¿Qué tan vulnerable está el mercado ante Ormuz?

El repunte del petróleo WTI responde a la incorporación de una nueva prima geopolítica más que a un cambio en las perspectivas de demanda. El catalizador inmediato fue el anuncio del presidente Donald Trump sobre restablecer el bloqueo a buques iraníes y buscar una compensación equivalente al 20% del valor de las cargas que transiten por el Estrecho de Ormuz, después de que Washington y Teherán intercambiaran nuevos ataques durante el fin de semana, deteriorando la tregua que había permitido una recuperación parcial del tráfico y de la producción del Golfo durante junio.

El tránsito visible por Ormuz volvió a caer, y aunque el estrecho no está completamente cerrado, varias embarcaciones navegan con sus sistemas de localización desactivados, lo que impide precisar cuánto crudo llega realmente al mercado y obliga a los precios a incorporar una prima por incertidumbre física.