A medida que el conflicto militar en Oriente Medio entra en su cuarta semana, los mercados comienzan a observar señales tentativas de desescalada. En una publicación en Truth, Trump afirmó que se habían mantenido “conversaciones productivas” con Irán en torno a un alto el fuego, anunciando una pausa de cinco días en todas las acciones militares dirigidas a la infraestructura energética iraní. También añadió que el estrecho de Ormuz podría “reabrirse pronto”, potencialmente bajo control conjunto de EE. UU. e Irán.

Tras la noticia, los precios spot del Brent y del WTI cayeron alrededor de un 10% el lunes, aunque la presión vendedora no se mantuvo.

Entonces, ¿por qué el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso a pesar de las aparentes señales de alivio? ¿Cómo están los traders descontando la extensión del “plazo” hasta el domingo? ¿Y cómo deberíamos evaluar las perspectivas del petróleo a partir de aquí?

¿Las señales políticas pesan más que la desescalada real?

Aunque el tono conciliador de Trump ha aportado cierto alivio a los mercados, la postura de Irán sigue siendo relativamente firme. Dado el conocido uso por parte de Trump de la estrategia TACO para moldear expectativas, los traders interpretan en gran medida estos movimientos como una forma de señalización al mercado, orientada a aliviar presiones de precios a corto plazo mientras se mantiene el margen estratégico.

La fuerte caída de los precios del petróleo refleja un desmantelamiento temporal de la prima de riesgo geopolítico tras titulares positivos. Sin embargo, esto parece más un enfriamiento táctico que un cambio de tendencia. El posterior rebote sugiere que los mercados siguen centrados en los flujos físicos de oferta y la recuperación de la producción, más que en la retórica política.

A medida que se asimila la noticia, la atención se desplaza hacia posibles desarrollos de cara al domingo y cómo distintos escenarios podrían afectar a los precios y al posicionamiento. En mi opinión, esto se resume en dos escenarios clave.

Escenario 1: Sin una escalada significativa, los precios del petróleo se relajan

Este es el resultado que el mercado más ampliamente anticipa, bajo el cual los precios del petróleo podrían retroceder si se dan dos condiciones que comentaremos a continuación.

En primer lugar, un acuerdo mediado entre EE. UU. e Irán podría permitir una reanudación gradual del tráfico a través del estrecho de Ormuz, reduciendo las tensiones militares. La mejora en las expectativas de oferta pasaría a ser el consenso, impulsando un reequilibrio entre oferta y demanda y una nueva valoración del petróleo.

En segundo lugar, si la Casa Blanca no toma medidas sustanciales tras el plazo, ya sea por la presión de una fuerte corrección del mercado o por consideraciones políticas de cara a las elecciones de mitad de mandato, las declaraciones previas de Trump sobre tolerar precios del petróleo más altos perderían credibilidad.

Esto debilitaría significativamente su influencia sobre las expectativas geopolíticas, llevando a los mercados a reevaluar la amenaza como limitada, con una caída de las primas de riesgo y presión bajista sobre el petróleo.

Dicho esto, el reciente repunte no ha estado impulsado únicamente por el temor a interrupciones en la oferta. Los daños en la infraestructura energética de Oriente Medio siguen influyendo en los precios. Incluso si el estrecho de Ormuz se reabre, los mayores costes de producción y almacenamiento sugieren que es poco probable que el petróleo vuelva en el corto plazo a los niveles previos al conflicto de 65–70 dólares por barril.

Con un suelo de precios probablemente más elevado, los traders podrían buscar oportunidades en las correcciones mientras reevalúan nuevos niveles de soporte.

Escenario 2: Aumento de los riesgos de escalada, con divergencias entre benchmarks de crudo

Si no se alcanza un acuerdo antes del plazo (o si las tensiones aumentan), la atención del mercado se centrará rápidamente en la magnitud de las posibles acciones de EE. UU. y la respuesta de Irán.

En este escenario, es probable que las interrupciones en el estrecho de Ormuz persistan, aumentando la probabilidad de nuevas subidas en los precios del petróleo. Sin embargo, las divergencias entre benchmarks y regiones podrían acentuarse.

Muchos traders estiman que una interrupción en Ormuz podría reducir la oferta mundial de petróleo en torno a un 20%. No obstante, esta cifra oculta importantes diferencias estructurales. Más del 75% de los envíos que atraviesan el estrecho tienen como destino Asia, lo que significa que esta región afronta los riesgos más inmediatos en términos de suministro físico.

Un aumento de los precios spot podría llevar a los compradores asiáticos a buscar alternativas mediante arbitraje, recurriendo a suministros de la cuenca atlántica, como el crudo de África Occidental o del Mar del Norte, referenciados al Brent.

Redirigir estos barriles desde Europa requeriría primas significativas, impulsando al alza los precios del Brent y potencialmente reforzando un ciclo alcista autoalimentado.

Mientras tanto, aunque los compradores globales también podrían recurrir al WTI estadounidense para cubrir el déficit, las limitaciones en la capacidad de exportación, tanto en puertos como en oleoductos, implican que el exceso de oferta probablemente se mantendría dentro de EE. UU. o regresaría al mercado interno. Como resultado, el WTI podría quedarse rezagado respecto al repunte general de precios, o incluso verse presionado si aumentan los inventarios.

Bajo esta dinámica, el Brent podría mantener una tendencia alcista sostenida y, en casos extremos, su precio podría desvincularse de los fundamentales, actuando como un indicador de “pánico en el mercado”. Con el WTI limitado, podría surgir una clara diferencia de precios entre ambos benchmarks, ampliándose aún más si las tensiones persisten.

Para los traders de petróleo, esto sugiere la necesidad de diferenciar entre distintos benchmarks a la hora de estructurar posiciones.

¿Persistirá la alta volatilidad? Prestemos atención a los desarrollos entre EE. UU. e Irán

Independientemente de cómo evolucione la situación geopolítica, la sensibilidad del mercado ha aumentado claramente. Hasta que los traders puedan determinar si el próximo plazo marcará un punto de inflexión o simplemente un retraso del riesgo, cualquier titular podría desencadenar movimientos bruscos en los precios.

A corto plazo, los mercados se centrarán en:

Flujos en el estrecho de Ormuz: si el transporte marítimo se reanuda gradualmente, esto determinará directamente la magnitud y duración de las interrupciones en la oferta, con implicaciones para la inflación y otros mercados.

si el transporte marítimo se reanuda gradualmente, esto determinará directamente la magnitud y duración de las interrupciones en la oferta, con implicaciones para la inflación y otros mercados. Contenido de las negociaciones entre EE. UU. e Irán: aún no está claro si la extensión anunciada por Trump representa una ventana real de negociación o un retraso táctico. La falta de avances podría aumentar el riesgo de movimientos bruscos en la apertura del lunes.

En conjunto, el mercado está pasando de descontar escenarios extremos a reevaluar el riesgo. A corto plazo, es probable que el petróleo se mantenga en un rango amplio y en niveles elevados, lo que hace que la gestión de posiciones sea la prioridad clave.