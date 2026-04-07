Durante la última semana, el oro registró una fuerte subida seguida de un retroceso, dejando al mercado sin una tendencia clara.

Las persistentes tensiones geopolíticas han mantenido elevados los precios de la energía, impulsando las expectativas de inflación. Al mismo tiempo, unos sólidos datos de nóminas no agrícolas en EE. UU. han reforzado la idea de que la Fed retrasará el inicio de los recortes de tipos. En conjunto, estos factores han limitado el potencial alcista del oro.

Sin embargo, a medida que las tensiones geopolíticas comienzan a impactar en la economía real, la demanda de activos refugio ante posibles escenarios de recesión sigue apoyando al oro, limitando la magnitud de las correcciones.

Esta semana, la atención de los traders se centrará en los acontecimientos en Oriente Medio, mientras que las actas del FOMC y los datos de inflación de marzo podrían actuar como catalizadores clave, influyendo en las expectativas de tipos y ofreciendo señales sobre la dirección a corto plazo del oro.

Observación técnica: la dirección del oro sigue sin definirse, con 4.660 como pivote a corto plazo

En el gráfico diario de XAUUSD, el oro subió durante cuatro sesiones consecutivas, superando brevemente los 4.800 dólares, antes de retroceder para volver a testear niveles clave de soporte.

El martes, los precios se situaron en torno a los 4.660 dólares (la media móvil de 100 días), convirtiendo este nivel en un punto clave para el posicionamiento alcista y bajista a corto plazo.

Si los precios se mantienen por encima de este nivel, el impulso alcista podría continuar, con objetivos al alza cerca de los 4.800 dólares y en el rango de 4.850–4.900. Por el contrario, una ruptura por debajo de los 4.660 podría abrir la puerta a caídas hacia los 4.550 o incluso los 4.380.

El aumento de la inflación y un escenario de tipos más restrictivo presionan a los alcistas del oro

El principal factor que influye actualmente en el oro sigue siendo la transmisión de los desarrollos geopolíticos a las expectativas de inflación.

Con el “ultimátum” acercándose, las tensiones entre EE. UU. e Irán siguen siendo evidentes. Trump continúa con una estrategia de “negociar mientras presiona”, señalando posibles avances al tiempo que amenaza con ataques a instalaciones energéticas iraníes para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán ha rechazado la propuesta de alto el fuego de EE. UU., exigiendo el levantamiento de sanciones, garantías de seguridad y tarifas de tránsito por el estrecho, lo que refleja una postura firme. Las negociaciones siguen bloqueadas y no se espera un avance significativo a corto plazo.

Ante la falta de una resolución, los precios de la energía siguen expuestos a presiones al alza y los riesgos inflacionarios continúan aumentando, como reflejan los datos. Aunque el índice ISM de servicios de EE. UU. se moderó ligeramente en marzo, el componente de precios pagados repuntó con fuerza, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2022, evidenciando claras presiones de costes.

Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense sigue siendo sólido. Las nóminas no agrícolas de marzo aumentaron en 178.000, muy por encima de la previsión de 60.000, y la tasa de desempleo descendió ligeramente hasta el 4,3%. Con riesgos inflacionarios y resiliencia del empleo coexistiendo, las expectativas de recortes de tipos dentro del año se han moderado considerablemente.

Como activo que no genera rendimientos, el atractivo relativo del oro ha disminuido. Junto con los flujos de refugio a corto plazo hacia el dólar y los bonos del Tesoro, esto ha limitado aún más el impulso alcista del oro.

Se materializan los impactos económicos, pero el atractivo del oro como refugio se mantien

A medida que las tensiones geopolíticas continúan intensificándose, el foco del mercado se está desplazando gradualmente de las “operaciones impulsadas por noticias” hacia el impacto económico real. Si los elevados precios de la energía afectan significativamente al crecimiento económico o desencadenan una recesión, el papel del oro como activo refugio podría reforzarse, apoyando los precios en las correcciones.

Al mismo tiempo, la reciente mejora en los datos de empleo en EE. UU. no es completamente sólida. El repunte de las nóminas en marzo estuvo impulsado en gran medida por el fin de huelgas y ajustes estacionales, mientras que los datos de febrero fueron revisados a la baja, lo que sugiere cierta debilidad estructural en el mercado laboral.

Desde una perspectiva de más largo plazo, la lógica de soporte del oro se mantiene intacta: los bancos centrales continúan comprando oro, la tendencia hacia la desdolarización persiste y el riesgo geopolítico sigue siendo un factor estructural. Por ello, es más probable que las correcciones de precio sean retrocesos temporales, con soportes en niveles inferiores que continúan vigentes.

Atención a las tensiones geopolíticas y a los datos clave

En general, el oro registró una caída seguida de un rebote la semana pasada, manteniéndose dentro de un rango de cotización. Las tensiones geopolíticas han impulsado las expectativas de inflación, reforzando un escenario de política monetaria más restrictiva por parte de la Fed y presionando los precios del oro.

Al mismo tiempo, la valoración de un posible escenario de desaceleración económica o recesión, junto con el soporte estructural a medio y largo plazo, proporciona un suelo para el precio. En este tira y afloja entre la inflación y la demanda de activos refugio, es probable que el oro continúe moviéndose en rango a corto plazo.

De cara a esta semana, una serie de eventos de riesgo podría aumentar la volatilidad del mercado.

En el plano geopolítico, se acerca la fecha límite del “ultimátum final” (miércoles a las 10:00 AEST), con una gran incertidumbre sobre el resultado. Si el conflicto persiste o se intensifica, los precios de la energía podrían seguir subiendo, reforzando un escenario de tipos más restrictivo y presionando al oro. Por el contrario, cualquier avance en las negociaciones podría aliviar las preocupaciones sobre la oferta y las presiones inflacionarias, estabilizando potencialmente la volatilidad del mercado y ofreciendo un apoyo temporal al oro.

En el plano macroeconómico, las actas de la Fed y el dato de inflación (CPI) de marzo serán otro foco clave. Si las actas indican que “no hay prisa por recortar los tipos”, junto con un repunte de la inflación (con expectativas del mercado de un CPI general del 3,4% y subyacente del 2,7%), la postura de “esperar y ver” de la Fed podría reforzarse aún más, limitando el potencial alcista del oro.

El mercado sigue siendo altamente incierto, con un sentimiento frágil y una elevada sensibilidad de los precios al flujo de noticias. Para los traders, monitorizar la reacción del precio ante eventos clave y mantener una adecuada gestión del riesgo es más importante que adoptar posiciones direccionales agresivas.