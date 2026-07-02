Un dato que sorprende por su magnitud

Las nóminas no agrícolas (NFP) de junio sorprendieron a la baja y cambiaron el tono del mercado en cuestión de horas. El dato de empleo en EE.UU. mostró una creación de apenas 57 mil puestos, muy por debajo de lo esperado, además de revisiones negativas en los meses previos. La lectura inmediata reduce la presión sobre la Reserva Federal para actuar con urgencia y deja al dólar débil frente a la mayoría de sus pares, mientras el oro capta parte de ese flujo defensivo.

La tasa de desempleo bajó a 4,2%, pero esa mejora conviene tomarla con cautela: vino acompañada de una caída en la participación laboral a 61,5%, lo que apunta a una pérdida de dinamismo más que a una economía recalentada. La magnitud de la sorpresa negativa en los resultados NFP es lo que terminó moviendo las expectativas de tasas y, por extensión, el resto de los activos sensibles a la política monetaria.