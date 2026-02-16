Resumen El oro consolida en máximos, con resistencia clave en $5,100 y menor liquidez esta semana.

Inflación a la baja y compras de bancos centrales sostienen el soporte.

Actas de la Fed y expectativas de recortes de tasas marcarán el próximo movimiento.

Riesgos geopolíticos y fallo sobre aranceles de EE. UU. podrían aumentar la volatilidad.

Durante la última semana, el oro continuó moviéndose en un rango lateral, con su avance constantemente limitado cerca de la resistencia clave de $5,100. La desaceleración de la inflación en EE. UU., la incertidumbre geopolítica y las continuas compras por parte de bancos centrales han ofrecido soporte a medio plazo; sin embargo, la fortaleza de las nóminas no agrícolas, los retrocesos de los activos de riesgo y la toma de beneficios concentrada en los máximos técnicos han restringido un mayor impulso alcista.

El mercado se mantiene en una fase de reequilibrio entre alcistas y bajistas, sin catalizadores claros que rompan el rango. Más allá de los datos económicos de EE. UU., la evolución de las tensiones geopolíticas y posibles decisiones relacionadas con aranceles podrían influir en el próximo movimiento del oro.

Perspectiva técnica: $5,100 como resistencia clave

En el gráfico diario de XAUUSD, el oro formó un canal ascendente tras rebotar desde $4,400, con mínimos gradualmente más altos que mantienen una estructura alcista. Sin embargo, en la zona de $5,100, varios intentos de avanzar fracasaron, ya que la toma de beneficios en la parte alta generó presión vendedora, lo que resalta el riesgo de una corrección.

Si los bajistas dominan en el corto plazo, el límite inferior del canal alcista de febrero, cerca de $4,900, y más abajo en $4,640, podrían actuar como zonas de soporte. Por el contrario, una ruptura sostenida por encima de $5,100 podría abrir el camino hacia $5,180–$5,200, niveles de resistencia clave antes de intentar nuevos máximos.

Soporte fundamental: caída de la inflación, riesgos geopolíticos y compras de bancos centrales

A pesar de la resistencia repetida en $5,100, al oro no le faltan factores de apoyo; más bien se encuentra en una fase de reequilibrio, donde el impulso alcista es limitado y el riesgo a la baja está contenido. Tres factores clave sustentan el mercado.

En primer lugar, la desaceleración de la inflación refuerza las expectativas de recortes de tasas. La inflación en EE. UU. se moderó de forma generalizada en enero, con el IPC subyacente subiendo solo un 2,5% interanual, el nivel más bajo desde marzo de 2021. Una inflación más débil ha impulsado significativamente las expectativas de un recorte de tasas en junio, con probabilidades que ahora superan el 80%. Esto reduce el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento y limita un posible rebote del dólar estadounidense, apoyando los precios del oro.

Dicho esto, el efecto positivo marginal de la inflación se está desvaneciendo. El oro repuntó brevemente tras los datos, pero se mantuvo dentro del rango, lo que indica que los datos de empleo siguen dominando las expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Fed. Con el mandato de Powell acercándose a su fin, es probable que la Fed mantenga un enfoque de “esperar y ver”, lo que mantiene alta la incertidumbre política y eleva la volatilidad del oro.

En segundo lugar, la incertidumbre geopolítica amortigua el riesgo a la baja. EE. UU. ha confirmado que evalúa desplegar un segundo portaaviones en Oriente Medio, mientras que EE. UU. e Irán celebrarán una segunda ronda de conversaciones indirectas en Ginebra el 17 de febrero, abordando el acuerdo nuclear, energía e inversiones en minerales. La combinación de negociación y presión mantiene la situación altamente incierta.

Aunque la situación entre Rusia y Ucrania se ha calmado temporalmente, hay conversaciones trilaterales previstas para un alto el fuego los días 17 y 18 de febrero, por lo que persisten riesgos potenciales.

En general, la demanda de activos refugio sigue siendo sólida, y los participantes del mercado continúan manteniendo posiciones en oro. Incluso las correcciones técnicas difícilmente desencadenarán caídas prolongadas.

Un factor de soporte estructuralmente importante son las compras continuas de los bancos centrales. El Banco Popular de China ha aumentado sus reservas de oro durante 15 meses consecutivos, y el Consejo Mundial del Oro prevé que las compras netas globales de los bancos centrales superen las 755 toneladas en 2026, muy por encima del promedio histórico. También están regresando los flujos hacia los ETF, lo que indica que los inversores institucionales mantienen asignaciones estratégicas durante las caídas.

Estas compras a largo plazo no persiguen movimientos de corto plazo, sino que proporcionan un suelo durante las bajadas de precios, elevando de forma efectiva el “mínimo real” del oro.

Además, la actual temporada del Año Nuevo chino respalda una fuerte demanda física. Incluso con una liquidez temporalmente menor, la demanda de usuarios finales ofrece soporte implícito a los precios.

Presión a la baja: tensiones de liquidez y retrocesos de activos de riesgo

A pesar de múltiples factores positivos, el oro no ha logrado romper al alza, no solo por la fortaleza de las nóminas no agrícolas, sino también por la debilidad continua de las acciones estadounidenses.

La reciente volatilidad en activos relacionados con la inteligencia artificial ha reducido el apetito por el riesgo, provocando retrocesos correlacionados en varias clases de activos. Algunos fondos apalancados enfrentan llamadas de margen, y las liquidaciones forzadas han amplificado aún más la presión bajista sobre el oro.

Actualmente, la cautela alcista refleja la interacción entre la reducción de liquidez y el cambio en las expectativas de tasas. Los datos de empleo desencadenaron el movimiento, mientras que el trading cuantitativo y los mecanismos de margen amplificaron las reacciones del mercado.