan a niveles técnicos relevantes, los fondos cuantitativos pueden aumentar exposición de manera automática, reforzando los avances. Del mismo modo, cualquier señal diplomática puede provocar una liquidación rápida de esas posiciones, intensificando las correcciones. La volatilidad actual refleja, por tanto, tanto el deterioro de los fundamentos físicos como una estructura de mercado sensible a flujos especulativos.
Desde la perspectiva técnica, el WTI cotiza cerca de US$82,40 y mantiene una recuperación de corto plazo, aunque enfrenta una zona decisiva entre US$83,05 y US$85,50, donde coinciden resistencia horizontal, el máximo reciente y la SMA de 50 días (US$85,43). Una entrada alcista conservadora exigiría un cierre diario sobre US$85,50; la confirmación más sólida llegaría sobre US$88,03, con objetivos en US$93,70 y posteriormente US$100–102. Otra alternativa sería aprovechar retrocesos hacia US$80,08 o al rango de medias de US$77,70–78,30, siempre que aparezca rechazo comprador. Las salidas defensivas deberían considerarse bajo US$75,77, nivel cuya pérdida deterioraría claramente la estructura.
Por su parte, los indicadores apoyan una mejora táctica: el precio está sobre las EMA de 10 y 21 días, con cruce alcista; el RSI en 57,9 refleja momentum positivo sin sobrecompra. El ADX en 29,8, aunque aún señala una tendencia relevante, viene descendiendo, lo que sugiere debilitamiento del impulso bajista previo. El principal riesgo es que el avance actual sea solo un rebote dentro de una tendencia media aún bajista, dado que la SMA de 50 días continúa descendente y persiste una secuencia de máximos decrecientes.
Hacia adelante, la prima de riesgo probablemente seguirá siendo determinante mientras no exista una tregua verificable acompañada de una recuperación sostenida del tránsito por Ormuz. Nuevos ataques contra embarcaciones, instalaciones petroleras o infraestructura de refinación mantendrían los riesgos inclinados al alza. También será importante observar si las aseguradoras y operadores regresan al estrecho, ya que una reducción de las hostilidades no garantiza por sí sola una normalización inmediata de los flujos.
En sentido contrario, un acuerdo diplomático creíble, una recuperación de los tránsitos y el retorno de la producción del Golfo desplazarían nuevamente la atención hacia la debilidad de la demanda, la resiliencia de la oferta estadounidense y la posibilidad de una mayor disponibilidad de barriles de la OPEP+. El escenario más probable en el corto plazo no es, por tanto, una tendencia direccional estable, sino un período de elevada volatilidad, con una prima geopolítica estructuralmente superior a la habitual, pero vulnerable a correcciones abruptas cada vez que aumenten las probabilidades de distensión.
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