En el segmento de Data Center —cerca del 90% de los ingresos— se proyecta un crecimiento cercano al 17% respecto de los US$51.200 millones reportados el trimestre anterior, con un mix cada vez más concentrado en GPUs para inteligencia artificial. En Gaming y Automotive, la expectativa es de estabilidad relativa.

El crecimiento sostenido del capex por parte de hyperscalers en EE. UU. refuerza la visibilidad de ingresos. No es descartable que las expectativas hacia el primer trimestre de 2026 se aproximen a US$72.000 millones, lo que seguiría respaldando estructuralmente al precio acción Nvidia.

Drivers Nvidia: márgenes, capacidad y riesgos regulatorios

Un punto crítico será la capacidad de sostener márgenes brutos en torno a 75%. Algunas estimaciones indican que un aumento de 30% en los costos de producción podría implicar una caída de 100 puntos base en márgenes. Sin embargo, la posición estratégica de Nvidia en el ecosistema de inteligencia artificial le otorga capacidad de traspaso de costos, reduciendo la probabilidad de una compresión significativa.

La ampliación de capacidad productiva por parte de TSMC debería aliviar cuellos de botella en semiconductores, apoyando la entrega de Blackwell y los próximos chips Rubin. El mercado buscará además señales de mayor diversificación de proveedores de memoria HBM —entre SK hynix, Samsung y Micron— para mejorar la visibilidad operativa del segundo semestre.

Entre los riesgos, destaca la creciente competencia de AMD con MI300X en hyperscalers y la elevada concentración de demanda en un número reducido de clientes. A ello se suma la política de exportaciones hacia China, donde los chips H200 operan bajo esquemas estrictos de licencias caso por caso y reportes recientes de detenciones temporales en aduanas han elevado la incertidumbre regulatoria.

Con múltiplos exigentes, cualquier ajuste en expectativas puede amplificar movimientos en las acciones Nvidia.

Análisis técnico del precio acción Nvidia

Desde la perspectiva técnica, Nvidia cotiza en 188,91 y se mantiene dentro de un rango bien definido entre el soporte clave en 170,47 y la resistencia en 195,34.