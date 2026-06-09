¿Cuánto tiempo puede sostenerse la prima geopolítica del crudo?

Durante meses, el precio del petróleo WTI estuvo anclado a una narrativa dominante: el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz como el mayor shock de oferta energética de la historia moderna. En su punto más crítico, la interrupción afectó más de 10 millones de barriles diarios de producción de Oriente Medio, reduciendo drásticamente la disponibilidad global de crudo y empujando una prima de riesgo geopolítico significativa hacia el precio del barril.

Esa prima está siendo cuestionada. Las declaraciones de EE.UU., Israel e Irán apuntando a una posible desescalada del conflicto, sumadas a indicios de que algunos flujos de crudo comienzan a reanudarse mediante rutas alternativas y acuerdos bilaterales entre gobiernos, han reducido la urgencia del factor Ormuz en la ecuación de precios. El tránsito por el estrecho continúa lejos de la normalidad, pero la percepción de riesgo inmediato ha cedido.