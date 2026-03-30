Durante la última semana, el oro ha permanecido atrapado en un “mercado sin dirección”, presionado por la inflación y la fortaleza del USD por un lado, mientras que el aumento de los temores de recesión proporcionaba soporte por el otro. Con fuerzas alcistas y bajistas actuando simultáneamente, los precios se mantuvieron en gran medida en fase de consolidación.

De cara al futuro, aunque los mercados siguen atentos a los desarrollos geopolíticos, el foco se trasladará progresivamente a una serie de datos económicos clave en EE. UU., incluido el informe de empleo no agrícola. Cualquier desviación significativa respecto a las expectativas podría intensificar notablemente la volatilidad del oro.

¿Se mantiene el oro en rango sin una dirección clara?

En el gráfico diario de XAUUSD, tras una breve caída hasta los 4.100 dólares el pasado lunes, el oro se ha mantenido dentro del rango de 4.300–4.600 dólares. Las frecuentes mechas superiores e inferiores reflejan una continua lucha entre compradores y vendedores, sin una tendencia clara definida.

En el momento de redactar este informe, el oro cotiza cerca de los 4.500 dólares. Un cierre sostenido por encima de este nivel podría llevar al siguiente objetivo alcista en los 4.660 dólares. A la baja, los niveles de 4.300 y 4.250 dólares probablemente actúen como primeras zonas de soporte; una ruptura por debajo podría abrir la puerta a un nuevo test de los 4.100 dólares.

¿Cómo afectan la inflación, el dólar y las ventas de bancos centrales al oro

La geopolítica sigue siendo un motor clave a corto plazo para el comportamiento de los activos. Aunque Trump ha retrasado el “ultimátum” a Irán en 10 días, hasta el 7 de abril, y continúan las conversaciones sobre el “plan de 15 puntos”, las acciones militares y los despliegues no se han detenido.

Informes recientes indican que el Departamento de Defensa de EE. UU. está considerando enviar alrededor de 10.000 tropas adicionales a Oriente Medio. La implicación formal de las fuerzas hutíes ha provocado una respuesta más contundente por parte de Israel, intensificando aún más las tensiones en la región.

En este contexto, una desescalada a corto plazo parece poco probable, mientras que los precios de la energía y los fertilizantes continúan al alza, aumentando las presiones inflacionarias.

Como resultado, el mercado ha adoptado una visión más restrictiva (“hawkish”) sobre las políticas de los principales bancos centrales. Junto con el atractivo del dólar como activo refugio, esto ha impulsado flujos hacia el billete verde, presionando al oro denominado en dólares.

Desde marzo, algunos bancos centrales —incluidos Rusia, Polonia, Francia y Turquía— han informado de ventas netas de oro. Aunque esto responde en gran medida a necesidades de liquidez en un contexto de guerra, presión fiscal y tensiones cambiarias, más que a una visión bajista sobre el oro, ha añadido presión a la baja en un entorno donde los activos de riesgo en general muestran debilidad.

Además, algunos bancos centrales occidentales y grandes instituciones financieras redujeron posiciones al cierre del ejercicio fiscal como parte de ajustes de balance (“window dressing”). Los vencimientos estacionales de futuros y opciones también han intensificado la presión vendedora, sumándose a las preocupaciones inflacionarias.

¿Está el mercado pasando de operar por noticias a descontar una recesión en el oro?

A pesar de la presión a corto plazo, las correcciones del oro han encontrado soporte, reflejando un cambio en la lógica subyacente del mercado. Este está pasando gradualmente de operar en función de noticias geopolíticas a descontar el impacto económico de los conflictos, e incluso a posicionarse ante un escenario de recesión.

Este cambio se observa en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Aunque la inflación y las expectativas más restrictivas deberían, en teoría, impulsar al alza las rentabilidades, los movimientos recientes han mostrado lo contrario. El aumento en la compra de Treasuries indica una creciente preocupación por la desaceleración económica y el impacto negativo de los altos costes energéticos.

Los rendimientos más bajos benefician a activos que no generan intereses, como el oro, lo que explica por qué los precios se han mantenido relativamente resistentes a pesar de múltiples factores en contra. Si la narrativa del mercado pasa de estar impulsada por la inflación a centrarse en la desaceleración del crecimiento o en un escenario de recesión, el oro podría volver a atraer flujos de inversión.

¿Podrían las nóminas no agrícolas de EE. UU. disparar la volatilidad del oro?

En general, el oro se mantuvo en rango la semana pasada. La fortaleza del dólar estadounidense y cierta presión vendedora pasiva limitaron el potencial alcista, mientras que las preocupaciones sobre una posible recesión ofrecieron soporte subyacente. En ausencia de catalizadores relevantes, es probable que la consolidación continúe a corto plazo. Los avances en las negociaciones de alto el fuego, la evolución de los conflictos y las señales de política monetaria de la Fed seguirán siendo factores clave para la dirección de los precios.

Esta semana, el mercado se enfrenta a varios eventos de riesgo potenciales, incluidos los PMIs manufactureros y de servicios del ISM de marzo, el informe de nóminas no agrícolas y los comentarios del presidente de la Fed, Powell. Estos podrían actuar como catalizadores que modifiquen las expectativas del mercado, especialmente en lo relativo a los tipos de interés.

Los datos del mercado laboral son particularmente importantes. Las expectativas apuntan a la creación de 60.000 empleos (frente a -92.000 anteriormente) y a una tasa de desempleo estable en el 4,4%.

Dado el frágil sentimiento del mercado, los traders podrían ser especialmente sensibles a sorpresas negativas. Si la creación de empleo cae a 20.000–30.000 o la tasa de desempleo sube al 4,5% o más, la Fed podría enfrentarse a un dilema de política monetaria, lo que potencialmente desencadenaría una volatilidad significativa en el oro.

Además, los mercados bursátiles de EE. UU. y Europa permanecerán cerrados durante el Viernes Santo, por lo que los traders deberán estar atentos a posibles ajustes de posiciones que podrían generar volatilidad adicional. En este entorno, la gestión del riesgo sigue siendo más importante que apostar por una dirección concreta del mercado.