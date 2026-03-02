Resumen El oro (XAUUSD) subió con fuerza tras la escalada en Oriente Medio, elevando la prima de riesgo, aunque el impulso comprador se moderó rápidamente.

La demanda de refugio persiste, pero el precio sigue muy condicionado por noticias geopolíticas y posibles avances diplomáticos.

Los riesgos sobre rutas energéticas como el Estrecho de Ormuz podrían impulsar la inflación y reforzar el atractivo del oro como cobertura.

Los próximos datos de empleo en EE. UU. serán clave: cifras débiles apoyarían al oro y datos sólidos podrían frenar las subidas.

El XAUUSD abrió aproximadamente un 1,4 % al alza el lunes tras la repentina escalada de tensiones en Oriente Medio, pero la presión compradora fue limitada posteriormente. Con la trayectoria del conflicto regional aún altamente incierta, la volatilidad del oro a corto plazo ha aumentado de forma significativa.

Esta semana, la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU., junto con los continuos acontecimientos geopolíticos, podría influir aún más en el ritmo y la dirección de los precios del oro, por lo que resulta esencial que los traders presten mucha atención.

Observación técnica: gap alcista, dirección aún incierta

Al observar el gráfico diario de XAUUSD, el oro había estado cotizando en un rango de consolidación antes de la escalada, con una resistencia claramente visible en torno a los 5.250 $.

Aunque el conflicto desencadenó una reacción de refugio seguro, el gap alcista del lunes quedó por debajo de algunas expectativas del mercado (+2,5 %–3 %), lo que sugiere que parte del riesgo ya estaba descontado en el precio.

En el momento de redactar este informe, el oro cotiza en torno a los 5.350 $, con la dirección a corto plazo todavía incierta. Si continúa la toma de beneficios, los niveles de soporte a vigilar incluyen el máximo del viernes pasado cerca de 5.280 $ y el máximo de mediados de febrero alrededor de 5.100 $. Si se reanuda la compra por búsqueda de refugio, la atención se centrará en si 5.400 $ puede superarse con convicción.

¿Qué ocurre con las primas de riesgo con la escalada geopolítica?

La fuerte escalada del fin de semana en Oriente Medio fue el principal impulsor del repunte del oro.

Los informes indican que Estados Unidos y Israel llevaron a cabo un ataque conjunto contra objetivos iraníes, lo que provocó bajas entre altos funcionarios de Irán. Posteriormente, Irán lanzó ataques aéreos de represalia que se extendieron más allá de instalaciones militares israelíes y estadounidenses, elevando significativamente la tensión regional.

La combinación de un conflicto en aumento y posibles cambios en el equilibrio de poder ha incrementado la prima de riesgo, con los fondos moviéndose instintivamente de nuevo hacia el oro y otros activos refugio.

Los riesgos en las rutas energéticas también merecen especial atención. Aunque Irán ha indicado que no tiene intención inmediata de cerrar el Estrecho de Ormuz, varias grandes petroleras y compañías navieras han pausado sus operaciones. Dado que este estrecho gestiona aproximadamente el 30% de los envíos marítimos mundiales de petróleo, cualquier interrupción o aumento en los costes de seguros podría tensionar las condiciones reales de suministro.

Por lo tanto, el soporte del oro no solo está impulsado por la escalada geopolítica en sí, sino también por la reacción en cadena de “shock energético → mayores expectativas de inflación → presión sobre los tipos reales”. Mientras este mecanismo de transmisión se mantenga, es poco probable que las compras de oro se desvanezcan rápidamente.

¿Es incierta la sostenibilidad de la presión compradora?

Aunque la demanda de activos refugio continúa influyendo en el mercado, el oro sigue siendo muy sensible a las noticias, y la persistencia de la presión compradora es incierta.

Informes recientes indican que Irán ha mostrado disposición a entablar conversaciones con Estados Unidos sobre la cuestión nuclear, y Washington ha respondido positivamente. Esto reduce, en cierta medida, la probabilidad de una mayor propagación del conflicto.

Desde la perspectiva estadounidense —tanto por posibles críticas del Congreso como por consideraciones estratégicas— hay pocos incentivos para prolongar el conflicto, por lo que una desescalada gradual parece una expectativa razonable.

Si las tensiones geopolíticas se alivian rápidamente, Irán logra una transición relativamente estable y surge un alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, el oro podría enfrentarse a presiones bajistas. Las posiciones a corto plazo abiertas por lógica de refugio podrían provocar liquidaciones concentradas, amplificando un retroceso temporal.

Por el contrario, si la situación se intensifica aún más —como una intervención terrestre de Estados Unidos o represalias coordinadas de Irán o sus aliados— la incertidumbre podría seguir respaldando al oro.

Además, si rutas energéticas clave como el Estrecho de Ormuz o el Mar Rojo se bloquean, las restricciones al transporte combinadas con una oferta más ajustada podrían generar un doble impulso de demanda de refugio y expectativas inflacionarias, reforzando aún más el escenario alcista del oro.

¿Cuál es el enfoque en las conversaciones diplomáticas y las nóminas no agrícolas?

En general, aunque las tensiones geopolíticas repentinas han provocado un repunte a corto plazo del oro, persiste una elevada incertidumbre y es probable que la alta volatilidad continúe hasta que la situación se aclare. Los traders deberían priorizar la gestión del riesgo y de las posiciones por encima de apostar por un movimiento direccional único.

El principal motor del oro esta semana seguirá siendo la evolución de Oriente Medio. Además de vigilar la posible escalada del conflicto terrestre, los avances en las conversaciones técnicas de Viena podrían aliviar las tensiones e influir en el sentimiento del mercado. Un retroceso en la demanda de activos refugio podría desencadenar correcciones desde niveles elevados.

En el frente macroeconómico, la semana traerá la publicación de los PMIs manufactureros y de servicios del Institute for Supply Management en Estados Unidos, además del informe de nóminas no agrícolas y las ventas minoristas, siendo los datos del mercado laboral especialmente relevantes.

Las expectativas del mercado para las nóminas no agrícolas de febrero se sitúan en 60.000, muy por debajo de las 130.000 anteriores, con la tasa de desempleo estable en el 4,3%. Si las cifras reales se desvían significativamente —por ejemplo, solo entre 20.000 y 30.000 nuevos empleos o una tasa de desempleo que suba al 4,4% o más—, la anticipación de recortes de tipos más tempranos podría respaldar al oro. De lo contrario, el impacto sobre el metal probablemente sea limitado y de corta duración.