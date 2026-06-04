¿Qué descuentan los mercados antes del dato?

El consenso anticipa una creación de empleo cercana a los 85 mil puestos, con una tasa de desempleo estable en 4,3% y un crecimiento de salarios de aproximadamente 0,3% mensual. Sin embargo, más que la cifra puntual, los mercados estarán atentos a las tendencias subyacentes: los datos laborales han mostrado una volatilidad inusualmente elevada durante el último año y han estado sujetos a revisiones posteriores de magnitud considerable, lo que obliga a leer el resultado con una capa adicional de cautela.

Los antecedentes previos al reporte NFP de mayo ofrecen una lectura ambivalente. Por un lado, las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron recientemente en 225 mil, nivel históricamente bajo que sugiere que los despidos siguen siendo limitados; las solicitudes continuas también permanecen contenidas, indicando que quienes pierden su empleo aún logran reinsertarse con relativa fluidez. Por otro lado, el informe ADP superó las expectativas y las vacantes laborales medidas por JOLTS alcanzaron su nivel más alto en casi dos años, señal de que la demanda de trabajadores sigue presente aunque a un ritmo moderado.

