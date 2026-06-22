Dicho esto, el cierre de posiciones cortas y las compras oportunistas en las caídas están comenzando a sentar las bases para un posible rebote técnico a corto plazo.

En el corto plazo, la zona comprendida entre el nivel psicológico de los $4.000 y el mínimo del 11 de junio en los $4.024 representa el principal soporte a vigilar. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel abriría la puerta a una caída hacia la zona de los $3.880–$3.900, e incluso a descensos más profundos.

Por el lado alcista, una recuperación y un cierre sostenido por encima de la zona de $4.220–$4.250 señalarían una mejora del impulso a corto plazo, con los compradores apuntando posteriormente a las resistencias de $4.370 y $4.460.

Giro agresivo de la Fed: el gráfico de puntos apunta a subidas de tasas y presiona a los activos sin rendimiento

La reunión del FOMC de la semana pasada se ha convertido en el principal obstáculo para el oro en las últimas semanas.

Aunque la Fed mantuvo las tasas sin cambios, la actualización del gráfico de puntos (dot plot) contó una historia diferente: nueve de los dieciocho participantes prevén ahora al menos una subida de tasas antes de que finalice el año. En comparación con la reunión de marzo, cuando la mayoría de los funcionarios todavía contemplaban un recorte de tasas este año, esto representa un giro significativo en las expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria.

En términos sencillos: el ciclo de recortes de tasas que el mercado esperaba prácticamente ha desaparecido del horizonte, sustituido por un escenario de tasas “más altas durante más tiempo”, que incrementa continuamente el coste de oportunidad de mantener posiciones en oro.

Al mismo tiempo, la Fed revisó al alza de forma significativa su previsión del PCE subyacente para final de año, elevándola del 2,7% al 3,6%, mientras redujo sus previsiones de crecimiento del PIB hasta el 2,2%.

La combinación de una inflación elevada y una desaceleración del crecimiento deja a los responsables de la política monetaria con escaso margen para adoptar una postura más acomodaticia en el corto plazo.

En este contexto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene elevado, cerca del 4,5%; el índice dólar ha alcanzado máximos de los últimos 13 meses; y los ETF respaldados por oro continúan registrando salidas de capital.

Las presiones combinadas de un dólar más fuerte y unos rendimientos reales al alza siguen erosionando el atractivo del oro como activo que no genera rentabilidad.

Un detalle que merece atención: Kevin Warsh decidió no presentar su propia proyección en el dot plot y ha mostrado su intención de reducir la dependencia de la Fed de las orientaciones futuras (forward guidance).

A medio plazo, esto apunta a un entorno de mercado en el que los inversores podrían pasar de descontar la trayectoria de las tasas a descontar la incertidumbre sobre la política monetaria, una dinámica que, con el tiempo, podría reforzar el atractivo del oro como activo refugio.

Por ahora, sin embargo, el mercado sigue centrado en las tasas de interés en sí mismas y no en los posibles beneficios derivados de una menor transparencia sobre la política monetaria.

¿La geopolítica sigue siendo un factor impredecible?

El acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán ya ha sido firmado, aunque persisten dudas sobre su implementación.

Sin embargo, en comparación con hace apenas unas semanas, los mercados se muestran considerablemente menos sensibles a los titulares geopolíticos, y con razón. Independientemente de que las negociaciones avancen o vuelvan a estancarse, el impacto sobre el oro está quedando eclipsado por la evolución de las expectativas sobre las tasas de interés.

Si las negociaciones se ralentizan, los precios del petróleo y la aversión al riesgo podrían aumentar temporalmente, pero en ese entorno el dólar suele beneficiarse más que el oro.

Por otro lado, si las conversaciones progresan, el alivio inflacionario derivado de unos precios energéticos más bajos tardará tiempo en reflejarse en la política monetaria de la Fed, por lo que un giro acomodaticio en el corto plazo sigue siendo poco probable.

Salvo que se produzca un deterioro significativo —como una ruptura del alto el fuego o una interrupción importante del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz—, es más probable que la geopolítica genere volatilidad puntual que movimientos direccionales sostenidos.

La capacidad de influir en la cotización del oro está regresando a las tasas de interés y al dólar.

El mercado vigila la geopolítica y el PCE subyacente

La presión fundamental sobre el oro sigue concentrándose en el frente de las tasas de interés.

Unos rendimientos reales elevados, un dólar resistente y unas expectativas crecientes de nuevas subidas de tasas conforman un triple obstáculo que difícilmente se disipará de forma significativa en el corto plazo.

Hasta que estas dinámicas cambien, cualquier rebote del oro tiene más probabilidades de ser una corrección técnica que el inicio de una nueva tendencia, mientras el escenario general continúa siendo de consolidación lateral.

Más allá de Oriente Medio, el principal dato de la semana será la publicación del PCE subyacente de mayo, prevista para el jueves.

Como indicador de inflación preferido por la Fed, el mercado espera una lectura interanual del 3,4%, por encima del dato anterior.

El PCE recortado (trimmed mean PCE), una métrica citada en varias ocasiones por Warsh, se situó en el 2,9% en abril, recordando que las presiones inflacionarias subyacentes aún no han desaparecido por completo.

Si el PCE subyacente supera las expectativas, es probable que aumenten las apuestas por nuevas subidas de tasas, impulsando al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro y añadiendo presión bajista sobre el oro.

Por el contrario, una moderación significativa del dato podría reducir las expectativas más agresivas de la Fed y abrir la puerta a un rebote táctico del metal precioso.