Ormuz cierra y el petróleo pierde su equilibrio de oferta

El movimiento reciente del precio del petróleo responde principalmente a una reevaluación profunda de la prima de riesgo asociada al conflicto en Medio Oriente. Las señales de que EE.UU. e Irán podrían estar aproximándose a un acuerdo parcial que permita una reapertura gradual del Estrecho de Ormuz generaron una reacción inmediata en el mercado, que comenzó a descontar parte del diferencial de guerra incorporado en las últimas semanas. Sin embargo, el alivio ha sido acotado: la falta de claridad sobre los términos concretos del acuerdo y el reconocimiento de que incluso un avance diplomático no normalizaría rápidamente las cadenas de suministro mantienen al mercado en una posición de alta sensibilidad a cualquier novedad geopolítica.

Esta dualidad entre optimismo táctico y fragilidad estructural se expresa con claridad en los flujos físicos. La salida de una embarcación con crudo iraquí del Golfo Pérsico rumbo a China reforzó la percepción de que ciertos flujos energéticos podrían comenzar a reactivarse, pero múltiples análisis advierten que la caída reciente del petróleo podría estar siendo excesiva dado que el panorama entre Washington y Teherán sigue siendo extremadamente volátil y vulnerable a nuevas interrupciones.