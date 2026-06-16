¿La prima geopolítica regresa con cautela?

Durante gran parte de los últimos tres meses, el oro se encontró atrapado en una situación contraria a la lógica habitual del mercado: la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio no se interpretó como un factor favorable para los activos refugio, sino como un catalizador inflacionario.

La amenaza sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz impulsó los precios de la energía, lo que a su vez llevó el IPC de Estados Unidos por encima del 4%, reforzando el argumento a favor de una política monetaria más restrictiva y perjudicando precisamente al activo que suele beneficiarse de la incertidumbre geopolítica.

Los inversores comenzaron a centrarse en las implicaciones de unas tasas de interés más altas durante más tiempo, dejando al oro atrapado por sus propios fundamentales.

Sin embargo, esta dinámica está cambiando ante la aparición de un marco de paz entre EE. UU. e Irán que el mercado espera que pueda concretarse próximamente, aunque los inversores están tratando este optimismo inicial con la debida cautela.

Las medidas de generación de confianza —especialmente la reanudación demostrable del tránsito logístico a través del estrecho de Ormuz— serán esenciales antes de que el acuerdo se considere lo suficientemente sólido como para que el mercado opere con convicción.

Si el riesgo de una escalada regional más amplia disminuye de forma significativa, también lo hará el impulso inflacionario asociado, lo que representa un factor positivo para el oro, que había sido castigado porque las tensiones en Oriente Medio alimentaban las expectativas de una Fed más agresiva, en lugar de impulsar la demanda de activos refugio.

¿Si la Fed mantiene su postura podría beneficiar la oro?

A pesar de que el IPC se situó en el 4,2%, su nivel más alto desde mayo de 2023 y impulsado principalmente por el aumento de los costes energéticos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) parece inclinado a mantener las tasas sin cambios en la reunión de esta semana, una postura que podría aliviar uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el oro.

Esto es relevante porque, en las últimas semanas, el mercado había comenzado a descontar gradualmente la posibilidad de una nueva subida de tasas más adelante este año, especialmente después de un sólido informe de nóminas no agrícolas que superó ampliamente las previsiones y se situó cerca de tres veces por encima del nivel de equilibrio esperado, lo que apunta a un mercado laboral demasiado resistente como para justificar una postura más acomodaticia por parte de la Fed.