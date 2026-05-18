El guidance de julio importa más que el trimestre: por qué US$90 mil millones es la cifra que mueve al mercado

Los resultados que Nvidia publicará el 20 de mayo tras el cierre del mercado no son una actualización trimestral ordinaria. Son, de facto, una prueba de estrés al ciclo de inversión en inteligencia artificial. El punto de partida es exigente: el consenso espera ingresos de aproximadamente US$79 mil millones, un EBITDA de US$53 mil millones y un ingreso operacional de casi US$52 mil millones, sostenidos una vez más por el segmento de Data Center.

El trimestre anterior ya había fijado un umbral elevado: ingresos fiscales 2026 de US$215,9 mil millones, ventas trimestrales de US$68,1 mil millones y Data Center en US$62,3 mil millones. Esas cifras consolidaron a Nvidia como el principal motor de ganancias del ciclo global de infraestructura de IA. En este contexto, superar el consenso ya no es suficiente para mover la acción: lo que mueve al mercado es la calidad de las perspectivas hacia la segunda mitad del año.