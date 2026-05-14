La inflación energética refuerza apuestas por una Fed restrictiva

El oro continúa operando en un entorno de elevada sensibilidad macrofinanciera, donde la persistencia inflacionaria y el deterioro geopolítico siguen condicionando el posicionamiento institucional. El mercado ha comenzado a internalizar un escenario donde los riesgos inflacionarios derivados del conflicto en Medio Oriente podrían retrasar los futuros recortes de tasas de la Reserva Federal.

Los recientes datos inflacionarios en Estados Unidos, impulsados parcialmente por el alza de los costos energéticos asociados a las tensiones en Irán y al riesgo sobre el Estrecho de Ormuz, han fortalecido las expectativas de tasas altas por más tiempo. Como consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro han continuado avanzando junto con el dólar, dos variables que históricamente operan como presión bajista para el oro al tratarse de un activo que no genera rendimiento.