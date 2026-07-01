¿Qué Rol Juegan la Geopolítica y la Demanda Física?

El componente geopolítico sigue siendo relevante, ya que las conversaciones técnicas entre Washington y Teherán en Doha, orientadas a avanzar en la implementación del acuerdo, han reducido parcialmente la demanda por activos de refugio como el oro. No obstante, el conflicto ha funcionado como un arma de doble filo para el metal: por un lado elevó la demanda por refugio financiero, pero también alimentó presiones inflacionarias que reforzaron el sesgo restrictivo de los bancos centrales.

Desde el lado fundamental, la demanda física ofrece señales mixtas. India aparece como el principal foco de debilidad, luego de que las restricciones a las importaciones y el aumento de aranceles comenzaran a deteriorar la demanda del segundo mayor mercado consumidor del mundo. Según estimaciones de varios analistas, estas medidas podrían reducir el consumo indio de oro en torno a 10% este año, con una caída de 50 a 60 toneladas en joyería, barras y monedas — un riesgo concreto para el equilibrio físico en un entorno donde los precios elevados ya habían limitado la demanda.

En contraste, los pilares estructurales de largo plazo siguen siendo favorables. El World Gold Council reportó compras netas de bancos centrales por 244 toneladas en el primer trimestre, mientras la demanda de barras y monedas se mantuvo robusta. Esta tendencia refleja un proceso de diversificación de reservas, particularmente en economías emergentes, donde el oro sigue siendo valorado como activo sin riesgo de contraparte en un contexto de fragmentación geopolítica, dudas sobre la sostenibilidad fiscal de economías desarrolladas y menor dependencia del dólar estadounidense. China también sigue mostrando una demanda resiliente, apoyada por la percepción del oro como reserva de valor en medio de incertidumbre doméstica.

El principal riesgo bajista es que la recuperación de hoy sea solo un alivio dentro de una tendencia todavía condicionada por tasas reales elevadas, dólar resiliente y señales técnicas deterioradas. A esto se suma el riesgo de que algunos bancos centrales de mercados emergentes utilicen oro como fuente de liquidez en episodios de estrés cambiario, como ya se ha observado en casos puntuales, recordando que bajo tensión financiera extrema el oro puede ser vendido para obtener dólares aun cuando su función tradicional sea la de refugio.

Hacia adelante, el sesgo del oro dependerá de tres variables: la trayectoria de la Fed, la evolución del conflicto en Medio Oriente y la resistencia de la demanda física e institucional. Si los datos estadounidenses confirman una moderación del empleo y de la inflación, el retroceso de rendimientos reales y del dólar podría extender el rebote. Si, en cambio, la inflación se mantiene pegajosa y obliga a la Fed a sostener o endurecer su postura, el oro podría seguir enfrentando presión pese a sus fundamentos estructurales. En paralelo, una nueva escalada geopolítica reactivaría rápidamente la demanda de cobertura, mientras que una normalización sostenida en el Estrecho de Ormuz reduciría parte de la prima defensiva.

Niveles Técnicos: ¿Puede Sostenerse el Rebote?

Desde la perspectiva técnica, el oro muestra un intento de rebote desde la zona crítica de soporte entre 4.030 y 3.925 dólares, pero la estructura principal sigue siendo bajista. El precio cotiza cerca de 4.083, todavía por debajo de la EMA 10, la EMA 21 y la SMA 50, lo que confirma presión vendedora y una secuencia de máximos y mínimos descendentes.