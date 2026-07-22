La recuperación del oro responde al regreso de compradores que aprovecharon los niveles alcanzados en las últimas semanas. La capacidad del metal para mantenerse sobre la zona psicológica de los USD 4.000 redujo la percepción de riesgo bajista inmediato y favoreció tanto compras direccionales como cierres de posiciones cortas. A esto se suma que el dólar ha cedido parte de sus avances recientes, abaratando el oro para inversionistas fuera de EE.UU.
La lectura técnica también se volvió más constructiva: el oro superó la tendencia descendente vigente desde mayo, con un interés comprador en las sesiones asiáticas superior al observado en Londres y Nueva York.
Paralelamente, el mercado de opciones mantiene una inclinación alcista, con una concentración relevante de posiciones out of the money que apuestan a incrementos de entre 20% y más de 50%. Estas señales sugieren que la recuperación está siendo validada por flujos y momentum, aunque todavía no permiten concluir que haya comenzado una nueva fase estructural de apreciación.
El trasfondo geopolítico sigue siendo determinante, aunque su efecto sobre el oro es menos lineal de lo que sugeriría una lectura convencional de activo refugio. La intensificación de las hostilidades entre EE.UU. e Irán, junto con las amenazas sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz y el mar Rojo, sostiene la demanda de protección ante escenarios extremos. Sin embargo, esa misma escalada presiona al alza los precios del petróleo y los costos de transporte, reavivando el riesgo de una reaceleración inflacionaria global. Si las presiones energéticas se trasladan hacia las expectativas de inflación, la Reserva Federal podría verse obligada a mantener una postura restrictiva por más tiempo —o incluso retomar el endurecimiento monetario—, elevando los rendimientos reales y limitando el potencial alcista del metal.
Más allá del ciclo monetario, la demanda de bancos centrales continúa proporcionando un piso estructural. China destaca dentro de esta tendencia: su banco central incrementó nuevamente sus reservas durante junio, extendiendo una secuencia de compras que se mantuvo incluso durante la corrección de precios, lo que refuerza la idea de una demanda institucional dispuesta a absorber parte de la debilidad del mercado.
Desde la perspectiva técnica, el oro muestra un intento de ruptura alcista desde una base descendente, aunque la reversión aún no está confirmada. El nivel de 4.144 recuperó las medias móviles exponenciales EMA 10 (4.068) y EMA 21 (4.099), mientras el RSI en 51,4 mejora y supera la zona neutral. El ADX en 37,6 indica un mercado con tendencia relevante, pero el precio continúa bajo la SMA 50 (4.253), principal resistencia inmediata junto con 4.243.
La sostenibilidad de la recuperación dependerá de cuál de las dos fuerzas dominantes se imponga. Un dólar más débil, una estabilización de las tasas de interés y la persistencia de las compras de bancos centrales podrían permitir que el avance se consolide y que la ruptura técnica atraiga nuevos flujos. El principal riesgo es que un nuevo repunte del petróleo reactive las expectativas inflacionarias y provoque una respuesta más restrictiva de la Fed, en cuyo caso el alza de los rendimientos reales y del dólar podría superar el efecto positivo de la demanda de refugio. Por el contrario, una desescalada geopolítica reduciría parte de la prima incorporada en el precio, aunque la caída de la energía también podría moderar las expectativas de tasas y limitar la corrección.
La próxima decisión de la Reserva Federal, la evolución del conflicto en Medio Oriente y la continuidad de los flujos institucionales serán las variables centrales para determinar si el movimiento actual representa una recuperación táctica o el inicio de una nueva fase alcista estructural.
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