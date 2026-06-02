El precio del oro hoy no responde únicamente a shocks tradicionales de aversión al riesgo. La dinámica reciente del XAUUSD deja en evidencia un cambio estructural: cada evento geopolítico que incrementa la demanda de refugio también impulsa los precios energéticos, refuerza las expectativas de inflación persistente y obliga a los bancos centrales a mantener una postura más restrictiva. El resultado es un metal atrapado entre dos fuerzas que se anulan parcialmente.
El conflicto entre EE.UU. e Irán permanece como el catalizador de corto plazo más relevante para el oro spot. Las señales contradictorias sobre negociaciones diplomáticas, sumadas a las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, han mantenido elevada la sensibilidad del mercado energético. Cualquier avance hacia una desescalada podría reducir las presiones sobre el petróleo y moderar parte de las expectativas de inflación global, mientras que una escalada que derive en interrupciones del comercio marítimo reforzaría simultáneamente tanto la demanda de refugio como los riesgos de inflación persistente.
En EE.UU., el riesgo geopolítico Medio Oriente opera sobre un trasfondo de política monetaria que no favorece al metal. La persistencia inflacionaria, combinada con datos económicos que continúan mostrando resiliencia, ha reducido las expectativas de recortes de tasas para 2026 e incluso llevado a algunos participantes del mercado a contemplar nuevas alzas. Funcionarios de la Fed han reconocido que la política monetaria podría no ser suficientemente restrictiva para garantizar una convergencia sostenida hacia la meta, reforzando el repunte de los rendimientos reales y elevando el costo de oportunidad de mantener oro. En paralelo, el dólar se ha mantenido relativamente estable mientras el mercado aguarda nuevas señales sobre datos laborales, manteniendo vigente la relación inversa entre fortaleza del dólar y desempeño del metal.
Más allá de la coyuntura, los fundamentos estructurales del mercado del oro siguen siendo sólidos. El World Gold Council reportó que la demanda global se mantuvo cerca de niveles récord durante el primer trimestre de 2026, impulsada por flujos renovados hacia ETFs, compras de barras y monedas, y una persistente demanda bancos centrales oro que ya posiciona al metal por encima de los bonos del Tesoro estadounidense como principal activo en reservas internacionales. Este proceso de diversificación estructural refleja crecientes dudas sobre la sostenibilidad fiscal de EE.UU. y el rol del dólar como ancla del sistema monetario internacional.
Sin embargo, dentro de ese contexto favorable comienzan a aparecer señales de tensión. El Banco de la Reserva de India habría vendido parte de sus reservas de oro para estabilizar la rupia frente al shock energético derivado de la guerra en Medio Oriente. Aunque esta operación no altera la narrativa estructural de acumulación, evidencia que el metal está siendo utilizado como herramienta táctica de gestión de liquidez en economías emergentes particularmente expuestas al alza del precio petróleo. La trayectoria del oro seguirá dependiendo de tres variables centrales: la evolución del conflicto en Medio Oriente, el comportamiento de los precios energéticos y la respuesta de los bancos centrales ante una inflación que continúa mostrando resistencia.
Desde la perspectiva técnica, el oro mantiene una estructura alcista de largo plazo pero atraviesa una fase correctiva con sesgo bajista en el corto y mediano plazo. El precio del oro cotiza por debajo de las medias móviles de 10, 21 y 50 días, reflejando debilidad en el impulso comprador. El soporte más relevante se ubica en 4.386; mientras este nivel se mantenga, el mercado podría continuar consolidando en rango lateral. Una ruptura bajista abriría espacio hacia 4.243 e incluso niveles psicológicos cercanos a 4.000. Por el lado alcista, la resistencia clave se encuentra entre 4.555 y 4.648: una recuperación sostenida sobre esta área habilitaría objetivos hacia 4.865 y posteriormente 5.000. El RSI en 43 confirma presión vendedora moderada, aunque sin señales de capitulación.
El mercado del oro se ha desplazado desde una narrativa puramente táctica hacia una discusión más estructural sobre inflación persistente, deuda soberana, credibilidad monetaria y diversificación global de reservas. En el corto plazo, el escenario más probable sigue siendo consolidación con volatilidad moderada antes del próximo movimiento direccional relevante. Los fundamentos de largo plazo continúan entregando soporte al metal, pero la dirección inmediata del XAUUSD dependerá de si las tasas reales EE.UU. ceden antes de que lo haga la prima geopolítica.
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