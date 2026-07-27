En términos generales, el rango de 4.000-4.200 dólares continúa intacto. Actualmente, el mercado muestra una mayor inclinación hacia la operativa dentro del rango que hacia el seguimiento de una tendencia. Una consolidación sostenida por encima de los 4.100 dólares volvería a poner el foco en el máximo de la semana pasada, situado en 4.166 dólares, y posteriormente en la parte superior del rango, en torno a los 4.200 dólares. Por el contrario, una nueva caída por debajo de los 4.100 dólares devolvería la atención al nivel psicológico de soporte de los 4.000 dólares.

Por ahora, la configuración técnica se mantiene neutral. Para que se produzca una ruptura direccional clara será necesario un catalizador fundamental, y esta semana presenta varios candidatos.

Relajación geopolítica: el petróleo retrocede y da un respiro al oro

El pasado viernes, el ejército estadounidense anunció que no llevaría a cabo nuevos ataques contra Irán por primera vez en dos semanas, mientras ambas partes entraban en lo que, en la práctica, supone una pausa de facto en las hostilidades. Los mediadores regionales están trabajando activamente para reanudar las negociaciones formales, y la mejora del sentimiento ya se ha dejado notar en los mercados.

Los precios del petróleo reaccionaron rápidamente, con el crudo Brent alejándose de forma notable del nivel de los 100 dólares. Este retroceso redujo el temor a un repunte de la inflación impulsado por la energía y moderó la dinámica de "petróleo al alza → mayores expectativas de inflación → aumentan las apuestas por subidas de tipos → presión sobre el oro", que había dominado la lógica del mercado durante las últimas semanas, dando así cierto margen de recuperación al oro.

Dicho esto, los traders deberían mantener la cautela. Durante los últimos meses, cada señal de alto el fuego ha terminado revirtiéndose rápidamente. Irán ha rechazado explícitamente la propuesta estadounidense transmitida por el primer ministro iraquí, afirmando que no aceptará ningún acuerdo temporal que deje sin resolver la cuestión del control del estrecho de Ormuz. La posibilidad de que las negociaciones logren un avance real sigue siendo la principal incógnita geopolítica de la semana.

FOMC de julio: de una reunión sin grandes expectativas a una cita decisiva

Hace dos semanas, se esperaba ampliamente que la reunión del FOMC de julio pasara prácticamente desapercibida, con un mantenimiento de los tipos y pocas sorpresas. Sin embargo, esta percepción ha cambiado. Las probabilidades descontadas por el mercado de una subida de 25 puntos básicos han aumentado rápidamente hasta situarse alrededor del 34%, casi triplicándose desde el 12,8% registrado hace apenas una semana. Una reunión que inicialmente parecía rutinaria se está convirtiendo rápidamente en el evento de riesgo más importante para el oro a corto plazo.

La decisión sobre los tipos de interés se conocerá el miércoles a las 14:00 ET, seguida de la rueda de prensa de Warsh. Será su primera aparición pública desde que abandonó la política de forward guidance, en un momento en el que el mercado ha reabierto el debate sobre posibles subidas de tipos. Los inversores seguirán muy de cerca cómo Warsh consigue transmitir la dirección de la Fed sin comprometerse con una decisión concreta de política monetaria, algo que podría actuar como un importante catalizador para el oro.

Conviene tener presentes tres posibles escenarios:

Mantenimiento de tipos con un tono neutral: una mayor moderación de las expectativas de subidas de tipos, junto con un dólar más débil y menores rendimientos de los bonos del Tesoro, daría al oro la oportunidad de volver a probar los 4.166 dólares y, potencialmente, desafiar los 4.200 dólares .

una mayor moderación de las expectativas de subidas de tipos, junto con un dólar más débil y menores rendimientos de los bonos del Tesoro, daría al oro la oportunidad de volver a probar los y, potencialmente, desafiar los . Mantenimiento de tipos con una advertencia de tono restrictivo: si Warsh pone el foco en la persistencia de la inflación y señala septiembre como una reunión en la que podría haber cambios en los tipos, el oro seguiría bajo presión y podría continuar oscilando entre los 4.000 y los 4.100 dólares .

si Warsh pone el foco en la persistencia de la inflación y señala septiembre como una reunión en la que podría haber cambios en los tipos, el oro seguiría bajo presión y podría continuar oscilando entre los . Subida inesperada de 25 puntos básicos: se trata de un escenario de baja probabilidad, pero supondría el principal riesgo bajista para el oro si llegara a materializarse. Los precios podrían caer rápidamente para volver a poner a prueba los 4.000 dólares y, potencialmente, extender las pérdidas hacia la zona de 3.940-3.960 dólares.

Más allá de los dos temas principales: el PCE y los resultados empresariales podrían añadir volatilidad

El oro se encuentra en un momento decisivo, a la espera del próximo gran catalizador que provoque una revisión de las expectativas del mercado. La resistencia técnica cercana a los 4.200 dólares y el aumento de las expectativas de subidas de tipos limitan el potencial alcista, mientras que las compras constantes de los bancos centrales y la demanda física alrededor de los 4.000 dólares proporcionan un suelo al precio, haciendo poco probable una fuerte ruptura bajista a corto plazo. Salvo que se produzca una sorpresa significativa por parte de la Fed o en el frente geopolítico, lo más probable es que el oro continúe consolidándose.

Más allá de estos dos factores principales, los datos del PCE de junio en Estados Unidos, que se publicarán el viernes, y la actual temporada de resultados empresariales podrían generar volatilidad adicional a corto plazo.

Si el PCE se sitúa por encima de las expectativas, podría reavivar el temor a nuevas subidas de tipos y ejercer presión sobre el oro. Al mismo tiempo, si los resultados o las previsiones de las principales compañías hyperscale de servicios en la nube decepcionan y provocan una caída significativa de la renta variable, un proceso de desapalancamiento generalizado entre distintas clases de activos también podría ejercer presión sobre el oro a corto plazo.