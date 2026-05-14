El oro continúa operando en un entorno de elevada sensibilidad macrofinanciera, donde la persistencia inflacionaria y el deterioro geopolítico siguen condicionando el posicionamiento institucional. El mercado ha comenzado a internalizar un escenario donde los riesgos inflacionarios derivados del conflicto en Medio Oriente podrían retrasar los futuros recortes de tasas de la Reserva Federal.
Los recientes datos inflacionarios en Estados Unidos, impulsados parcialmente por el alza de los costos energéticos asociados a las tensiones en Irán y al riesgo sobre el Estrecho de Ormuz, han fortalecido las expectativas de tasas altas por más tiempo. Como consecuencia, los rendimientos de los bonos del Tesoro han continuado avanzando junto con el dólar, dos variables que históricamente operan como presión bajista para el oro al tratarse de un activo que no genera rendimiento.
En este contexto, el mercado sigue evaluando si el shock inflacionario asociado al conflicto geopolítico terminará retrasando la flexibilización monetaria global o si una eventual moderación en las tensiones permitiría un entorno menos restrictivo para los activos refugio.
Pese a cierta moderación reciente en las tensiones vinculadas al tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, el deterioro del entorno geopolítico continúa proporcionando soporte estructural al metal precioso. La persistencia del conflicto entre Israel e Irán, junto con las dudas sobre la estabilidad energética y comercial global, mantiene elevada la demanda de cobertura defensiva.
La incertidumbre sobre rutas marítimas estratégicas y el impacto potencial sobre los precios energéticos sigue alimentando una prima geopolítica relevante en materias primas y metales preciosos. Este escenario ha permitido que el oro mantenga atractivo estratégico incluso en un contexto de dólar fuerte y rendimientos reales elevados.
A ello se suma una dinámica de demanda institucional que permanece sólida. Las compras de bancos centrales continúan siendo uno de los principales pilares estructurales para el mercado del oro, reflejando un proceso más amplio de diversificación de reservas internacionales frente a una creciente fragmentación financiera y geopolítica global.
Desde la perspectiva técnica, el gráfico diario muestra una fase de consolidación tras el fuerte rally hacia la zona de 5,400. El impulso ha comenzado a moderarse, con máximos descendentes y rechazos repetidos en la resistencia entre 4,865 y 4,998, mientras el RSI permanece en niveles neutrales y el ADX continúa bajo, reflejando falta de dirección clara y mayor probabilidad de movimientos laterales en el corto plazo.
El nivel clave de soporte se mantiene en 4,555. Mientras el precio permanezca sobre esa zona, la estructura alcista principal seguirá vigente. Una ruptura bajo 4,555 podría acelerar movimientos correctivos hacia 4,386 e incluso 4,243.
Por el lado alcista, los compradores necesitan recuperar 4,865 y especialmente 4,998 para confirmar renovada fortaleza y habilitar un avance potencial hacia 5,103 y 5,247.
El mercado continúa enfrentando dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, la persistencia inflacionaria, los altos rendimientos reales y un dólar fortalecido limitan el potencial alcista de corto plazo. Por otra, el deterioro geopolítico, los crecientes riesgos de estanflación y la sólida demanda institucional siguen sosteniendo el atractivo estratégico del oro dentro de los portafolios globales.
Hacia adelante, la evolución de la inflación estadounidense, las expectativas sobre la Reserva Federal, la estabilidad del mercado energético y cualquier escalada adicional en Medio Oriente continuarán siendo los principales catalizadores para la trayectoria del metal precioso.
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