El principal catalizador fue la intensificación de los esfuerzos diplomáticos encabezados por Omán y Qatar. Las autoridades cataríes confirmaron que circula un borrador de propuesta entre las partes, mientras que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señaló que un acuerdo podría alcanzarse en un plazo muy corto. Donald Trump, por su parte, presentó las negociaciones como una última oportunidad antes de considerar una nueva escalada militar, aunque Irán no ha entregado señales concluyentes de que esté dispuesto a renunciar al control efectivo del tráfico marítimo.

La corrección debe interpretarse como una caída de la probabilidad asignada a un escenario extremo de interrupción prolongada, no como una recuperación efectiva de la oferta. El mercado financiero puede eliminar rápidamente parte de la prima geopolítica cuando aparecen titulares diplomáticos constructivos, pero la cadena física del petróleo necesita mucho más tiempo para normalizarse.