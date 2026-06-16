Durante gran parte de los últimos tres meses, el oro se encontró atrapado en una situación contraria a la lógica habitual del mercado: la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio no se interpretó como un factor favorable para los activos refugio, sino como un catalizador inflacionario.
La amenaza sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz impulsó los precios de la energía, lo que a su vez llevó el IPC de Estados Unidos por encima del 4%, reforzando el argumento a favor de una política monetaria más restrictiva y perjudicando precisamente al activo que suele beneficiarse de la incertidumbre geopolítica.
Los inversores comenzaron a centrarse en las implicaciones de unas tasas de interés más altas durante más tiempo, dejando al oro atrapado por sus propios fundamentales.
Sin embargo, esta dinámica está cambiando ante la aparición de un marco de paz entre EE. UU. e Irán que el mercado espera que pueda concretarse próximamente, aunque los inversores están tratando este optimismo inicial con la debida cautela.
Las medidas de generación de confianza —especialmente la reanudación demostrable del tránsito logístico a través del estrecho de Ormuz— serán esenciales antes de que el acuerdo se considere lo suficientemente sólido como para que el mercado opere con convicción.
Si el riesgo de una escalada regional más amplia disminuye de forma significativa, también lo hará el impulso inflacionario asociado, lo que representa un factor positivo para el oro, que había sido castigado porque las tensiones en Oriente Medio alimentaban las expectativas de una Fed más agresiva, en lugar de impulsar la demanda de activos refugio.
A pesar de que el IPC se situó en el 4,2%, su nivel más alto desde mayo de 2023 y impulsado principalmente por el aumento de los costes energéticos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) parece inclinado a mantener las tasas sin cambios en la reunión de esta semana, una postura que podría aliviar uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el oro.
Esto es relevante porque, en las últimas semanas, el mercado había comenzado a descontar gradualmente la posibilidad de una nueva subida de tasas más adelante este año, especialmente después de un sólido informe de nóminas no agrícolas que superó ampliamente las previsiones y se situó cerca de tres veces por encima del nivel de equilibrio esperado, lo que apunta a un mercado laboral demasiado resistente como para justificar una postura más acomodaticia por parte de la Fed.
Además, el papel de Kevin Warsh al frente de la reunión de esta semana ha generado incertidumbre entre los inversores sobre la dirección futura de la política monetaria, ya que su postura sigue siendo lo suficientemente ambigua como para mantener sin una dirección clara las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés.
Si el FOMC envía una señal clara de mantener las tasas sin cambios y se aleja del sesgo restrictivo para este año gracias a la moderación de los precios de la energía, los rendimientos de los bonos podrían disminuir ligeramente, eliminando uno de los factores que más ha presionado al oro en los últimos meses.
Combinado con una desescalada sostenida en Oriente Medio, los dos factores que impulsaron la prolongada caída del oro podrían comenzar a revertirse de forma simultánea.
Tras rebotar desde la importante barrera psicológica de los 4.000 dólares, el oro cotiza actualmente cerca de los 4.300 dólares, recuperando parte del terreno perdido. Sin embargo, todavía se enfrenta al reto técnico de volver a situarse por encima de su media móvil de largo plazo, un nivel que los participantes del mercado consideran clave para validar un posible movimiento alcista.
Para que la recuperación se consolide, será necesario que el acuerdo de paz demuestre avances tangibles mediante la normalización de los flujos logísticos a través del estrecho de Ormuz y que la Reserva Federal confirme que no contempla endurecer su política monetaria.
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