No obstante, la caída de la prima geopolítica no equivale a una desaparición de los riesgos. El acuerdo vigente tiene duración limitada y persisten interrogantes sobre la gobernanza futura de la ruta marítima, los costos de tránsito y la viabilidad de alcanzar un tratado permanente. Tanto Irán como Omán han reconocido que las negociaciones sobre la administración del Estrecho apenas comienzan. A su vez, la recuperación de las exportaciones iraníes será probablemente más gradual de lo que inicialmente descontó el mercado: Teherán enfrenta el desafío de reconstruir relaciones comerciales y recuperar participación de mercado tras meses de disrupciones, aun cuando Washington haya flexibilizado temporalmente algunas restricciones.

Esta incertidumbre residual, combinada con inventarios de crudo en EE.UU. que se mantienen por debajo de sus promedios históricos, ofrece soporte a los precios y limita la velocidad de ajuste a la baja. La crisis de oferta de los últimos meses dejó al mercado con escaso colchón de seguridad, y ese déficit estructural no desaparece con un acuerdo diplomático de corto plazo.