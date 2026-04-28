El 27 de abril, el Nikkei 225 (JPN225) cerró por encima de los 60.000 puntos por primera vez en su historia, estableciendo un nuevo récord histórico y recuperando por completo todas las pérdidas sufridas desde el estallido del conflicto en Oriente Medio.

La subida ha estado liderada por el sector tecnológico, en un contexto de mejora del apetito por el riesgo. Las expectativas de una desescalada gradual de las tensiones geopolíticas, la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos sin cambios y los flujos estacionales de inversión ofrecieron impulso adicional.

Los máximos históricos son, sin duda, motivo de optimismo, pero también es en los niveles elevados donde los riesgos suelen acumularse silenciosamente. Si este rally puede mantenerse y qué factores podrían frenarlo son las preguntas que los traders deberían plantearse ahora mismo.

¿La demanda de chips para IA está impulsando a Japón?

El avance del Nikkei tiene su origen al otro lado del Pacífico. Con los traders descontando una escalada geopolítica como riesgo extremo, la confianza en la capacidad de beneficios de las tecnológicas estadounidenses se ha mantenido firme, impulsando al S&P 500 y al Nasdaq hacia sucesivos máximos históricos. Esa mejora del apetito por el riesgo se trasladó a Tokio, convirtiendo al Nikkei en una apuesta apalancada sobre la ola de la IA en EE. UU.

Más allá del sentimiento del mercado, los resultados del sector tecnológico japonés también han aportado soporte fundamental. Advantest, el mayor componente del índice con aproximadamente un 10% de peso, subió un 7% en la sesión, contribuyendo de forma destacada al movimiento del índice.

Los resultados fiscales de 2025 publicados tras el cierre fueron contundentes: el beneficio neto aumentó un 133% interanual y las previsiones para 2026 también fueron muy optimistas. La dirección señaló la inversión en IA como principal motor de crecimiento y confirmó que la expansión de capacidad sigue en marcha. La lógica de negocio es clara y sostenible: prácticamente todos los chips de IA deben pasar por los equipos de testeo de Advantest antes de salir al mercado. Esa demanda es directa, estable y difícil de sustituir.

Advantest no fue la única. El gigante de automatización industrial Fanuc vio dispararse sus acciones un 16% en una sola sesión, impulsado por la sólida demanda de su negocio de robótica en China y América. Tokyo Electron, Lasertec, Disco Corp y Kioxia también registraron subidas relevantes.

El hilo conductor es claro: a medida que TSMC, Samsung y otros expanden su capacidad global de obleas, una parte significativa de la compra de equipamiento fluye hacia Japón, transformando directamente el capex global en IA en impulso de pedidos para empresas japonesas. Ya sea por sentimiento, beneficios o perspectivas de demanda, el sector tecnológico está liderando este mercado.

¿Son los tipos sin cambios y las entradas extranjeras los pilares ocultos del rally?

Más allá de la narrativa tecnológica, la política monetaria y los flujos de capital han desempeñado un papel silencioso pero importante de apoyo.

El Banco de Japón mantuvo los tipos sin cambios en su reunión de abril. Aunque internamente hubo una inclinación más restrictiva, reflejando preocupaciones reales por la inflación, los responsables monetarios priorizaron vigilar el posible impacto económico del conflicto en Oriente Medio, optando por mantener por ahora una postura relativamente acomodaticia.

El efecto inmediato fue aliviar la presión alcista sobre el yen. Para las industrias exportadoras japonesas, tecnología, automoción y otras, esto tiene un impacto muy tangible: los ingresos obtenidos en el exterior se traducen en márgenes más amplios denominados en yenes sin necesidad de mejoras operativas. Las expectativas de beneficios mejoran solo por el tipo de cambio.

El panorama de flujos también es favorable. Los inversores extranjeros representan alrededor del 70% del volumen negociado en el Nikkei 225, por lo que su posicionamiento marca en gran medida la dirección a corto plazo del índice. Abril coincide con el inicio del nuevo año fiscal japonés, periodo en el que los fondos internacionales suelen aumentar estacionalmente su exposición a la renta variable japonesa.

Ese flujo cíclico coincidió justo cuando el sector de IA alcanzaba su pico de publicación de resultados. La coincidencia temporal difícilmente parece casual y puede ayudar a explicar por qué el índice eligió este momento para romper al alza hacia nuevos máximos.

¿Cuáles son los tres riesgos clave a vigilar en estos niveles?

El escenario alcista del Nikkei está bien respaldado: expansión sostenida del capex en IA, validación vía resultados, política monetaria acomodaticia y compras estacionales extranjeras han contribuido a este movimiento. Pero la pregunta más relevante ahora es qué podría frenarlo.

Más allá de la presión técnica natural por toma de beneficios en máximos históricos, hay tres riesgos concretos a seguir de cerca.

El primero es Oriente Medio. Japón importa aproximadamente el 90% de sus necesidades energéticas, lo que da a los precios del petróleo un impacto especialmente directo sobre los costes corporativos. La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo incierta: si fracasan las conversaciones o las tensiones aumentan inesperadamente, una fuerte subida del crdo presionaría rápidamente los márgenes empresariales japoneses. Incluso un bloqueo prolongado con petróleo caro durante más tiempo podría erosionar gradualmente beneficios y debilitar la tesis alcista para la bolsa japonesa.

El segundo riesgo es la velocidad de depreciación del yen. Un yen débil ha favorecido a los exportadores, pero si el USD/JPY avanza demasiado rápido hacia 160, la tolerancia del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas probablemente se acercaría a su límite. Ya sea mediante intervención verbal o acelerando subidas de tipos, una recuperación significativa del yen obligaría a revisar expectativas de beneficios en sectores exportadores y tecnológicos.

El tercero son los resultados tecnológicos en EE. UU. Los resultados trimestrales y las previsiones de capex de los líderes de la cadena de suministro de IA en Estados Unidos son el indicador adelantado más importante para la demanda japonesa de equipamiento de semiconductores.

Si las grandes compañías recortan planes de inversión o adoptan un tono prudente en próximos resultados, eso afectará directamente a las expectativas de pedidos para fabricantes japoneses y pondrá presión sobre la valoración del Nikkei, muy expuesto al sector tecnológico. Lo contrario también es cierto: unas previsiones optimistas podrían dar un nuevo impulso al rally.

En estos niveles, oportunidad y riesgo van de la mano. Cualquier cambio en las variables anteriores puede tener un impacto real sobre posiciones abiertas. Para los traders, seguirán siendo prioritarios unos niveles claros de entrada y salida y una gestión disciplinada del tamaño de posición.