La corrección del petróleo WTI durante la jornada responde a una rápida descompresión de la prima geopolítica acumulada en las últimas semanas, más que a un cambio en los fundamentos de demanda. El mercado había reaccionado a nuevos incidentes marítimos y a la fragilidad del tránsito por Ormuz, pero giró a la baja cuando surgieron señales de que EE.UU. e Irán podrían acercarse a un entendimiento para reabrir esta ruta estratégica de forma más estable.
El principal catalizador fue la intensificación de los esfuerzos diplomáticos encabezados por Omán y Qatar. Las autoridades cataríes confirmaron que circula un borrador de propuesta entre las partes, mientras que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que un acuerdo podría alcanzarse en un plazo muy corto. Donald Trump, por su parte, presentó las negociaciones como una última oportunidad antes de considerar una nueva escalada militar, aunque Irán no ha entregado señales concluyentes de que esté dispuesto a renunciar al control efectivo del tráfico marítimo.
La corrección debe interpretarse como una caída de la probabilidad asignada a un escenario extremo de interrupción prolongada, no como una recuperación efectiva de la oferta. El mercado financiero puede eliminar rápidamente parte de la prima geopolítica cuando aparecen titulares diplomáticos constructivos, pero la cadena física del petróleo necesita mucho más tiempo para normalizarse.
El tránsito visible por Ormuz continúa en niveles muy deprimidos. Persisten amenazas contra embarcaciones y riesgos relacionados con minas, ataques selectivos, seguros marítimos y disponibilidad de tanqueros. Varios analistas advierten que, aun en caso de acuerdo, sería necesario despejar el paso central del estrecho antes de que los buques puedan operar con regularidad.
Esta diferencia entre expectativas y barriles efectivamente disponibles será determinante para la evolución del petróleo WTI. Una declaración política puede reducir el riesgo de nuevas pérdidas de producción, pero no restaura automáticamente las exportaciones del Golfo ni elimina los elevados costos de transporte y cobertura; las aseguradoras deberán recalibrar sus primas de guerra y los productores reconstruir programas de carga alterados durante meses.
El alivio diplomático ocurre, además, en un contexto de creciente discusión sobre un posible exceso de oferta hacia los próximos trimestres. Si las negociaciones permiten una recuperación sostenida de las exportaciones iraníes, esos volúmenes se sumarían a una producción ya elevada en otros miembros de la OPEP+. De hecho, el ajuste de producción relativamente moderado que aplicará la organización durante septiembre sugiere que busca acompañar gradualmente la normalización de los flujos sin sumar una fuente adicional de volatilidad. Sin embargo, si el retorno del crudo iraní y una recuperación parcial de otros países del Golfo coinciden con un crecimiento débil del consumo, el mercado podría transitar desde una situación de escasez geopolítica hacia un escenario de mayor holgura.
Los fundamentos estadounidenses ofrecen, por ahora, un contrapeso a la narrativa bajista sobre el petróleo WTI. El último informe de la EIA mostró una fuerte reducción de los inventarios comerciales de crudo, con existencias por debajo de su promedio estacional de cinco años y una utilización excepcionalmente elevada de las refinerías, lo que indica que el colchón doméstico no es especialmente amplio. Mientras estas condiciones persistan, una caída más profunda de los precios requeriría evidencia de una recuperación sostenida de la oferta global o de una desaceleración más clara de la demanda.
La fragilidad del mercado de productos refinados introduce un riesgo que no siempre se refleja de forma proporcional en el precio del crudo. La capacidad mundial de refinación opera con un margen de seguridad reducido tras años de cierres, baja inversión e interrupciones recurrentes, por lo que el mercado podría presentar abundancia relativa de crudo y, al mismo tiempo, escasez de diésel, gasolina o combustible de aviación. En ese contexto, pequeñas perturbaciones sobre una refinería relevante pueden generar movimientos desproporcionados en los márgenes y en los precios pagados por consumidores y empresas.
Hacia adelante, el petróleo WTI seguirá reaccionando con intensidad a los titulares diplomáticos, pero una tendencia más sostenible requerirá señales físicas: un acuerdo formal, un aumento persistente del tráfico por Ormuz, menores costos de seguros y una recuperación comprobable de la producción y las exportaciones del Golfo. Si estos elementos se materializan, la atención se desplazará rápidamente hacia el riesgo de sobreoferta derivado del retorno iraní, la elevada producción emiratí y una demanda global más moderada; si no ocurren, los inventarios bajos y la escasa capacidad ociosa en refinación mantendrán una prima de riesgo significativa sobre el WTI.
Desde la perspectiva técnica, el WTI mantiene un sesgo bajista tras el rechazo desde 93,70 dólares y la posterior ruptura de 80,08. El nivel de 76,50, cercano al mínimo de la sesión, sugiere presión vendedora y deja al precio por debajo de la EMA de 10 días en 82,30, la EMA de 21 días en 81,66 y la SMA de 50 días en 81,57; esta concentración de medias convierte la zona 81,50–83,05 en la principal resistencia dinámica. El soporte inmediato se ubica en 75,77: un cierre diario firme por debajo favorecería una extensión hacia 71,07 y, posteriormente, 66,82. Para posiciones bajistas, las entradas más prudentes serían un retroceso fallido hacia 80,08–83,05 o una ruptura confirmada de 75,77, siempre con control de riesgo ante recuperaciones bruscas. En sentido contrario, una entrada alcista solo ganaría validez si el precio recupera 80,08 y confirma por encima de 83,05, con objetivos en 88,03 y 93,70.
El RSI en 43,36 refleja momentum negativo, pero todavía no muestra sobreventa, por lo que existe margen adicional de caída. El ADX en 24,52 se aproxima al umbral de 25, señalando que podría estar desarrollándose una tendencia más definida.
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