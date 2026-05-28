El mercado petrolero lleva semanas operando con una dinámica inusual: el precio del petróleo WTI no refleja tanto el estado del ciclo industrial global como la interacción entre riesgo geopolítico, restricciones físicas de oferta y un creciente impacto macroeconómico que ya alcanza a los bancos centrales. Washington y Teherán habrían alcanzado un entendimiento preliminar para extender el cese al fuego por 60 días y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, con el objetivo de garantizar tránsito irrestricto por el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el acuerdo aún requiere aprobación del presidente Donald Trump e incluye condiciones sensibles como el retiro de minas iraníes en un plazo de 30 días.
La relevancia del estrecho para el precio del petróleo WTI no puede subestimarse: por ese corredor transita una parte sustancial de la oferta global de crudo y gas natural licuado, lo que lo convierte en el principal cuello de botella del comercio energético mundial. Incluso señales parciales de normalización fueron suficientes para reducir parte de la prima de riesgo energético incorporada en las últimas semanas, aunque el mercado sigue extremadamente sensible a cualquier titular sobre navegación comercial, sanciones o fricciones diplomáticas. Las navieras y aseguradoras ya elevaron significativamente sus costos operacionales tras semanas de desaceleración del tráfico en la zona, y ese efecto no desaparece de forma inmediata.
Más allá del riesgo geopolítico inmediato, los fundamentos del mercado siguen mostrando tensión estructural. Los datos preliminares de inventarios de crudo en EE.UU. apuntan nuevamente a caídas en las existencias comerciales, lo que refuerza la percepción de que el mercado físico opera con márgenes limitados de holgura. La producción iraní retrocedió durante abril, e Irak mantiene conversaciones con la OPEP para eventualmente ampliar capacidad, aunque la Agencia Internacional de Energía advierte que incluso una reapertura completa del Estrecho de Ormuz no eliminaría rápidamente las restricciones actuales, dado el deterioro de inventarios, la fragmentación logística y los retrasos en la reconstrucción de las cadenas de suministro energéticas.
En este entorno, la destrucción de demanda ha emergido como el principal mecanismo de reequilibrio del mercado. Los altos precios energéticos ya afectan el consumo global en transporte, aviación y petroquímicos, mientras la IEA revisó a la baja sus perspectivas de demanda para 2026 ante el deterioro simultáneo en actividad económica y confianza empresarial. El impacto trasciende al mercado energético: el shock petrolero está revirtiendo parte del proceso global de desinflación, reintroduciendo presión sobre las expectativas de política monetaria e inflación en economías desarrolladas y emergentes. Miembros del Banco Central Europeo han advertido que un crudo persistentemente elevado podría forzar una reconsideración de las bajas de tasas previstas, mientras que la Fed identifica el componente energético como uno de los principales riesgos alcistas para la inflación en EE.UU. Las economías importadoras netas de energía en Asia enfrentan una tensión adicional: los subsidios fiscales y controles de precios que amortiguaron el impacto inicial sobre los consumidores están deteriorando balances públicos y generando distorsiones que se acumulan con cada semana que se prolonga el shock.
Desde la perspectiva técnica, el WTI muestra una estructura debilitada tras el rally hacia la zona de 110-112 dólares. La ruptura bajista del patrón de compresión y la pérdida de las medias móviles de corto y mediano plazo confirman el sesgo bajista mientras el precio permanezca por debajo de 100-102 dólares, nivel que ahora actúa como resistencia clave. El soporte crítico se ubica en 88 dólares; una ruptura clara de ese nivel abriría espacio hacia 83 e incluso 80 dólares. El RSI en torno a 42 confirma debilidad sin condiciones extremas de sobreventa, dejando espacio para mayor presión bajista. Las entradas largas sólo cobrarían validez ante una recuperación sostenida por encima de 100 dólares, mientras que posiciones bajistas ganan atractivo ante rechazos en resistencias o rupturas del soporte de 88.
La trayectoria del petróleo WTI en las próximas semanas dependerá de cuatro variables que difícilmente se resolverán de forma simultánea: si el entendimiento entre EE.UU. e Irán alcanza estabilidad diplomática real, si el tránsito por el Estrecho de Ormuz retorna a niveles normales, si los inventarios globales continúan drenándose a un ritmo superior a la recuperación de oferta, y si el deterioro macroeconómico global deriva en una destrucción de demanda más agresiva de lo actualmente descontado. Mientras esa combinación de prima de riesgo energético, oferta ajustada y presión sobre la política monetaria e inflación se mantenga activa, la volatilidad estructural del WTI no tiene razones para moderarse.
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